4 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

International

Midterms : Jon Ossoff réélu en Géorgie, selon AP

· 2 min de lecture · 13 vues

Jon Ossoff est réélu au Sénat en Géorgie, selon l’Associated Press. Le démocrate obtient un second mandat face au républicain Mike Collins. L’agence a annoncé son attribution le 4 novembre à 0 h 55 UTC, soit le 3 novembre à 19 h 55 en Géorgie. Cette victoire maintient un siège dans le camp démocrate, sans déterminer à elle seule la majorité au Sénat. Le dépouillement et les vérifications se poursuivent.

Le Capitole fédéral à Washington, photographie d’archives de 1997, avec le titre Jon Ossoff réélu au Sénat selon AP.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. © Architect of the Capitol, 1997. Domaine public américain. Source : Wikimedia Commons, United States Capitol - west front.
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglais

Le démocrate Jon Ossoff est réélu au Sénat des États-Unis en Géorgie, selon l’Associated Press. L’agence a annoncé son attribution le 4 novembre 2026 à 0 h 55 UTC, soit le 3 novembre à 19 h 55 en Géorgie et le 4 novembre à 2 h 55 à Beyrouth.

Le sénateur sortant remporte un second mandat face au républicain Mike Collins, membre de la Chambre des représentants. AP confirme sa victoire dans son suivi national de la soirée électorale. Cette annonce journalistique reste distincte de la certification officielle des résultats.

Un siège conservé par les démocrates

La réélection d’Ossoff permet aux démocrates de conserver ce siège, que les républicains espéraient leur prendre. Il ne s’agit donc pas d’un gain démocrate par rapport à la composition du Sénat avant le scrutin.

Ce résultat compte dans la bataille pour la majorité, mais ne suffit pas à en déterminer l’issue. D’autres courses sénatoriales se poursuivent et des électeurs votent encore dans plusieurs États américains.

Le dépouillement se poursuit

Les premiers décomptes géorgiens publiés plus tôt dans la soirée étaient incomplets. L’attribution par AP constitue une information nouvelle, distincte de la simple avance d’un candidat dans les bulletins déjà comptabilisés.

Aucune marge finale ni aucun total définitif de voix n’est annoncé ici. Le comptage, les vérifications et la procédure officielle de validation suivent leur cours.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *