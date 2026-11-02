Trump aurait approuvé une escalade au Liban

Donald Trump aurait donné son accord à une vaste escalade israélienne au Liban si le Hezbollah intervenait en soutien à l’Iran. Des sources diplomatiques américaines anonymes, citées par Nidaa al-Watan, évoquent une avancée jusqu’au nord de l’Awali, la prise de plusieurs villes et un blocus des accès aériens et maritimes. Elles affirment que Beyrouth a reçu un avertissement. Ce scénario conditionnel et le soutien prêté au président américain ne sont pas étayés par une confirmation officielle dans les éléments rapportés.

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Donald Trump aurait approuvé un scénario d’escalade militaire israélienne au Liban si le Hezbollah entrait dans une nouvelle guerre en soutien à l’Iran. Cette affirmation émane de sources diplomatiques américaines anonymes citées ce lundi 2 novembre par Nidaa al-Watan. Elle ne constitue pas une annonce officielle de la présidence américaine.

Selon ces sources, l’administration américaine aurait averti les autorités libanaises des conséquences d’une nouvelle intervention du Hezbollah. Le feu vert prêté au président américain concernerait une opération de grande ampleur, dépassant les seules zones frontalières du Sud. Le déclenchement de ce scénario reste lié, dans le récit rapporté, à une participation du mouvement à la guerre.

Trump aurait approuvé une escalade jusqu’à Saïda

Le scénario décrit prévoit une avancée israélienne au nord du fleuve Awali et la prise de contrôle de Nabatieh, de Tyr et de Saïda. Il comprend également un blocus de l’aéroport international Rafic Hariri et des ports de Beyrouth et de Tripoli. Les voies d’accès aériennes et maritimes du pays seraient ainsi concernées, au-delà des secteurs de combat du Sud.

Les mêmes sources évoquent des destructions massives dans la banlieue sud de Beyrouth, allant jusqu’à employer l’expression « rayer de la carte ». Ces propos décrivent une menace rapportée par des interlocuteurs anonymes, et non un objectif publiquement revendiqué par les autorités américaines.

Un avertissement conditionnel, pas une décision annoncée

L’élément central de ces informations tient donc au soutien que Donald Trump aurait donné à une telle escalade. Aucun document officiel ni aucune déclaration publique du président américain ne vient l’étayer dans les éléments rapportés. L’identité des diplomates cités et les modalités de l’avertissement transmis à Beyrouth ne sont pas précisées.

Cette distinction importe pour apprécier la portée du message : il s’agit d’un scénario présenté comme possible en cas d’intervention du Hezbollah, pas de l’annonce d’une offensive décidée ou déjà engagée. Les informations disponibles ne précisent ni calendrier militaire ni échéance adressée aux autorités libanaises.

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