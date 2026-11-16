Liban-Palestine : le rendez-vous de Bassora

Le Liban affrontera la Palestine le 17 novembre à Bassora, après son nul contre l’Irak. Les Palestiniens restent sur une défaite face à l’Iran et un rassemblement marqué par quinze absences annoncées. La disponibilité de Reda Khadra reste à préciser après sa sortie lors de ses débuts avec la sélection.

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Le Liban retrouvera la Palestine mardi 17 novembre 2026 au stade international de Bassora, en Irak. Cette deuxième rencontre du tournoi amical doit prolonger le travail engagé par Madjid Bougherra après le match nul contre les hôtes, vendredi 13 novembre. La sélection palestinienne aborde ce rendez-vous après une défaite 2-0 face à l’Iran, samedi. Elle compose aussi avec un effectif réduit par des blessures et des absences.

La Fédération palestinienne de football confirme la date et le lieu de la confrontation. Le programme réunit quatre sélections : l’Irak, le Liban, l’Iran et la Palestine. Pour les Libanais, il ne s’agit pas d’un match qualificatif. Le rendez-vous offre une nouvelle occasion d’évaluer les joueurs réunis pendant cette fenêtre internationale, face à un adversaire différent de celui rencontré à l’ouverture.

Liban-Palestine : un deuxième test après le nul

Le 0-0 obtenu contre l’Irak a laissé plusieurs éléments concrets au staff libanais. La sélection a résisté aux offensives adverses, mais elle a également trouvé des occasions. Dès la sixième minute, Leonardo Chahine a frappé la barre après une tentative de Hassan Kaafarani repoussée par le gardien Kamil Saadi. En fin de rencontre, Khalil Badr a aussi sollicité le portier irakien.

Mostafa Matar a joué un rôle majeur dans la préservation du score. Le gardien libanais a répondu aux tentatives d’Aymen Hussein avant la pause, puis à une frappe lointaine d’Amir Fouad. Son intervention devant Younes Hamoud, à la 89e minute, a empêché les hôtes de prendre l’avantage.

Le match contre l’Irak a aussi permis à Bougherra d’utiliser plusieurs joueurs. Hussein Chakroun est entré en première période. Ali Kassas et Khalil Badr ont ensuite remplacé Wahbi Fawaz et Leonardo Chahine. Badr Kawam et Mahmoud Zbib ont également participé à la fin de rencontre. Le prochain match doit apporter une nouvelle séquence de jeu au groupe, sans que la composition de départ puisse être déduite de ces changements.

La situation de Reda Khadra reste à préciser

La première apparition internationale de Reda Khadra a été écourtée à Bassora. Titulaire face à l’Irak, le joueur a ressenti une gêne musculaire et a quitté le terrain à la 38e minute. Chakroun lui a alors succédé. Sa disponibilité pour le rendez-vous du 17 novembre reste à confirmer.

Une Palestine battue par l’Iran après une exclusion

La Palestine a commencé son tournoi samedi 14 novembre contre l’Iran. Selon le compte rendu de sa fédération, les deux équipes ont rejoint la pause sur un score nul et vierge. Les Palestiniens ont ensuite été réduits à dix avec l’expulsion d’Amid Sawafta à la 64e minute. L’Iran a marqué par Sardar Azmoun à la 76e, puis par Saleh Hardani à la 84e.

Un rassemblement palestinien marqué par les absences

Le sélectionneur palestinien Ihab Abou Jazar avait annoncé, le 12 novembre, une liste de 23 joueurs pour Bassora. La fédération mentionnait notamment Oday Dabbagh et Milad Termanini, tout en signalant des interrogations sur leur préparation.

Abou Jazar a également expliqué les difficultés rencontrées pour réunir son groupe. Il évoquait quinze absents, entre blessures et indisponibilités. Selon ses déclarations, huit joueurs étaient blessés, dont cinq au cours de la semaine précédente avec leurs clubs. Sept autres n’avaient pas rejoint le rassemblement.

Le technicien présente ce tournoi comme une occasion de multiplier les rencontres et de confronter ses joueurs à des adversaires différents. Il souligne la difficulté d’organiser régulièrement des stages et des matches amicaux. Dans ce contexte, la confrontation avec le Liban doit servir à évaluer le groupe disponible, après l’épreuve iranienne.

La rencontre du mardi 17 novembre opposera ainsi deux équipes dont les premiers matches ont suivi des trajectoires distinctes. Le Liban arrive avec un nul et une prestation décisive de Matar. La Palestine cherche à rebondir après sa défaite contre l’Iran. Les compositions et la disponibilité des joueurs restent à confirmer avant le coup d’envoi à Bassora.

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