Le ministère de l’Économie suspend la commercialisation du labné Rolly Taanayel produit à Zahlé. Des analyses ont détecté des huiles végétales contraires à la norme libanaise. Le fabricant doit retirer les quantités et les déclarer sous trois jours. Aucune contamination bactérienne ni intoxication n’est signalée dans cette annonce du ministère.

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Le ministre de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat, a ordonné la suspension de la commercialisation du labné fabriqué par « Rolly Taanayel », dans la zone industrielle de Zahlé, selon une annonce diffusée le 17 novembre 2026.

La décision repose sur l’analyse d’un échantillon contenant des huiles végétales, contrairement à la norme libanaise applicable au labné, indique le ministère.

Retrait et inventaire sous trois jours

Le fabricant doit retirer les quantités commercialisées, en établir les tableaux et les communiquer au ministère dans les trois jours suivant l’entrée en application de la décision, avant les démarches nécessaires à leur destruction.

L’annonce ne précise ni numéro de lot ni date limite de consommation. Elle ne fait état d’aucune contamination bactérienne ni intoxication et ne porte pas sur l’ensemble des produits laitiers vendus sous des noms similaires.

Il s’agit d’un retrait ordonné, pas d’une confirmation que toutes les quantités ont déjà été retirées ou détruites.

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