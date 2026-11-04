Midterms : deux gains démocrates en Virginie et au Colorado

Elaine Luria en Virginie et Manny Rutinel au Colorado remportent deux sièges détenus par des républicains, selon les attributions de l’Associated Press. Ces victoires annoncées mercredi matin, heure de Beyrouth, renforcent les démocrates dans la bataille pour la Chambre, sans suffire à établir une majorité nationale à ce stade précis.

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Les démocrates remportent deux sièges détenus par des républicains à la Chambre des représentants. L’Associated Press a annoncé la victoire d’Elaine Luria dans le 2e district de Virginie et celle de Manny Rutinel dans le 8e district du Colorado. Les dépêches sont horodatées respectivement à 4 h 47 et 4 h 49 UTC, mercredi 4 novembre 2026, soit 6 h 47 et 6 h 49 à Beyrouth.

Elaine Luria reprend le siège de Virginie-2

L’attribution de l’AP à Elaine Luria marque un retour à la Chambre pour l’ancienne élue démocrate, face à la républicaine sortante Jen Kiggans. Celle-ci lui avait ravi le siège en 2022, avant d’être réélue en 2024.

La circonscription comprend Virginia Beach et la partie virginienne de la péninsule de Delmarva. Elle compte une importante population liée aux forces armées. Les deux candidates ont servi dans la Navy. Dans sa présentation du scrutin publiée le 30 octobre, l’AP classait ce duel parmi les courses susceptibles de peser sur le contrôle de la Chambre.

Manny Rutinel fait basculer Colorado-8

L’AP donne également Manny Rutinel vainqueur dans le 8e district du Colorado, où il affrontait le républicain sortant Gabe Evans. Il s’agit là aussi d’un siège gagné sur le camp républicain.

Evans cherchait un deuxième mandat dans cette circonscription des banlieues nord de Denver, comme le rappelait l’AP avant la primaire du Colorado. Il avait battu la démocrate Yadira Caraveo en 2024. Le siège revient donc aux démocrates après un mandat républicain.

Deux bascules, pas un verdict national

Ces annonces portent sur deux élections distinctes. Elles ne constituent pas, à elles seules, une attribution de la majorité nationale à la Chambre. Les autres circonscriptions doivent être suivies séparément.

Les vainqueurs cités sont ceux désignés par l’Associated Press. Ces attributions journalistiques ne remplacent pas la certification officielle des résultats par les autorités électorales. Aucun pourcentage définitif n’est avancé dans cette brève.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. Mise en page Libnanews.

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