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Midterms : Bennett prend un siège républicain au New Jersey

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Rebecca Bennett remporte le septième district du New Jersey, selon AP, qui annonce sa victoire à 2 h 48 UTC. La démocrate bat le représentant républicain sortant Thomas Kean Jr. Ce gain à la Chambre ne permet pas, à lui seul, de conclure au contrôle du Congrès après les élections.

Midterms : Rebecca Bennett gagne un siège au New Jersey. Photographie d’illustration du Capitole fédéral, archives de 1997.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. © Architect of the Capitol, domaine public, photographie de 1997. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_States_Capitol_-_west_front.jpg
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La démocrate Rebecca Bennett remporte le siège du septième district du New Jersey à la Chambre des représentants, selon l’Associated Press. Elle bat le républicain sortant Thomas H. Kean Jr. et fait ainsi passer ce siège dans le camp démocrate.

AP a attribué la victoire à Bennett le 3 novembre 2026 à 21 h 48, heure de l’Est, soit le 4 novembre à 2 h 48 UTC et 4 h 48 à Beyrouth.

Un gain démocrate à la Chambre

Ancienne pilote de la marine américaine, Bennett a notamment fait campagne sur la hausse des prix. Elle a appelé à mettre fin à la guerre en Iran et à un contrôle, par le Congrès, de l’usage des droits de douane par Donald Trump, rapporte l’agence.

Le district comprend le club de golf de Trump à Bedminster. Il avait déjà changé de camp lors de chacune des deux précédentes élections de mi-mandat, selon AP.

Une attribution, pas une certification

Ce résultat concerne un siège de la Chambre. Il ne suffit pas à établir quel parti contrôlera l’ensemble de cette chambre, et ne détermine pas la majorité au Sénat.

L’annonce d’AP repose sur son analyse de la course électorale. Elle ne remplace pas la certification officielle des résultats. Aucun total définitif de voix ni aucune marge finale ne sont présentés dans cette brève.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

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