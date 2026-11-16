Netanyahu : Lapid dénonce une « tentative de coup d’État »

Yaïr Lapid et Yousef Jabareen accusent l’entourage de Benjamin Netanyahu d’une tentative de coup d’État après les révélations concernant les arrestations de militants de Ra’am le jour du scrutin du 27 octobre. Le bureau du Premier ministre dément toute manipulation. La police examine la chaîne de commandement et l’origine des renseignements. Les personnes arrêtées ont été libérées. Les accusations politiques ne constituent pas une conclusion judiciaire, et aucune modification du décompte des voix n’est établie par les éléments publiés.

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Yaïr Lapid et Yousef Jabareen ont dénoncé lundi 16 novembre une « tentative de coup d’État » après les révélations sur les arrestations de militants de Ra’am le jour des élections. Ils accusent l’entourage de Benjamin Netanyahu d’avoir cherché à fausser le processus électoral. Le bureau du Premier ministre rejette toute manipulation. La police a ouvert un examen interne.

Une information transmise à la police, trois militants arabes arrêtés avant l’ouverture des bureaux de vote, puis des accusations de fraude électorale relayées par Benjamin Netanyahu. C’est cette chaîne que les autorités israéliennes doivent désormais éclaircir. Le chef de la police, Daniel Levy, a ordonné lundi un examen des décisions prises autour du scrutin du 27 octobre. Son adjoint, Yair Hezroni, doit lui présenter ses conclusions dans un délai d’une semaine.

Cette décision intervient après des révélations diffusées dimanche soir sur l’origine du renseignement ayant conduit aux arrestations. L’examen annoncé porte sur le fonctionnement des services, leur organisation et la chaîne de commandement. Il ne constitue pas, à ce stade, une conclusion établissant une manipulation politique ou la responsabilité pénale d’un membre du bureau du Premier ministre.

Lapid et Jabareen parlent de « tentative de coup d’État »

Sur X, Yaïr Lapid a estimé lundi que les éléments dévoilés dépassaient une tentative de perturbation du scrutin. Le codirigeant de la liste Beyachad y voit une « tentative de coup d’État ». Cette formule désigne son appréciation politique des révélations, et non une qualification retenue par un tribunal.

Yousef Jabareen, à la tête de la Liste commune, a également dénoncé une tentative de coup d’État attribuée à Netanyahu. Il a cependant lié son accusation à la confirmation des faits. Selon lui, si les révélations sont établies, elles montreraient l’existence d’un dispositif ayant utilisé les moyens du pouvoir pour fausser les résultats. Il demande que toutes les personnes reconnues responsables rendent des comptes, y compris Netanyahu.

Le grief porte sur un possible usage des services de l’État contre les adversaires politiques, puis sur l’exploitation des arrestations pour contester la légitimité du vote arabe. Aucun des éléments rendus publics ne constitue à lui seul la preuve d’une modification du décompte des bulletins ou d’un résultat électoral truqué. Les accusations concernent la préparation de l’opération et ses objectifs supposés, que le bureau du Premier ministre conteste.

Ra’am : une source liée au bureau du Premier ministre

Selon une enquête télévisée israélienne, Ido Norden aurait contacté le bureau du chef de la police le 26 octobre, veille des législatives. Il aurait signalé des activités suspectes de militants de Ra’am dans le sud d’Israël. Mais son rôle ne se serait pas limité à cette plainte : il aurait également orienté les policiers vers une personne présentée comme une source disposant d’informations pertinentes.

Or cette personne aurait récemment travaillé au bureau du Premier ministre. Elle serait proche de Yossi Shelly, ancien directeur général de cette administration. Un agent du renseignement policier l’aurait contactée le soir même. Ses indications auraient ensuite été enregistrées dans les systèmes de la police, avant le déclenchement de l’opération du lendemain.

La question est donc celle de l’indépendance des informations utilisées. La plainte et le renseignement censé l’étayer provenaient-ils de deux sources autonomes, ou d’un même entourage politique ? Les révélations évoquent un soupçon d’informations introduites délibérément pour provoquer des arrestations. Ce soupçon reste à démontrer par les investigations compétentes.

Des interpellations sans mandat, selon l’enquête

Quatorze policiers auraient participé aux interventions dans les domiciles de trois militants, à l’aube du 27 octobre. Parmi les personnes interpellées figurait le docteur Sayaf Abou Riash, médecin de Rahat. Les images rapportées montrent son épouse demandant aux agents de présenter un mandat de perquisition. Selon l’enquête, ils ne disposaient alors ni d’un mandat de perquisition ni d’un mandat d’arrêt.

Les soupçons portaient sur des sommes en espèces et des bulletins de Ra’am, que la police associait à une possible opération d’achat de voix. Les arrestations ont ensuite été mises en avant par Netanyahu pendant la journée électorale pour dénoncer une tentative de fausser le scrutin.

Les personnes détenues ont depuis été libérées. Le dernier suspect du dossier est sorti huit jours après le vote, sans conditions restrictives. Dans sa décision, le juge Eran Tzabari, du tribunal de première instance de Beersheba, a critiqué la faiblesse du dossier présenté et l’absence de progrès suffisants dans les vérifications policières.

Ces libérations ne constituent pas un jugement démontrant une fabrication des soupçons. Elles montrent toutefois que la détention n’a pas pu être prolongée sur les éléments alors produits. La présence d’argent et de matériel électoral ne suffit pas, à elle seule, à établir l’achat de suffrages.

Le bureau de Netanyahu dément une opération montée

Le bureau du Premier ministre affirme qu’Ido Norden a simplement reçu une information concernant une possible infraction. Il soutient que son chef de cabinet a rempli son devoir en mettant son interlocuteur en relation avec la police, comme aurait dû le faire tout citoyen respectueux de la loi.

Il dément toute implication supplémentaire, conteste que Norden ait parlé aux agents du renseignement policier ou aux enquêteurs chargés du dossier et dénonce des accusations diffamatoires. Sa réponse ne nie donc pas la mise en relation initiale. Elle rejette l’interprétation d’une intervention organisée pour déclencher les arrestations.

Gadi Eisenkot, chargé de rechercher une majorité gouvernementale, demande pour sa part une enquête immédiate. Le chef de Yashar veut faire examiner le rôle du bureau du Premier ministre ainsi que le comportement des services de sécurité avant et pendant le vote. Il considère ces révélations comme un motif supplémentaire de mettre fin au maintien de Netanyahu à la tête du gouvernement. Il s’agit d’une accusation politique, distincte des conclusions encore attendues des autorités.

Un volet distinct sur les services de renseignement

Les révélations évoquent également une demande du chef du Shin Bet, David Zini, visant à placer cinq députés arabes sur écoute le jour du scrutin. Cette démarche, liée à des soupçons d’ingérence étrangère, aurait été refusée par la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara. Elle constitue un volet distinct du signalement concernant les militants de Ra’am.

Le Shin Bet affirme avoir enquêté sur des soupçons de subversion et d’influence étrangère dans le cadre de ses compétences légales. Il précise que les informations publiées sur les personnes visées ou les moyens employés ne proviennent pas de lui. Les vérifications doivent désormais établir l’origine des renseignements, leur contrôle et les décisions qui ont conduit à l’opération policière du 27 octobre.

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