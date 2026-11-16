Vulcan : Amazon perd 40 satellites Leo

Amazon a perdu 40 satellites Leo lors du lancement d’une fusée Vulcan, le 15 novembre à Cape Canaveral. ULA signale une anomalie dix minutes après le décollage. La cause reste inconnue. Une mission distincte sur Ariane 6 demeure annoncée au plus tôt le 23 novembre, depuis la Guyane française.

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Amazon a perdu les 40 satellites Leo embarqués sur une fusée Vulcan, dimanche 15 novembre, à Cape Canaveral. Une anomalie survenue pendant le vol a empêché leur mise en orbite. Ce premier lancement Vulcan pour Amazon devait inaugurer une série de 38 missions destinées à accélérer le déploiement de son réseau internet spatial.

Le vol Leo Vulcan 1, ou LV-01, s’est soldé par un échec. Amazon confirme la perte de la charge utile de 40 satellites après une anomalie du lanceur de United Launch Alliance (ULA). La fusée avait décollé dimanche 15 novembre 2026 du complexe de lancement 41 de Cape Canaveral, en Floride.

ULA situe l’anomalie environ dix minutes après le décollage. L’entreprise indique que la mission n’a pas atteint l’orbite prévue. Elle annonce travailler avec son client et les organismes compétents pour établir la cause, définir les corrections nécessaires et préparer le retour en vol. Aucune cause technique précise n’était confirmée dans les communications consultées lundi 16 novembre.

Amazon perd 40 satellites sur une mission charnière

Cette perte concerne le plus important lot de satellites Leo jamais embarqué sur un seul lancement. Elle intervient au moment où Amazon cherchait à augmenter le nombre d’appareils déployés par mission. Vulcan doit occuper une place centrale dans cette montée en cadence : le contrat prévoit 38 lancements et le transport de plus de 1 500 satellites de première génération.

Amazon a réaffirmé sa confiance dans ULA après l’échec, tout en rappelant les risques associés aux lancements. Le groupe avait choisi plusieurs prestataires pour déployer sa constellation, dont Arianespace, Blue Origin et SpaceX. Cette diversification permet de ne pas faire reposer tout le programme sur un seul véhicule.

L’impact immédiat est certain : les 40 satellites transportés dimanche ne renforceront pas le réseau. En revanche, aucun calendrier révisé de l’ensemble du programme ni montant définitif de la perte n’a été annoncé dans ces communications.

Une nouvelle configuration de Vulcan

LV-01 utilisait la version VC6L, équipée de six propulseurs d’appoint à poudre et d’une longue coiffe. Le lanceur embarquait aussi une version du deuxième étage Centaur V optimisée pour l’orbite basse. Plus court que la variante destinée aux missions à haute énergie, cet étage emporte moins de carburant afin de libérer de la capacité pour les satellites.

Le plan de vol prévoyait deux allumages de Centaur V, puis une série de séparations de la charge utile. Les déploiements devaient débuter environ 70 minutes après le décollage et durer 25 minutes. L’anomalie signalée par ULA est donc intervenue bien avant cette phase.

La mission inaugurait également une chaîne de préparation dédiée aux vols Amazon à Cape Canaveral. Le lanceur avait été assemblé dans le bâtiment VIF-A sur une nouvelle plateforme mobile. Cette infrastructure devait permettre la préparation parallèle de deux missions Vulcan et réduire les intervalles entre les vols.

La cause reste à établir

Avant ce lancement, ULA avait décrit des corrections apportées aux tuyères des propulseurs d’appoint après une anomalie rencontrée en février. Le travail avait mobilisé des analyses, des essais de composants et un essai à feu. Ces antécédents ne permettent pas d’attribuer à ce système l’échec du 15 novembre : l’enquête doit déterminer ce qui s’est effectivement produit.

La reprise du programme Vulcan dépendra des constatations techniques et des mesures retenues. La mission suivante, LV-02, était auparavant envisagée quelques semaines après LV-01, sous réserve du bon déroulement de ce premier vol. Cette prévision antérieure ne constitue donc plus une confirmation de calendrier.

Ariane 6 reste au programme du 23 novembre

Amazon maintient dans son suivi public une autre mission, Leo Europe 4, annoncée au plus tôt le lundi 23 novembre depuis Kourou, en Guyane française. Ariane 64 doit emporter 36 satellites. La fenêtre précise de lancement reste à communiquer.

Après leur séparation, ces appareils doivent subir des contrôles avant de rejoindre leur altitude opérationnelle. Le réseau Leo, anciennement Project Kuiper, vise à fournir un accès internet aux zones mal desservies par les infrastructures terrestres. Pour Vulcan, la prochaine étape reste la publication des résultats de l’enquête et d’un calendrier de retour en vol.

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