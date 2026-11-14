Liban-Irak : Matar préserve le nul à Bassora

Le Liban a tenu l’Irak en échec vendredi à Bassora. Mostafa Matar a multiplié les arrêts et Leonardo Chahine a trouvé la barre. Reda Khadra, titulaire pour ses débuts internationaux, est sorti à la 38e minute après une gêne musculaire. La Palestine attend désormais les Libanais mardi prochain au tournoi.

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Le Liban a tenu l’Irak en échec, vendredi 13 novembre 2026, à Bassora (0-0). Pour leur première rencontre du tournoi international disputé au stade du Palmier, les joueurs de Madjid Bougherra ont résisté aux offensives des hôtes. Mostafa Matar a préservé le score par plusieurs interventions, dont un arrêt face à Younes Hamoud à la 89e minute.

La sélection libanaise a aussi eu ses occasions. Leonardo Chahine a trouvé la barre transversale dès la sixième minute. La soirée a été plus courte pour Reda Khadra : titulaire pour sa première apparition avec le Liban, il a quitté le terrain avant la pause après avoir ressenti une gêne musculaire.

Liban-Irak : la barre pour Chahine, les arrêts de Matar

La première occasion franche est venue du côté libanais. Hassan Kaafarani a progressé sur le flanc gauche avant de frapper. Le gardien irakien Kamil Saadi a repoussé le ballon vers Leonardo Chahine, dont la tentative a heurté la barre. Le Liban a ainsi menacé le but adverse très tôt, sans parvenir à ouvrir le score.

Les Irakiens ont ensuite sollicité Mostafa Matar. À la 27e minute, le gardien libanais a capté une frappe d’Aymen Hussein aux abords de la surface. Il a de nouveau répondu présent sur une tête du même attaquant une minute plus tard.

Après la pause, les changements irakiens ont accompagné une accélération du jeu des hôtes. Matar a repoussé une puissante tentative lointaine du remplaçant Amir Fouad à la 69e minute. Le Liban a répondu par Ali Kassas, dont la frappe dans la surface est passée près du poteau gauche.

Les deux gardiens ont encore été décisifs en fin de rencontre. Matar a remporté son duel avec Younes Hamoud à une minute de la fin du temps réglementaire. Dans les derniers instants, Kamil Saadi a écarté une tentative de Khalil Badr. Aucun des deux camps n’a réussi à faire basculer le match.

Une première écourtée pour Reda Khadra

La rencontre marquait les débuts de Reda Khadra en sélection libanaise. Bougherra l’avait aligné d’entrée, mais une gêne musculaire l’a contraint à céder sa place à Hussein Chakroun à la 38e minute.

Le sélectionneur a ensuite effectué deux changements à la 62e minute : Ali Kassas a remplacé Wahbi Fawaz et Khalil Badr est entré à la place de Leonardo Chahine. À la 80e, Badr Kawam a succédé à Hassan Farhat et Mahmoud Zbib à Hussein Monzer.

Ce match de préparation opposait Bougherra à l’Australien Graham Arnold, sélectionneur de l’Irak. Le tournoi réunit également l’Iran et la Palestine. Après ce premier nul, le Liban doit retrouver la sélection palestinienne mardi 17 novembre.

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