Médicaments libanais : les étapes pour accéder à l’Égypte

L’accès des médicaments libanais au marché égyptien suppose davantage qu’un rapprochement commercial. La rencontre entre Joe Issa el-Khoury et l’ambassadeur Tamim Khallaf, rapportée par Al Sharq le 11 novembre, remet cette perspective à l’agenda. Pour les fabricants, l’étape déterminante reste cependant l’examen de chaque produit par l’Autorité égyptienne du médicament, selon la procédure qui lui correspond.

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L’accès des médicaments libanais au marché égyptien suppose davantage qu’un rapprochement commercial. La rencontre entre Joe Issa el-Khoury et l’ambassadeur Tamim Khallaf, rapportée par Al Sharq le 11 novembre, remet cette perspective à l’agenda. Pour les fabricants, l’étape déterminante reste cependant l’examen de chaque produit par l’Autorité égyptienne du médicament, selon la procédure qui lui correspond.

L’angle pharmaceutique diffère donc d’un bilan général des exportations. Un débouché peut être attractif et soutenu diplomatiquement alors que les dossiers réglementaires restent à préparer. Les documents officiels égyptiens consultés permettent d’identifier les principaux niveaux d’examen. Ils ne permettent pas de dresser la liste des médicaments libanais autorisés à la suite de cette rencontre, ni de constater une nouvelle dérogation bilatérale.

Le produit doit relever de la bonne procédure

Le guide de l’Autorité égyptienne du médicament consacré à la décision 450 de 2023 organise plusieurs parcours d’enregistrement. Sa version 5, datée du 30 octobre 2025, couvre notamment des médicaments humains finis importés et des produits importés en vrac. Les règles distinguent les situations selon la nature du produit et ses autorisations antérieures.

Le même texte exclut de ce cadre certains ensembles, notamment les produits biologiques, les médicaments à base de plantes et les produits vétérinaires. Il serait donc trompeur de présenter une seule procédure comme valable pour toute l’industrie pharmaceutique libanaise. Le premier travail consiste à établir le classement exact de la spécialité et le parcours applicable. Source : guide réglementaire égyptien, version 5, champ d’application.

Un dossier technique, au-delà de l’origine libanaise

Le dossier d’enregistrement doit documenter le produit. Les exigences publiées par l’autorité comprennent, selon les rubriques concernées, les bonnes pratiques de fabrication, l’identification des fabricants et les éléments permettant d’évaluer la stabilité. Le guide demande notamment des résultats d’essais et des informations sur les lots et les conditions de conservation. Source : guide des exigences du dossier, version 4.

Ces éléments répondent à des questions différentes. La conformité d’un site de fabrication porte sur les conditions de production. Les données de stabilité servent à apprécier le maintien des caractéristiques du médicament pendant sa conservation. Aucun de ces contrôles ne peut être remplacé par la seule réputation d’une entreprise ou par la nationalité du fabricant.

Pour une société exportatrice, cette préparation impose de rapprocher les documents déjà disponibles des exigences du marché visé. Le coût dépendra de ce qui manque réellement au dossier, de la spécialité et des travaux nécessaires. Les sources examinées ne permettent pas d’en déduire un coût moyen pour les laboratoires libanais.

Une autorisation étrangère peut aider, sans décider à la place de l’Égypte

L’Autorité égyptienne prévoit également des mécanismes permettant de s’appuyer sur les évaluations d’autres autorités. Son guide sur cette pratique, appelée « reliance », indique explicitement qu’elle conserve la responsabilité et l’indépendance de sa décision. L’existence d’une évaluation reconnue ailleurs peut donc faciliter certaines démarches dans les conditions prévues, sans ouvrir automatiquement le marché égyptien. Source : guide égyptien sur les pratiques de reliance.

Cette précision est essentielle lorsqu’un fabricant met en avant des partenariats internationaux. Un accord commercial ou industriel avec une entreprise étrangère ne prouve pas, à lui seul, qu’un produit précis possède les autorisations réglementaires requises. La preuve pertinente doit porter sur la spécialité, le site et le dossier concernés.

L’enregistrement ne mesure pas les ventes

Après les étapes réglementaires, l’enjeu commercial reste entier : identifier des acheteurs, organiser la distribution, préserver les conditions de transport et sécuriser le règlement. Une autorisation permet d’avancer dans l’accès au marché. Elle ne garantit ni une commande ni un volume d’exportation.

Un bilan utile du rapprochement devrait donc publier séparément les dossiers déposés, les décisions obtenues, les contrats commerciaux et les expéditions réalisées. À ce stade, les échanges rapportés ouvrent un chantier diplomatique. Le travail documentaire à accomplir se situe produit par produit, avant de pouvoir mesurer un résultat pour les usines et l’emploi au Liban.

Comprimés et gélules non identifiés, photographie d’archives Libnanews publiée en septembre 2020. Photographe, lieu et date exacte non renseignés. Illustration générique, sans origine libanaise établie. Photographie entière conservée, montage éditorial déterministe sans retouche de la scène.

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