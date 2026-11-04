Midterms : Jamie Ager prend un siège républicain à la Chambre

Jamie Ager remporte le onzième district de Caroline du Nord, selon AP. Le démocrate bat Jennifer Balkcom et fait basculer un siège républicain à la Chambre. L’attribution intervient mercredi à 1 h 53 UTC. Elle ne détermine pas la majorité nationale, tandis que la certification officielle des résultats reste attendue.

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Le démocrate Jamie Ager remporte le 11e district de Caroline du Nord, selon l’Associated Press. Il bat la républicaine Jennifer Balkcom et fait basculer un siège républicain à la Chambre des représentants.

AP a attribué la victoire le 3 novembre 2026 à 20 h 53, heure de l’Est, soit le 4 novembre à 1 h 53 UTC et 3 h 53 à Beyrouth.

Un siège gagné dans l’ouest de l’État

Cette circonscription était représentée par le républicain Chuck Edwards. Celui-ci avait suspendu sa campagne de réélection en août, avant que Balkcom, élue à l’assemblée de l’État, ne devienne la candidate républicaine.

Ager dirige une entreprise de vente de viande issue d’animaux élevés au pâturage. Selon AP, il l’emporte dans un district de l’ouest de la Caroline du Nord au solide historique électoral républicain.

La bataille de la Chambre se poursuit

Cette attribution constitue un gain démocrate dans cette course précise. Elle ne permet pas, à elle seule, de déterminer la majorité nationale. Il s’agit d’un siège à la Chambre, distinct de l’élection sénatoriale remportée par Roy Cooper dans le même État.

L’appel d’AP ne remplace pas la certification officielle des résultats. Aucun total définitif ni aucune marge finale ne sont présentés ici.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

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