Budget 2027 : les crédits des projets anciens suspendus

La commission des Finances a suspendu les crédits de paiement des lois-programmes lors de l’examen du budget 2027. Elle demande au gouvernement de réévaluer les projets concernés, dont certains remontent à 2000, avant le budget suivant. Ibrahim Kanaan évoque des montants devenus irréalistes. Deux premiers chapitres ont également franchi cette étape parlementaire, sans que cela constitue une adoption définitive du budget. L’examen des modifications fiscales doit commencer mardi, avant celui des crédits ministériels et des établissements publics.

32

Lire l'article Stop

La commission parlementaire des Finances et du Budget a suspendu, lundi 2 novembre, les crédits de paiement des lois-programmes. Cette décision intervient lors de l’examen du budget 2027, en présence du ministre des Finances, Yassine Jaber. La commission demande au gouvernement de réévaluer les projets concernés avant le budget suivant. Certains remontent à l’année 2000, selon son président, Ibrahim Kanaan.

Le budget 2027 renvoie à une évaluation des projets

Le gouvernement proposait de supprimer le chapitre consacré aux lois-programmes. La commission a retenu une autre option : suspendre les crédits de paiement plutôt que suivre cette proposition.

Ibrahim Kanaan explique ce choix par des montants devenus irréalistes. Les députés accordent au gouvernement un délai pour examiner sérieusement les projets et transmettre les résultats de cette évaluation. Le président de la commission rapporte un premier constat gouvernemental défavorable. Selon lui, les interlocuteurs contactés n’ont donné aucun signe d’activité concernant les projets en question.

La décision concerne donc leurs crédits de paiement. Elle ne permet pas de conclure à l’abandon définitif de tous les projets visés. Le compte rendu ne précise ni leur liste ni le montant global des sommes suspendues.

Deux chapitres adoptés en commission

Au cours de cette même séance, les députés ont approuvé les deux premiers chapitres du projet de budget. Ils portent notamment sur les autorisations de perception, de dépense et d’emprunt, ainsi que sur les transferts et reports de crédits.

Ces décisions restent celles de la commission : elles ne constituent pas l’adoption définitive du budget 2027.

L’examen doit se poursuivre mardi avec le chapitre des modifications fiscales, qui couvre les articles 15 à 75. Ibrahim Kanaan a réaffirmé son opposition à de nouvelles taxes ou redevances. La commission abordera ensuite les crédits des ministères et des établissements publics.

Photographie de couverture : Ibrahim Kanaan, photographie d’archives issue de la banque Libnanews (fichier importé en septembre 2022). Cette image ne représente pas la séance du 2 novembre 2026. Source : banque Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews