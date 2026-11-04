Diaspora mauritanienne : sept mesures proposées

Réunis à Nouakchott du 29 au 31 octobre 2026, les représentants des Mauritaniens de l’étranger ont échangé avec les autorités sur leurs préoccupations. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a inauguré le forum le 30 octobre. Deux jours après sa clôture, l’Union des bureaux des communautés a salué les conclusions et annoncé sa disponibilité pour accompagner leur mise en œuvre. L’enjeu porte désormais sur la continuité du dialogue avec les administrations et sur les réponses concrètes qui suivront cette consultation.

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L’Union des bureaux des communautés mauritaniennes à l’étranger a salué, le 2 novembre 2026, les recommandations du forum de Nouakchott. Les représentants de la diaspora mauritanienne soutiennent des mesures de représentation, d’investissement et d’assistance sociale. Le Conseil national et les fonds dédiés restent au stade de propositions.

Organisé par le ministère des Affaires étrangères, le forum s’est tenu du 29 au 31 octobre au centre de conférences Moktar Ould Daddah. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prononcé le discours d’ouverture le 30 octobre. Il a demandé aux administrations de préparer le suivi des recommandations.

Sept propositions pour la diaspora mauritanienne

La déclaration finale retient sept orientations. Elle propose d’abord de créer un Conseil national des diasporas. Un fonds de soutien aux investissements faciliterait aussi des transferts financiers plus sûrs et moins coûteux. Le texte recommande également l’émission de sukuk garantis par l’État, en coordination avec la Banque centrale et les ministères concernés.

Un programme national mobiliserait les compétences établies à l’étranger. Un autre fonds serait consacré à l’assistance sociale, notamment au rapatriement des dépouilles et aux situations humanitaires particulières.

Les deux dernières propositions concernent l’élargissement de la représentation consulaire dans les pays accueillant d’importantes communautés, ainsi que l’ouverture de centres éducatifs et culturels. Ces centres viseraient à maintenir les liens des nouvelles générations avec leur pays d’origine.

Un suivi attendu après le forum

Lors de sa conférence de presse du 2 novembre, l’Union a exprimé sa disponibilité pour accompagner ces propositions. Son président, El Mokhtar Khlifa, a insisté sur la continuité des échanges avec les pouvoirs publics. L’organisation a salué l’engagement présidentiel de traduire les conclusions en réponses concrètes aux besoins des expatriés.

La réunion a aussi permis aux représentants des communautés d’exposer leurs préoccupations directement aux responsables gouvernementaux. L’Union présente cette participation comme une étape vers une relation plus régulière entre les Mauritaniens de l’étranger et leur pays.

Le ministre Mohamed Salem Ould Merzoug s’est engagé à coordonner le suivi avec les administrations concernées. Les missions diplomatiques devront informer les communautés de son avancement. Les dotations des fonds et leur calendrier d’ouverture restent à préciser.

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