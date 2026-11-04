Midterms : Josh Shapiro réélu gouverneur, selon AP

Josh Shapiro est réélu gouverneur de Pennsylvanie, selon une attribution de l’Associated Press annoncée dans la nuit du 3 au 4 novembre 2026. Le démocrate obtient un second mandat face à la républicaine Stacy Garrity. Le dépouillement reste en cours et cette annonce ne constitue pas une certification officielle. Trois bureaux du comté de Chester bénéficient d’une prolongation du vote jusqu’à 20 h 30 locales. Cette victoire concerne l’exécutif de l’État, sans attribuer de siège au Congrès fédéral.

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Le démocrate Josh Shapiro est réélu gouverneur de Pennsylvanie, selon l’Associated Press. L’agence a annoncé cette victoire dans une dépêche publiée le 4 novembre 2026 à 1 h 02 UTC, soit le 3 novembre à 20 h 02 sur la côte Est américaine.

Le gouverneur sortant remporte un second mandat face à la républicaine Stacy Garrity, trésorière de l’État. Le tableau électoral d’AP consulté à 1 h 11 UTC indique également Josh Shapiro comme vainqueur. Cette attribution journalistique ne constitue pas la certification officielle du scrutin.

Josh Shapiro conserve le poste de gouverneur

Élu une première fois en 2022, Josh Shapiro dirige la Pennsylvanie depuis janvier 2023. Avant son arrivée au poste de gouverneur, il avait été procureur général de cet État de 2017 à 2023. La victoire annoncée par AP maintient donc l’exécutif de Pennsylvanie dans le camp démocrate.

Cette élection concerne le gouvernement de l’État. Elle n’attribue aucun siège au Sénat fédéral ni à la Chambre des représentants. Le contrôle de ces deux chambres dépend de scrutins distincts, dont les résultats continuent d’arriver dans la nuit américaine.

Le dépouillement reste en cours

Les chiffres disponibles lors de l’annonce sont encore partiels. Ils ne permettent pas de présenter la marge finale de Josh Shapiro ni un bilan définitif de la participation. Aucun pourcentage provisoire n’est retenu ici comme score final.

La fermeture habituelle des bureaux de Pennsylvanie était fixée à 20 heures locales, soit 1 heure UTC. Trois bureaux du comté de Chester bénéficient toutefois d’une prolongation jusqu’à 20 h 30, soit 1 h 30 UTC. Les électeurs concernés peuvent y voter durant cette demi-heure supplémentaire selon les modalités annoncées par les autorités locales. Le comptage et la validation des bulletins se poursuivent après les annonces des agences de presse.

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