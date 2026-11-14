L’iris de Sofar se conserve aussi en graines

Des graines d’iris du Liban ont rejoint une banque de semences britannique. L’iris de Sofar raconte ainsi une conservation à deux niveaux : préserver des graines capables de germer et protéger les habitats où la fleur pousse. Des collections de Kew aux pentes d’Ehmej, ce patrimoine botanique reste lié à ses montagnes.

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Le saviez-vous ? Des graines d’iris du Liban ont été mises à l’abri dans une banque de semences britannique. Parmi elles figurent celles d’un iris connu sous le nom de Sofar. Cette sauvegarde discrète raconte une autre manière de protéger une fleur : conserver sa capacité à renaître, sans confondre cette réserve avec la protection de ses montagnes.

Sur une photographie prise au Liban en mai 2016, l’iris de Sofar déploie une fleur aux motifs finement veinés. Derrière cette apparence spectaculaire, les botanistes suivent une plante dont la conservation se joue à plusieurs échelles : dans les collections scientifiques, dans les graines et sur les pentes où elle pousse. Son histoire permet de comprendre pourquoi une banque de semences n’est ni un simple entrepôt ni un substitut à la nature.

Une fleur libanaise, plusieurs noms scientifiques

L’iris de Sofar apparaît dans les travaux botaniques sous le nom Iris sofarana. Le référentiel Plants of the World Online, tenu par les Jardins botaniques royaux de Kew, traite aujourd’hui ce nom comme un synonyme d’Iris susiana. Il indique le Liban comme aire d’origine de cette espèce. Ce changement de classement n’efface pas les observations faites sous l’ancien nom : il oblige à lire attentivement les publications et les étiquettes des collections.

La précision compte particulièrement pour les formes et sous-espèces. Une étude sur les iris libanais distingue notamment Iris sofarana sous-espèce kasruwana. C’est sous cette désignation que les auteurs mentionnent des graines conservées au Millennium Seed Bank, à Wakehurst, au Royaume-Uni. Ils signalent aussi des graines d’Iris cedretii. Il ne faut donc pas transformer cette mention en affirmation selon laquelle chaque population d’iris du Liban disposerait d’un double en réserve.

Des graines plutôt qu’un bouquet

L’étude a été mise en ligne en octobre 2008, avant sa parution dans un volume daté de 2009. Les recherches de terrain remontaient aux floraisons de mai 2002 et 2003. Les scientifiques avaient comparé les localités historiques, retrouvées dans les herbiers et la littérature, avec les populations repérées sur place. Ils n’avaient confirmé la présence des iris que dans la moitié des populations anciennement connues. Ce résultat décrit leur enquête, pas un recensement de 2026.

Les auteurs identifiaient l’urbanisation, l’agriculture et le pâturage parmi les pressions. La Société pour la protection de la nature au Liban soulignait également, dans une présentation publiée en 2013, le risque lié à la collecte des fleurs et des plantes. La beauté peut ainsi devenir un handicap : prélever une plante sauvage ou empêcher sa production de graines ne revient pas à la préserver.

Ce que fait une banque de semences

À Wakehurst, le protocole décrit par Kew commence bien avant le congélateur. Les collectes sont accompagnées de renseignements sur le lieu, l’habitat et la période de prélèvement. Un spécimen de référence permet de vérifier l’identification botanique. Chaque lot reçoit ensuite un numéro qui relie les graines à ces informations. Sans cette traçabilité, un sachet ne dirait pas suffisamment quelle plante il contient ni d’où elle provient.

Les graines compatibles avec cette méthode sont séchées, nettoyées puis placées dans des récipients étanches, à −20 °C. Des échantillons sont régulièrement soumis à des tests de germination. L’objectif n’est pas de conserver une enveloppe morte mais un matériel capable de produire une nouvelle plante. Le froid et le séchage prolongent la conservation ; ils ne dispensent pas de vérifier la viabilité.

Toutes les plantes ne se prêtent pas de la même façon à ce procédé. Kew précise que certaines graines ne supportent pas la dessiccation ou restent peu durables dans les conditions habituelles. Les collections servent notamment à la recherche, à la réintroduction d’espèces et à la restauration de la végétation. Leur utilisation dépend cependant de la qualité des lots, de leur quantité et des accords encadrant leur accès.

Le Liban possède aussi sa propre banque

Cette histoire ne se résume pas à un départ des semences vers l’étranger. La banque nationale de semences de l’Institut de recherche agricole libanais a été établie en 2013 à Tal Amara, dans la Békaa. Le programme BOLD du Crop Trust indique qu’environ 1 300 échantillons auparavant conservés à Wakehurst ont été rapatriés cette année-là.

Sa fiche recense 2 387 échantillons en juin 2023 : il s’agit d’une photographie datée de la collection, non d’un total actualisé aujourd’hui. Les groupes conservés comprennent des céréales, des légumineuses, des plantes fourragères, des apparentées sauvages de cultures ainsi que des plantes médicinales et aromatiques. Les doubles conservés dans plusieurs établissements limitent le risque de perdre toute une collection au même endroit. Ces chiffres concernent l’ensemble de la banque, pas uniquement les iris.

À Ehmej, protéger aussi la pente

La conservation des graines répond à une partie du problème. À Ehmej, dans le caza de Jbeil, le site naturel d’El-Dichar illustre l’autre partie : maintenir l’habitat. La présentation locale du projet décrit plus de 62 hectares de terrains publics mobilisés pour ce sanctuaire, conçu au départ autour de la protection d’une plante rare. Elle situe les pentes rocheuses concernées entre 1 650 et 1 800 mètres d’altitude.

Protéger ce milieu ne bénéficie pas seulement à l’iris. Les arbres et les autres espèces qui partagent ses pentes en profitent également. Une graine conservée loin du site peut constituer une réserve utile ; elle ne remplace ni le sol, ni les interactions avec les autres êtres vivants, ni un habitat capable d’accueillir la plante. Pour le promeneur, la différence est simple : photographier cette fleur permet d’en emporter le souvenir tout en la laissant poursuivre son cycle sur place.

Photographie de couverture : Mharfouche, Liban, 14 mai 2016, via Wikimedia Commons. Licence CC BY-SA 3.0. Recadrage et habillage typographique Libnanews, sous la même licence ; fleur originale non générée.

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