Midterms : le Sénat bascule, les sièges en deux graphiques

Au relevé AP de 4 h 47 UTC, le bloc démocrate atteint 51 sièges au Sénat, contre 39 républicains et 10 non attribués. À la Chambre, le décompte s’établit à 166 démocrates, 104 républicains et 165 sièges encore ouverts. Deux demi-camemberts montrent la répartition sans confondre les attributions et les simples avances.

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Le contrôle du Sénat est attribué aux démocrates par l’Associated Press. Le compteur consulté le 4 novembre 2026 à 4 h 47 UTC affiche 51 sièges pour le bloc démocrate, 39 pour les républicains et 10 non attribués. À la Chambre des représentants, AP comptabilise 166 démocrates et 104 républicains ; 165 sièges restent ouverts.

Ce relevé correspond à 6 h 47 à Beyrouth. Les demi-camemberts présentent un instantané du tableau électoral d’AP. Ils ne se mettent pas à jour automatiquement.

Sénat : 51 sièges pour le bloc démocrate

Le bloc démocrate comprend les élus démocrates et les deux indépendants apparentés. Le total intègre les sièges non renouvelés, comme le fait AP. L’agence a également annoncé explicitement la victoire démocrate pour le contrôle du Sénat.

Sénat au 4 novembre, 4 h 47 UTC. Le bloc démocrate inclut deux indépendants apparentés. Les sièges non renouvelés sont compris dans les totaux. Infographie Libnanews, données AP.

Sur les 100 mandats sénatoriaux, 65 n’étaient pas remis en jeu : 34 dans le bloc démocrate et 31 chez les républicains. Les résultats déjà attribués ajoutent 17 sièges au premier bloc et huit au second. Dix des 35 courses de cette année restent sans attribution AP à l’heure retenue.

Chambre : 270 sièges attribués, 165 encore ouverts

Les 166 sièges démocrates et les 104 sièges républicains représentent 270 courses attribuées sur 435. Le seuil de la majorité est de 218. À ce relevé, AP n’attribue le contrôle de la Chambre à aucun parti.

Chambre au 4 novembre, 4 h 47 UTC. Le gris représente les 165 sièges sans vainqueur annoncé par AP. Infographie Libnanews, données AP.

Depuis notre relevé de 3 h 13 UTC, 101 courses supplémentaires ont été attribuées à la Chambre : 59 aux démocrates et 42 aux républicains. Ces augmentations mesurent l’avancement des annonces d’AP, pas des gains nets sur le parti adverse.

Comment lire les demi-camemberts

Chaque secteur est proportionnel au nombre de sièges dans sa chambre : 100 pour le Sénat, 435 pour la Chambre. Le bleu représente le camp démocrate, le rouge les républicains et le gris les sièges non attribués. Un candidat simplement en tête du dépouillement reste dans la zone grise tant qu’AP n’annonce pas sa victoire.

Les chiffres décrivent les sièges, pas le vote populaire national. Les attributions journalistiques d’AP sont distinctes de la certification officielle. Les dix sièges sénatoriaux et les 165 sièges de la Chambre encore ouverts peuvent faire évoluer les totaux présentés ici.

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