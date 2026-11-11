Programme Aman : à quoi servirait le prêt de 200 millions ?

Le financement de 200 millions de dollars destiné aux filets de protection sociale figure à l’ordre du jour de la séance parlementaire du 12 novembre. Pour le programme Aman, l’enjeu dépasse la poursuite des transferts monétaires : le projet associe aide aux ménages, accès à des services sociaux et amélioration des outils de gestion. Son approbation par la Banque mondiale, acquise en janvier, et son examen au Liban correspondent toutefois à deux étapes distinctes.

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Le financement de 200 millions de dollars destiné aux filets de protection sociale figure à l’ordre du jour de la séance parlementaire du 12 novembre. Pour le programme Aman, l’enjeu dépasse la poursuite des transferts monétaires : le projet associe aide aux ménages, accès à des services sociaux et amélioration des outils de gestion. Son approbation par la Banque mondiale, acquise en janvier, et son examen au Liban correspondent toutefois à deux étapes distinctes.

Le document officiel du Parlement inscrit au troisième point le projet transmis par le décret 3228, relatif à l’accord de prêt avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Il identifie le Social Safety Net Enhancement and System Building Project. Cette inscription confirme l’objet soumis aux députés, sans préjuger de leur vote ni de la date à laquelle les fonds deviendraient utilisables. Source : ordre du jour parlementaire du 12 novembre.

Une enveloppe sociale distincte du projet numérique

La Banque mondiale a annoncé le 27 janvier l’approbation de deux projets totalisant 350 millions de dollars. Le premier, consacré à la protection sociale, représente 200 millions. Le second, doté de 150 millions, porte sur l’accélération numérique des services publics. Il faut conserver cette séparation : les 350 millions ne constituent pas une enveloppe de transferts aux familles.

Le projet social doit compléter les ressources publiques affectées aux prestations, tout en soutenant l’accès à des possibilités économiques et à des services. La Banque mondiale met notamment l’accent sur les femmes, les jeunes et les populations vulnérables. Elle prévoit aussi de développer Daem, la plateforme utilisée pour Aman, afin qu’elle puisse servir de registre social plus large. Source : communiqué de la Banque mondiale du 27 janvier 2026.

Les transferts représentent la principale dépense prévue

Le document d’évaluation du projet réserve 160 millions de dollars à l’aide monétaire. Cette somme s’inscrit dans une composante de 185 millions associant soutien financier, inclusion économique et services sociaux. Dix millions supplémentaires sont prévus pour les systèmes de gestion et le renforcement institutionnel. Ces affectations décrivent la conception du financement, pas les paiements déjà reçus par les familles.

Le même document prévoit un ciblage des ménages les plus pauvres et une actualisation de leur situation. Son calendrier initial et ses hypothèses de versement ne doivent pas être transformés en promesse individuelle pour novembre : un document d’évaluation préparé avant l’approbation ne permet pas de confirmer la mise en œuvre effective plusieurs mois plus tard. Source : document d’évaluation du projet P512384, composantes et mécanisme d’aide.

Le soutien européen relève d’un autre financement

Un second engagement doit être distingué du prêt. Le 29 avril, l’Union européenne a annoncé une subvention de 45 millions d’euros directement destinée au ministère des Affaires sociales. Quarante millions doivent financer cinq mois de prestations pour 90 000 familles, au sein d’un ensemble de 150 000 familles alors éligibles. Les cinq millions restants concernent les réformes du ministère et l’actualisation des données.

Hanine Sayed présentait alors ce soutien comme un investissement dans la qualité des systèmes de protection et la transparence de la distribution, au-delà de l’aide monétaire. Cette déclaration figure dans le communiqué de la délégation européenne. Elle éclaire la fonction institutionnelle des financements sans établir que tous les décaissements annoncés ont déjà eu lieu. Source : délégation de l’Union européenne au Liban, 29 avril 2026.

Ce qui devra être vérifié après la séance

Pour une famille, trois informations compteront davantage que le montant global du prêt : la confirmation de son éligibilité, le montant qui lui est effectivement attribué et le calendrier de versement. Une inscription dans un registre facilite l’instruction d’une demande. Elle ne suffit pas, à elle seule, à prouver qu’une prestation est ouverte ou qu’un paiement est disponible.

Le suivi du financement devra également distinguer les dépenses administratives des sommes transférées, puis rapprocher les engagements des paiements. Le nombre de personnes enregistrées, celui des ménages retenus et celui des ménages effectivement payés répondent à des questions différentes. Les présenter séparément permettra de mesurer la continuité du programme et son éventuelle extension.

La prochaine étape vérifiable sera donc la décision parlementaire sur l’accord. Viendront ensuite les informations sur son entrée en vigueur et son exécution. À ce stade, le prêt offre un cadre de financement identifié ; il ne permet pas d’annoncer une nouvelle date de paiement ni de garantir l’ouverture immédiate d’un droit à chaque demandeur.

Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives. Date exacte non établie. © François el Bacha pour Libnanews.com. Illustration institutionnelle, pas photographie de la séance du 12 novembre. Photographie entière conservée, montage éditorial déterministe sans retouche de la scène.

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