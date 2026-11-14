USJ : neuf projets sociaux conçus au campus Sud

Au campus du Liban Sud de l’USJ, 67 étudiants ont présenté neuf projets à vocation sociale. Plusieurs propositions répondent à des besoins quotidiens : réduire le gaspillage alimentaire, faciliter le réemploi des vêtements ou relier les habitants aux services de proximité. La formation s’inscrit dans le programme européen SE.TC. Ce bilan de travail collectif ne signifie pas que neuf services sont déjà ouverts au public. Les partenariats avec les acteurs associatifs et économiques doivent aider les équipes à développer leurs idées.

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Soixante-sept étudiants du campus du Liban Sud de l’Université Saint-Joseph (USJ) ont présenté neuf projets à vocation sociale. L’université a rendu compte de cette formation le 10 novembre 2026. À Bramieh, près de Saïda, les équipes ont travaillé sur des besoins concrets : alimentation abordable, inclusion, services de proximité et réemploi.

Le programme relève du projet européen SE.TC, consacré à l’entrepreneuriat social en période de crise. Dina Sidani, directrice du campus, en a supervisé la formation. Les participants venaient notamment de la gestion, de l’ingénierie, des sciences des données et de l’éducation spécialisée.

Des projets sociaux ancrés dans les besoins quotidiens

Parmi les propositions, Tima Aoun s’est concentrée sur le gaspillage alimentaire et l’accès à des repas moins coûteux. Avec Anywear, Nicole Constantine propose de combiner vente, location et don de vêtements d’occasion. Dabbirli, porté par Rafka Antoun, vise à rapprocher les habitants et les prestataires locaux de services à domicile.

Angela Akoum a présenté Next Level City, centré sur le sport inclusif pour les enfants ayant des besoins spécifiques. Ces initiatives ont été présentées au terme d’un parcours de formation. Ce bilan ne constitue pas une annonce d’ouverture de neuf services au public.

Former aussi les enseignants

Le dispositif SE.TC ne se limite pas à un concours d’idées. Financé par Erasmus+, il associe des établissements libanais et européens pour développer l’enseignement de l’entrepreneuriat social. Parmi les partenaires figurent l’USJ, l’Université libanaise et l’Université La Sagesse, ainsi que des institutions en Italie et en Irlande.

Dans un bilan publié le 15 janvier 2025, La Sagesse décrivait une première enquête auprès de 305 étudiants et 54 enseignants de quatre universités libanaises. Le travail avait identifié deux obstacles : l’accès insuffisant aux ressources et le manque de soutien institutionnel. Les enseignants demandaient également des méthodes pédagogiques et des programmes mieux adaptés.

Cette étape préparatoire devait orienter les formations et les ateliers ultérieurs. L’objectif annoncé était d’équiper les enseignants pour accompagner les étudiants, puis d’aider ces derniers à transformer un besoin social identifié en proposition réalisable.

Des partenaires pour la mise en œuvre

La rencontre de clôture a aussi mis les équipes en contact avec des acteurs associatifs et économiques locaux. L’enjeu est désormais de trouver les partenariats permettant de tester et de développer leurs propositions.

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