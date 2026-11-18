La restriction annoncée le 12 novembre concerne les nouvelles autorisations pour trois légumes. Son effet sur les prix dépendra des volumes effectivement redirigés vers le marché intérieur et de leur distribution.

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Le Maroc suspend provisoirement l’octroi de nouvelles autorisations d’exportation pour les tomates, les oignons et les pommes de terre. Annoncée au Conseil de gouvernement du 12 novembre 2026, la décision vise à protéger l’approvisionnement intérieur. Elle ne constitue pas, dans les termes du communiqué officiel, une interdiction générale de toutes les exportations de légumes.

Une mesure sur les nouvelles autorisations

Le gouvernement affirme vouloir préserver le marché national tout en tenant compte des agriculteurs et des partenaires africains. Le communiqué ne fixe pas de date de fin. Il n’annonce ni l’annulation des autorisations déjà délivrées ni une exemption précise par destination. Assimiler cette annonce à la fermeture de toutes les frontières commerciales dépasserait donc son périmètre explicite.

Des prix en hausse sur un mois, mais pas sur un an

Les données du Haut-Commissariat au Plan apportent un éclairage antérieur à cette décision. En septembre 2026, les prix des légumes ont augmenté de 4,3 % par rapport à août. L’ensemble des produits alimentaires a progressé de 1,6 % sur un mois, tandis que l’indice général des prix à la consommation a gagné 1,0 %.

La comparaison annuelle donne cependant une autre image : les produits alimentaires étaient 2,5 % moins chers qu’en septembre 2025, et l’indice général affichait une hausse de 0,5 %. Une remontée mensuelle peut donc coexister avec un recul sur douze mois. Ces chiffres de septembre ne mesurent ni les prix de novembre ni les effets de la décision annoncée le 12.

Un arbitrage entre débouchés et approvisionnement

Limiter de nouveaux départs peut, en principe, augmenter les volumes disponibles pour les acheteurs locaux, à condition que les marchandises puissent être redirigées vers ce marché. Ce mécanisme n’entraîne pas automatiquement une baisse équivalente des prix au détail. Les coûts de transport, la conservation, les marges commerciales et la rapidité de la distribution interviennent entre l’exploitation et le consommateur.

Pour les producteurs, l’arbitrage est différent. Le marché intérieur offre un débouché, mais ses prix et ses conditions de paiement ne sont pas nécessairement ceux d’un contrat d’exportation. Une restriction peut modifier la valeur attendue de la récolte sans réduire les dépenses déjà engagées. Pour les acheteurs étrangers, son incidence dépend surtout de leurs contrats et de la possibilité de trouver une autre origine d’approvisionnement.

Les trois produits concernés n’ont pas non plus la même durée de conservation. Une tomate fraîche supporte moins longtemps l’attente qu’un lot d’oignons correctement stocké. Cette différence rend déterminantes les modalités d’application et la circulation effective des marchandises, au-delà de l’annonce administrative.

Ce qui permettra de mesurer l’effet de la décision

Une évaluation devra comparer les volumes commercialisés localement, les prix de gros et ceux payés par les ménages, sur des périodes comparables. Les variations saisonnières et les changements de qualité doivent aussi être pris en compte. Un prix national moyen ne décrit pas toutes les situations locales.

À ce stade, il faut ainsi distinguer l’objectif de soutien à l’approvisionnement, la restriction administrative annoncée et ses résultats économiques. Une décision sur les autorisations ne suffit pas, à elle seule, à établir combien de tonnes supplémentaires arrivent sur les marchés ni quelle économie les consommateurs réalisent.

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