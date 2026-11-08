Marathon de Beyrouth : rendez-vous le 29 novembre

Le marathon de Beyrouth se prépare pour le dimanche 29 novembre 2026, une date confirmée par l’organisateur et le calendrier international de l’AIMS. La coordination avec les institutions accompagne les préparatifs de la course. Le retrait des kits est annoncé du 24 au 28 novembre à Antélias, de 15 heures à 22 heures. Pour les participants comme pour les riverains, les prochaines consignes sur les accès et la circulation seront essentielles. Les informations pratiques présentées ici ont été vérifiées au 7 novembre.

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Le marathon de Beyrouth est annoncé pour le dimanche 29 novembre 2026. La date figure dans les informations de la Beirut Marathon Association et dans le calendrier international de l’AIMS. À trois semaines du rendez-vous, les préparatifs concernent autant les coureurs que l’organisation de la ville autour de la course.

La présidente de l’association, May el-Khalil, a rencontré le directeur général de la Sûreté générale, Hassan Choucair. Cet échange s’inscrit dans la coordination institutionnelle précédant l’événement, présenté autour de la place des Martyrs et du slogan « Beyrouth à chaque pas ». Il ne constitue pas, à lui seul, une annonce détaillée des mesures de circulation.

Marathon de Beyrouth : plusieurs distances au programme

Le programme 2026 comprend le marathon de 42,195 kilomètres et le semi-marathon de 21,1 kilomètres, tous deux annoncés à 6 h 30. Le départ du 10 kilomètres est fixé à 7 h 45. Une course de 2 kilomètres pour les jeunes et une épreuve de 6 kilomètres non chronométrée complètent les rendez-vous présentés par l’association.

L’organisateur indique une clôture des inscriptions le 20 novembre, ou plus tôt si la capacité est atteinte. Les limites d’âge et les conditions dépendent de l’épreuve choisie. Les participants doivent donc vérifier la catégorie correspondant à leur inscription avant de préparer leur venue.

Préparer aussi les déplacements

Une course en ville demande aux participants d’anticiper leur arrivée, leur départ et la récupération de leurs affaires. Pour les riverains, les informations les plus utiles seront les horaires et les limites exactes des restrictions de circulation. Ces deux besoins se rejoignent : organiser la participation suppose de rendre les accès compréhensibles.

Il faut donc distinguer le calendrier sportif, déjà confirmé, des consignes opérationnelles qui seront communiquées pour le jour de la course. Les restrictions établies pour les séances d’entraînement ne décrivent pas automatiquement celles du 29 novembre. Les avis datés des autorités et de l’organisateur devront guider les déplacements.

Le retrait des dossards annoncé à Antélias

L’association prévoit la remise des kits de course du 24 au 28 novembre 2026, de 15 heures à 22 heures, chez Spinneys, au complexe The Hub à Antélias. Le kit comprend le dossard et le maillot. Ce passage préalable fait partie de la préparation matérielle des coureurs.

Le rendez-vous du 29 novembre mobilisera ainsi plusieurs espaces : le lieu de retrait avant l’événement, le secteur de rassemblement et les rues empruntées par les courses. Pour le public, l’enjeu pratique sera de disposer d’informations cohérentes entre ces différentes étapes.

Les repères vérifiés au 7 novembre

La course est prévue le dimanche 29 novembre 2026. Le retrait des kits est annoncé à Antélias entre le 24 et le 28 novembre, de 15 heures à 22 heures. Les horaires de départ annoncés, les accès et les restrictions de circulation doivent être contrôlés dans les consignes actualisées de l’organisateur avant tout déplacement. Ces repères sont arrêtés au 7 novembre et ne remplacent pas les instructions adressées aux inscrits.

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