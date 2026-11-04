Midterms : six résultats au Sénat et chez les gouverneurs

À deux heures UTC, AP attribue six scrutins au Colorado, au Nouveau-Mexique, au Wyoming et à New York. Trois sénateurs et trois gouverneurs sont élus ou réélus. Ces postes restent dans leur camp politique. Le dépouillement se poursuit et ces annonces ne déterminent aucune majorité nationale dans les deux chambres.

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L’Associated Press a attribué six scrutins au Sénat et aux postes de gouverneur le 3 novembre 2026 à 21 heures, heure de l’Est, soit le 4 novembre à 2 heures UTC et 4 heures à Beyrouth. Ils concernent le Colorado, le Nouveau-Mexique, le Wyoming et New York. Les six postes restent dans le même camp politique.

Trois sièges attribués au Sénat

Au Colorado, le démocrate John Hickenlooper est réélu face au républicain Mark Baisley. L’ancien gouverneur obtient un deuxième mandat au Sénat fédéral.

Au Nouveau-Mexique, le démocrate Ben Luján est également réélu, contre le républicain Larry E. Marker. Il siège au Sénat depuis sa première élection en 2020.

Dans le Wyoming, la républicaine Harriet Hageman remporte l’élection contre le démocrate James Byrd. Elle succédera à Cynthia Lummis, elle aussi républicaine, qui ne se représentait pas.

Trois gouverneurs élus ou réélus

Au Colorado, le démocrate Phil Weiser bat le républicain Victor Marx. Le procureur général de l’État succédera au démocrate Jared Polis, arrivé à la limite du nombre de mandats autorisés.

Dans le Wyoming, le républicain Eric Barlow l’emporte sur le démocrate Kenneth Casner. Il remplacera le républicain Mark Gordon, également empêché de solliciter un nouveau mandat.

À New York, la démocrate Kathy Hochul est réélue face au républicain Bruce A. Blakeman. Elle avait accédé au poste en 2021, puis remporté un premier mandat complet en 2022.

Des résultats de courses, pas une majorité nationale

Ces annonces portent sur six élections précises. Elles ne permettent pas de conclure à la majorité au Sénat ou à la Chambre des représentants. Les postes de gouverneur ne sont pas des sièges au Congrès.

Les attributions d’AP reposent sur son analyse électorale et ne remplacent pas la certification officielle des résultats. Le dépouillement se poursuit ailleurs ; aucun total national définitif n’est présenté ici.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

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