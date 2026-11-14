État 2030 : réorganiser avant de recruter

Fadi Makki a achevé le schéma directeur de la réforme administrative. Au Parlement, Farid Boustany demande de revoir les structures avant les recrutements.

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Le plan État 2030 franchit une nouvelle étape, sans avoir encore réorganisé les administrations. Fadi Makki a présenté, le 12 novembre à Joseph Aoun, l’achèvement de son schéma directeur. Le ministre du Développement administratif annonce des recommandations pour la prochaine séance du Conseil des ministres. La veille, au Parlement, Farid Boustany avait défendu un ordre de priorité : revoir les structures avant de remplir les postes vacants.

Un schéma directeur prêt pour le gouvernement

Le projet de réorganisation des administrations et établissements publics a été lancé environ un an auparavant, selon Fadi Makki. Le ministre indique avoir commencé par consulter les citoyens et les administrations. Les recommandations issues de ce travail portent sur l’organisation des institutions, leurs capacités humaines et la qualité des services.

La rencontre de Baabda marque l’achèvement annoncé de ce travail préparatoire. Elle ne vaut pas adoption de l’ensemble des mesures par le gouvernement. Le ministre doit encore soumettre ses principales recommandations au Conseil des ministres.

Makki a également annoncé qu’une charte du citoyen était prête. Élaborée à partir des attentes recueillies pendant les consultations, elle doit préciser les droits des usagers dans leurs relations avec l’administration et les obligations de celle-ci à leur égard.

Réorganiser avant de recruter

La commission parlementaire de l’Économie a consacré sa réunion du 11 novembre à l’effet de la réforme administrative sur la croissance et la stabilité économique. Fadi Makki y a présenté sa démarche, à l’invitation du président de la commission, Farid Boustany.

À l’issue de cette séance, Boustany a demandé de réexaminer la structure du secteur public avant d’augmenter les effectifs ou de pourvoir les vacances. Pour le député, la réorganisation doit précéder les recrutements afin d’améliorer l’efficacité et la productivité. Il s’agit de la position exprimée par le président de la commission, et non de l’annonce d’un nouveau concours.

Boustany a aussi rendu hommage aux agents qui continuent à traiter les démarches malgré la faiblesse des salaires et des moyens. Il a appelé à les traiter équitablement et à ne pas réduire le fonctionnement du secteur public aux seuls pourcentages d’administrations actives. Sa position associe donc la restructuration des services à la situation des personnels.

Plus de 200 initiatives annoncées

Lors d’une intervention à l’Université libano-américaine, rapportée le 12 novembre, Makki a décrit un programme de plus de 200 initiatives. La fusion de certains établissements et la suppression d’autres figurent parmi les pistes présentées. Le ministre vise un cadre administratif, législatif et numérique plus cohérent.

Il a cité la charte du citoyen, le chantier de la stratégie anticorruption 2027–2032 et un indicateur annuel destiné à mesurer la satisfaction des usagers ainsi que leur confiance dans l’administration. Ces instruments répondent à des fonctions différentes : définir les engagements, prévenir les pratiques irrégulières et mesurer le service rendu.

Sur le numérique, Makki a fait état de plus de 26 000 démarches réalisées à travers 32 services du ministère du Travail. Il a présenté le casier judiciaire électronique et la numérisation des autorisations hospitalières de la CNSS comme des étapes suivantes. Ces annonces ne signifient pas que tous ces services sont déjà ouverts.

Le ministre a également fixé à la fin de 2027 l’objectif d’une identité numérique unifiée, destinée à relier environ 2 700 services publics. Cette échéance reste un objectif de réalisation. Pour État 2030, la prochaine décision attendue est désormais l’examen des recommandations par le Conseil des ministres, avant les mesures propres à chaque administration.

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