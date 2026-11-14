Jeûne de la Nativité : prière et partage au Liban

À partir du 15 novembre, le jeûne de la Nativité prépare Noël dans l’Église orthodoxe d’Antioche. Archives de Zahlé et de la Koura.

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Le dimanche 15 novembre 2026 commence le jeûne de la Nativité dans l’Église orthodoxe d’Antioche. Au Liban, les archives de Zahlé et de la Koura montrent comment cette préparation de quarante jours associe prière, abstinence et aide matérielle aux familles.

Noël possède un calendrier de préparation moins visible que celui des marchés et des illuminations. Dans les paroisses grecques-orthodoxes relevant d’Antioche, il s’ouvre le 15 novembre et conduit à la fête du 25 décembre. Les documents diocésains permettent d’en retrouver des gestes précis : célébrations du soir, enseignements spirituels et collecte de produits à distribuer. Ces témoignages décrivent des pratiques situées, plutôt qu’une coutume identique dans toutes les communautés libanaises.

Quarante jours dans le calendrier antiochien

Le patriarcat orthodoxe d’Antioche situe le jeûne du 15 novembre au 24 décembre inclus. La rupture accompagne la célébration de Noël. Ce décompte représente quarante jours, sans inclure le 25 décembre parmi les jours de jeûne. Le guide liturgique antiochien de 2026 inscrit bien son commencement au dimanche 15 novembre.

Ces dates concernent le calendrier suivi par cette Église. Elles ne doivent pas être étendues automatiquement à toutes les Églises orientales présentes au Liban, ni décalées de treize jours au seul motif qu’une communauté est orthodoxe. Le calendrier d’un patriarcat et les prescriptions de son diocèse restent les repères pertinents. La période possède aussi un autre nom, le jeûne de Philippe, puisque la mémoire de l’apôtre est célébrée le 14 novembre, à la veille de son ouverture.

Une préparation qui s’est construite dans le temps

La notice publiée par un site orthodoxe, attribuée au bulletin du diocèse du Mont-Liban, retrace une évolution progressive. Les périodes de préparation à la Nativité ont connu des durées et des usages différents avant de prendre leur forme actuelle. Elle relève notamment la diffusion de pratiques ascétiques dans les milieux monastiques de Syrie et de Palestine au VIe siècle.

Cette histoire invite à distinguer l’ancienneté d’une préparation spirituelle de l’établissement d’un calendrier uniforme. Les sources pastorales évoquent plusieurs étapes, plutôt qu’un usage inchangé depuis les premières communautés chrétiennes. Le nombre quarante reçoit ensuite une interprétation biblique. Dans son bulletin du 12 novembre 2023, l’archidiocèse de Zahlé et de Baalbek reprend le rapprochement de Syméon de Thessalonique avec le jeûne de Moïse : la préparation à recevoir les tables de la Loi devient une image de l’accueil du Christ. Il s’agit d’une lecture théologique du jeûne, non de la preuve historique de son origine.

À Zahlé, une collecte pensée dès le premier jour

Un exemple concret apparaît dans le compte rendu de la réunion diocésaine du 15 novembre 2019. Réunis à l’évêché de Zahlé, prêtres et diacres écoutent le métropolite Antonios al-Souri relier le commencement du jeûne aux difficultés que traverse le Liban. Il demande que les églises ouvrent chaque soir pour la prière.

Le même texte appelle les paroissiens à apporter des contributions en nature, exprimées en kilos, pendant toute la période. Leur distribution aux personnes dans le besoin doit intervenir à son terme. Le dispositif inscrit donc la solidarité dans la durée : recueillir progressivement, puis répartir à l’approche de Noël. Le document atteste cet appel, mais ne fournit ni total collecté ni nombre de bénéficiaires. Il ne permet pas davantage d’annoncer une campagne identique pour 2026.

Dans la Koura, des offices et une transmission locale

Les archives du bulletin diocésain du 5 décembre 2010 donnent un autre aperçu. Elles annoncent pour le 10 décembre, à 16 h 30, une prière vespérale du jeûne à l’église Saint-Syméon-le-Stylite de Fi‘a, en présence du métropolite Éphrem Kyriakos. Un entretien spirituel doit suivre dans la maison paroissiale, puis un hommage aux personnes qui distribuent le bulletin.

L’annonce montre comment la préparation associe l’office, l’enseignement et les relais ordinaires de la vie paroissiale. Ces détails renseignent une pratique passée et son organisation. Ils ne constituent pas des horaires valables aujourd’hui : pour participer à un office de 2026, il faut consulter l’annonce de la paroisse concernée.

Des règles alimentaires à replacer dans leur contexte

Le bulletin de Zahlé du 10 novembre 2024 décrit l’abstention de viande et de produits laitiers, avec une permission de poisson et de fruits de mer, sauf le mercredi et le vendredi, jusqu’à la période de la Saint-Spyridon en décembre. Il relie explicitement cette discipline au don, au service, à la prière et au repentir.

Les prescriptions doivent être lues avec leur date et leur provenance. Le bulletin de Tripoli du 22 novembre 2009 présente les permissions de poisson à travers les samedis, les dimanches et certaines fêtes. Ces formulations locales ne justifient pas de fabriquer un menu obligatoire unique pour tous les orthodoxes du Liban. Elles rappellent l’importance de l’accompagnement pastoral et des indications de chaque diocèse.

À Zahlé, l’appel aux dons de 2019 ; à Fi‘a, la rencontre paroissiale de 2010 ; dans les bulletins récents, l’enseignement sur le partage : ces traces donnent au jeûne une histoire locale précise. L’attente de Noël y prend la forme de semaines organisées autour d’une communauté, de rendez-vous de prière et d’une attention concrète aux besoins des autres.

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