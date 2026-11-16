Saint Charbel : une statue bénie à Paris

Une statue de saint Charbel a été installée et bénie le 15 novembre 2026 dans l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, à Paris. Mgr Maroun Ammar, archevêque maronite de Saïda, a présidé la messe. Offerte par Phœnix – Semeurs de Paix, l’œuvre rejoint la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. Cette présence durable prolonge une dévotion déjà vivante dans la paroisse et accompagne une tournée française de prière pour la paix, avec des reliques du saint libanais, du 8 au 17 novembre.

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Une statue de saint Charbel a été installée et bénie dimanche 15 novembre 2026 dans l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, à Paris. Mgr Maroun Ammar, archevêque maronite de Saïda, a présidé la célébration. Cette présence durable s’inscrit dans une tournée de prière pour la paix au Liban et au Proche-Orient.

Saint Charbel dispose d’un nouveau lieu de dévotion dans la capitale française. L’église Saint-Pierre-de-Chaillot, située au 31 avenue Marceau dans le 16e arrondissement, a accueilli dimanche une statue du moine libanais. La bénédiction a eu lieu lors de la messe de 11 heures, célébrée selon le rite maronite.

Offerte par l’association Phœnix – Semeurs de Paix, la statue rejoint la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de l’église. Le diacre Fouad Hassoun participait à cette journée, organisée avec la paroisse dirigée par Mgr Bruno Lefevre Pontalis. Une image de saint Charbel était déjà présente dans l’église : l’installation ne marque donc pas une première apparition de sa dévotion à Chaillot.

Saint Charbel, un lieu de prière pour les Libanais de Paris

La présence de la statue permettra aux fidèles de se recueillir au-delà de la seule cérémonie dominicale. Dans ce quartier où vivent des Libanais, la paroisse entend rappeler les liens entre la France et les chrétiens du Liban. L’initiative s’adresse aussi aux fidèles français qui souhaitent prier pour ce pays.

Le choix d’une célébration maronite a donné une place particulière à cette tradition chrétienne orientale. Le rite maronite appartient à la famille liturgique d’Antioche. Il conserve l’usage du syriaque dans certaines parties de la messe. L’Église maronite est une Église catholique orientale en communion avec Rome.

Cette installation prolonge une dévotion déjà présente dans plusieurs paroisses françaises. Le sculpteur Bertrand Chevallier-Chantepie, auteur de la statue de Chaillot, a également réalisé des représentations du saint pour des églises de Saint-Germain-en-Laye et d’Aniche. À Paris, l’œuvre restera dans l’église après le départ de la délégation libanaise.

Des reliques en tournée en France du 8 au 17 novembre

La cérémonie de Chaillot s’inscrit dans une tournée organisée du 8 au 17 novembre avec des reliques de saint Charbel. L’association Phœnix – Semeurs de Paix accompagne Mgr Maroun Ammar lors de messes et de veillées consacrées à la paix au Liban, au Proche-Orient et en France.

Le parcours comprend notamment Vallet, Douai, Aniche, Paris et Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans la capitale, des veillées ont été inscrites au programme de Notre-Dame de la Salette et de Saint-Honoré-d’Eylau. Une messe pour la paix était également prévue dimanche soir à Notre-Dame de Compassion, après l’étape matinale de Chaillot.

D’Annaya à la diaspora

Moine et ermite maronite, saint Charbel Makhlouf a vécu de 1828 à 1898. Son tombeau se trouve au monastère Saint-Maron d’Annaya, au Liban. Canonisé en 1977 par le pape Paul VI, il est devenu l’une des figures les plus connues du christianisme libanais.

À Annaya comme dans les communautés de la diaspora, les fidèles confient à son intercession des intentions de prière et des demandes de guérison. La statue installée à Chaillot donne désormais un ancrage supplémentaire à cette dévotion dans une paroisse parisienne.

La tournée doit s’achever mardi 17 novembre à 20 h 30 par une veillée à la basilique-cathédrale de Saint-Denis. Mgr Maroun Ammar y est attendu aux côtés de Mgr Étienne Guillet, évêque de Saint-Denis.

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