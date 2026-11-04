Midterms : Roy Cooper gagne un siège au Sénat, selon AP

Roy Cooper remporte l’élection sénatoriale en Caroline du Nord, selon l’Associated Press. L’ancien gouverneur démocrate bat le républicain Michael Whatley. L’attribution a été annoncée à 1 h 23 UTC mercredi, soit 20 h 23 mardi dans l’État. Cooper prend un siège détenu par le républicain Thom Tillis, qui ne se représentait pas. Ce gain démocrate ne permet pas, à lui seul, de déterminer la majorité au Sénat fédéral. La certification officielle reste à venir.

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Le démocrate Roy Cooper remporte l’élection sénatoriale en Caroline du Nord, selon l’Associated Press. L’agence lui a attribué la victoire le 3 novembre 2026 à 20 h 23, heure de l’Est, soit le 4 novembre à 1 h 23 UTC et 3 h 23 à Beyrouth.

L’ancien gouverneur bat le républicain Michael Whatley. Le siège était détenu par le républicain Thom Tillis, qui ne sollicitait pas de nouveau mandat. Cette attribution constitue donc un gain pour les démocrates dans la bataille du Sénat fédéral.

Un changement de camp

Cooper a été gouverneur et procureur général de Caroline du Nord. Son adversaire, soutenu par Donald Trump, a dirigé le Parti républicain dans cet État puis à l’échelle nationale.

Cette victoire se distingue du maintien de sièges déjà démocrates, comme celui de Jon Ossoff en Géorgie. Elle modifie le rapport des forces dans cette course précise, mais ne permet pas d’annoncer à elle seule la majorité dans la chambre haute.

Une attribution AP, pas une certification

Le dépouillement se poursuit. L’annonce de l’agence repose sur son analyse électorale et ne remplace pas la procédure officielle de validation des résultats. Aucune marge finale ni aucun total définitif de suffrages n’est présenté ici.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

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