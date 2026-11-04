Midterms : Bottoms fait basculer la Géorgie, selon AP

Keisha Lance Bottoms remporte le poste de gouverneur de Géorgie, selon AP. L’ancienne maire d’Atlanta bat Rick Jackson et devient la première démocrate élue à cette fonction depuis 1998. L’agence annonce sa victoire mercredi à 2 h 24 UTC. Le gouvernorat change de camp, sans déterminer les majorités au Congrès.

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La démocrate Keisha Lance Bottoms remporte l’élection au poste de gouverneur de Géorgie, selon l’Associated Press. L’agence a attribué sa victoire le 3 novembre 2026 à 21 h 24, heure de l’Est, soit le 4 novembre à 2 h 24 UTC et 4 h 24 à Beyrouth.

Bottoms bat le républicain Rick Jackson. C’est la première victoire démocrate à cette fonction depuis 1998. Elle succédera au républicain Brian Kemp, qui ne pouvait pas solliciter un troisième mandat. Le gouvernorat change donc de camp.

Une première pour l’État

L’ancienne maire d’Atlanta devient la première femme noire élue gouverneure de Géorgie, souligne le compte rendu d’AP. Elle est également la première ancienne maire d’Atlanta élue à la tête de l’État.

Bottoms a travaillé dans l’administration de Joe Biden. Son adversaire Rick Jackson est un homme d’affaires du secteur de la santé, qui a engagé sa fortune personnelle dans la campagne.

Une bascule au niveau de l’État

Cette victoire concerne l’exécutif de Géorgie. Elle est distincte de l’élection au Sénat fédéral et ne détermine pas la majorité au Congrès, ni la composition des deux chambres de l’assemblée de l’État.

L’attribution d’AP repose sur son analyse électorale et ne remplace pas la certification officielle des résultats. Aucun total définitif de suffrages ni aucune marge finale ne sont présentés ici.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

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