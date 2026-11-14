Xennials : qui sont ces enfants de la transition ?

Nés à la frontière de la génération X et des millennials, les Xennials ont grandi pendant la diffusion du numérique. D’où vient ce nom, quelles années recouvre-t-il et que permet-il réellement de comprendre ? Des cassettes au smartphone, voici les repères historiques et les limites de cette étiquette générationnelle.

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Ils ont pu rembobiner une cassette avant d’apprendre à naviguer sur le Web, puis découvrir le smartphone à l’âge adulte. Les Xennials désignent généralement les personnes nées entre 1977 et 1983, à la frontière de la génération X et des millennials. Le mot met un nom sur une expérience de transition. Il ne constitue ni une catégorie démographique officielle, ni un portrait psychologique valable pour tous.

Cette tranche atteint ses 43 à 49 ans au cours de l’année 2026. Elle rassemble donc aujourd’hui des quadragénaires, dont les plus âgés approchent la cinquantaine. Mais une date de naissance ne suffit pas à expliquer comment quelqu’un travaille, s’informe ou élève ses enfants. Pour comprendre les Xennials, mieux vaut suivre l’histoire du terme et celle des technologies que leur attribuer un tempérament collectif.

Les Xennials, une frontière plutôt qu’une génération

Le nom assemble le X de « génération X » et une partie de « millennials ». Il ne vient pas d’un recensement. Merriam-Webster en attribue la création à l’autrice américaine Sarah Stankorb, dans un texte publié le 25 septembre 2014 avec Jed Oelbaum. Les deux auteurs y confrontaient leurs lectures de cette position intermédiaire, au lieu de livrer le résultat d’une enquête représentative.

Détail révélateur : la présentation de ce texte évoquait les naissances de 1979 à 1983. La fourchette de 1977 à 1983, fréquemment reprise ensuite et relevée par Merriam-Webster, est donc un usage, pas une frontière immuable. Certains découpages débordent encore ces années. Une personne née juste avant ou juste après peut se reconnaître dans les souvenirs associés au mot, sans que cela résolve une question scientifique.

Dans le découpage exposé par le Pew Research Center en 2019, les millennials sont nés entre 1981 et 1996. Les Xennials, au sens courant, chevauchent donc la fin de la génération X et le début des millennials. Ils ne s’insèrent pas entre les deux comme un groupe supplémentaire aux limites parfaitement étanches. « Millennial » ne signifie d’ailleurs pas « né en l’an 2000 » : les plus âgés entraient déjà dans l’âge adulte au tournant du millénaire.

Une enfance analogique, mais pas sans technologie

L’image de la cassette résume assez bien le récit, à condition de ne pas la prendre pour un certificat d’appartenance. Le Walkman TPS-L2 de Sony, daté de 1979 dans les collections du Museum of Modern Art, illustre une musique transportable sur support matériel. Il fallait disposer d’un appareil et d’une cassette ; le morceau n’arrivait pas depuis une plateforme à la demande. La photographie de couverture représente cet objet, pas le quotidien de tous les enfants de l’époque.

L’expression « enfance analogique » demande cependant une correction. Elle ne signifie pas une enfance dépourvue d’ordinateurs, de jeux vidéo ou d’écrans. Dans son récit de 2014, Sarah Stankorb décrit justement un passage progressif : certains outils informatiques étaient déjà présents, mais le courrier électronique, les échanges en ligne et le téléphone mobile ont occupé une autre place plus tard. Son témoignage éclaire un parcours américain ; il ne mesure pas une expérience universelle.

Le contraste pertinent concerne donc moins la présence de machines que la place de la connexion dans les activités ordinaires. Écouter un enregistrement, consulter un document ou appeler quelqu’un pouvaient mobiliser des objets distincts. L’intégration de plusieurs de ces fonctions dans un appareil relié au réseau représente une transformation concrète, sans rendre tous les anciens usages caducs du jour au lendemain.

Le Web arrive pendant qu’ils grandissent

Quelques dates permettent de sortir de la nostalgie. Le CERN rappelle que Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web en 1989. Le 30 avril 1993, l’institution a placé le logiciel du Web dans le domaine public, étape importante de sa diffusion. Les personnes nées entre 1977 et 1983 atteignaient alors leurs 10 à 16 ans. Cela ne signifie pas qu’elles ont toutes accédé au Web cette année-là.

Il faut aussi distinguer le Web d’Internet : les pages reliées par des liens ne résument pas l’ensemble du réseau et de ses services. Dire que cette cohorte est « née avant Internet » serait donc trompeur. Ce qui caractérise davantage son calendrier est d’avoir grandi avant la diffusion massive de la connexion dans les foyers.

Les enquêtes américaines donnent une mesure de cette progression. Dans un bilan publié en décembre 2003, le Pew Research Center rappelle que 14 % des Américains étaient identifiés comme utilisateurs en ligne en 1995. En mars 2000, 46 % des adultes américains avaient utilisé le Web ou le courrier électronique. Ces données concernent les États-Unis, pas la population mondiale.

Pour la tranche 1977–1983, ces deux repères correspondent aux années des 12 à 18 ans, puis des 17 à 23 ans. La diffusion d’Internet a ainsi accompagné, selon les personnes, le collège, le lycée, les études supérieures ou les premiers emplois. Le même rapport soulignait le lien entre connexion, niveau d’études et revenus du foyer : deux adolescents du même âge n’avaient donc pas nécessairement les mêmes possibilités d’accès.

Le smartphone les trouve déjà adultes

Le 9 janvier 2007, Apple présente l’iPhone à San Francisco. Son communiqué décrit un appareil réunissant téléphone, lecteur musical et fonctions Internet, dont le courrier électronique, la navigation et les cartes. Ce repère industriel ne doit pas être confondu avec l’invention du téléphone mobile, ni servir à prétendre qu’aucun smartphone n’existait auparavant.

Les personnes de la tranche xennial atteignent alors leurs 24 à 30 ans. Elles ont donc pu apprendre des usages numériques avant la généralisation des téléphones tactiles connectés. C’est la différence entre découvrir le courrier électronique sur un ordinateur et disposer ensuite de plusieurs services dans sa poche. Là encore, la date d’une présentation commerciale ne dit rien de la date d’achat réelle de chaque foyer, encore moins dans tous les pays.

Un souvenir commun ne fait pas une personnalité

Le mot devient fragile lorsqu’il sert à affirmer que les Xennials seraient naturellement plus autonomes, plus adaptables ou mieux équilibrés que leurs aînés et leurs cadets. Avoir vécu une transition technique ne démontre aucune de ces qualités. Dans une mise au point de mai 2023, le Pew Research Center rappelle que les générations ne sont pas scientifiquement délimitées et que les différences internes aux groupes comptent autant pour comprendre les comportements.

Une autre précaution consiste à séparer trois dimensions : l’âge, la période et la cohorte de naissance. Les chercheurs Arnold Lau et Courtney Kennedy expliquent que ces effets ne se démêlent pas avec une seule enquête. Un comportement observé à 45 ans peut tenir au moment de la vie ; un changement peut toucher plusieurs âges en même temps ; un parcours peut aussi être lié à l’époque de naissance. Les confondre produit facilement de faux portraits générationnels.

Pour un lectorat libanais ou moyen-oriental, il faut enfin garder à l’esprit l’origine américaine de cette étiquette. Les calendriers d’équipement, les moyens familiaux et les parcours scolaires ne peuvent être déduits d’un récit venu des États-Unis. Plutôt que de demander seulement « êtes-vous né entre 1977 et 1983 ? », trois questions rendent l’histoire plus précise : où avez-vous envoyé votre premier courriel, à quel moment avez-vous eu une connexion régulière, et quand votre téléphone est-il devenu un outil d’accès au Web ?

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