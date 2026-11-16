MEA : le premier A321XLR attendu le 17 novembre

Le premier Airbus A321XLR de la MEA est attendu à Beyrouth le mardi 17 novembre 2026. Mohammad El-Hout a invité Nawaf Salam à parrainer la cérémonie d’accueil. Airbus annonce jusqu’à 8 700 kilomètres de portée pour ce modèle, sous conditions d’exploitation. Ce monocouloir pourrait apporter davantage de souplesse sur des liaisons longues, sans qu’une nouvelle destination soit confirmée. La configuration de la cabine, le calendrier de mise en service et les premières rotations commerciales restent à préciser par la compagnie.

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La Middle East Airlines doit accueillir mardi 17 novembre 2026 son premier Airbus A321XLR à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth. Ce monocouloir à long rayon d’action ajoute une option au renouvellement de la flotte libanaise. L’arrivée annoncée ne s’accompagne toutefois pas, à ce stade, d’une nouvelle destination confirmée.

La MEA s’apprête à recevoir un modèle commandé dès 2019. Son président-directeur général, Mohammad El-Hout, a invité le Premier ministre Nawaf Salam à parrainer la cérémonie d’accueil du premier Airbus A321XLR de la compagnie, prévue mardi 17 novembre à Beyrouth.

L’annonce porte sur la réception de l’appareil. Elle ne signifie pas que son exploitation commerciale a déjà commencé. Le calendrier de son premier vol avec passagers et son affectation aux lignes de la compagnie restent à préciser.

A321XLR : jusqu’à 8 700 kilomètres annoncés par Airbus

L’A321XLR, pour « Extra Long Range », est la version à très long rayon d’action de l’A321neo. Airbus affiche une portée maximale pouvant atteindre 4 700 milles nautiques, soit environ 8 700 kilomètres. Ce chiffre décrit les capacités annoncées du modèle, et non une distance garantie pour chaque vol de la MEA.

La portée effective dépend notamment du nombre de passagers, du fret, des réserves de carburant, des vents et des conditions d’exploitation. La configuration exacte de l’appareil livré compte également. Le chiffre de 7 650 kilomètres repris dans certaines présentations de cette arrivée ne peut donc pas être présenté comme la portée maximale officielle du modèle.

Pour augmenter l’autonomie, Airbus a intégré un réservoir central arrière permanent d’environ 12 900 litres. Le constructeur indique aussi une masse maximale au décollage pouvant atteindre 101,5 tonnes. Ces caractéristiques permettent d’envisager des vols plus longs tout en conservant une cabine à un seul couloir.

Un appareil plus petit pour certaines liaisons longues

L’intérêt commercial du XLR ne se limite pas à la distance. Il permet aux compagnies d’étudier des liaisons éloignées avec une capacité inférieure à celle d’un gros-porteur. Cette différence peut compter sur un marché où la demande ne suffit pas à remplir régulièrement un avion plus grand.

Pour la MEA, cette souplesse pourrait servir à ajuster l’offre selon les saisons et les destinations. Un monocouloir à long rayon d’action peut aussi compléter les gros-porteurs plutôt que les remplacer. L’arbitrage dépend du nombre de passagers, des recettes attendues et des possibilités de transport de fret.

Il ne faut cependant pas déduire de ces possibilités une baisse automatique des tarifs. Le prix des billets dépend aussi de la concurrence, du coût du carburant, des taxes, de la saison et du remplissage. L’arrivée d’un appareil ne permet pas, à elle seule, de prévoir les prix qui seront proposés aux voyageurs.

Une commande initiale de quatre avions en 2019

La MEA avait signé une commande ferme de quatre A321XLR au Salon du Bourget, le 17 juin 2019. Airbus présentait alors la compagnie libanaise comme le client de lancement aérien de cette nouvelle version. Le projet visait notamment à élargir les possibilités de desserte vers l’Afrique et l’Asie.

Cette orientation historique ne vaut pas annonce d’ouverture de lignes en novembre 2026. La disponibilité d’un appareil adapté constitue une condition technique, mais elle ne remplace ni les autorisations ni une étude de rentabilité. Les droits de trafic, les créneaux aéroportuaires et les conditions de sécurité entrent aussi dans la décision.

Pour les voyageurs, la distinction est essentielle : un nouvel avion dans la flotte n’est pas encore une destination disponible à la réservation. Il faudra des annonces commerciales précises pour connaître les routes retenues, leurs fréquences et la date de leur ouverture éventuelle.

Une nouvelle étape à Beyrouth

L’arrivée attendue mardi donne une traduction concrète à un programme engagé plusieurs années auparavant. Pour une compagnie basée à Beyrouth, l’adaptation de la flotte concerne aussi les liens avec la diaspora et la capacité à proposer des vols directs sur des marchés plus éloignés.

La cérémonie du 17 novembre doit marquer cette réception. L’aménagement définitif de la cabine, le nombre de sièges et les premières rotations commerciales devront être confirmés par la MEA.

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