Midterms : premiers résultats partiels dans l’Ohio

Les premiers résultats partiels de l’Ohio placent Sherrod Brown devant Jon Husted au Sénat et Amy Acton devant Vivek Ramaswamy pour le poste de gouverneur. Le relevé officiel de 0 h 52 UTC indique que 35 comtés sur 88 ont communiqué des totaux dans la rubrique « absentee ». Aucun bureau du jour du scrutin n’est encore déclaré comme ayant transmis ses résultats. Ces chiffres incomplets ne constituent pas des projections et ne permettent pas d’annoncer un vainqueur dans l’une ou l’autre course.

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Point du 4 novembre 2026 à 0 h 52 UTC, soit 2 h 52 à Beyrouth et 19 h 52 mardi dans l’Ohio. Les premiers résultats partiels de l’Ohio placent le démocrate Sherrod Brown devant le républicain Jon Husted dans la course au Sénat. Pour le poste de gouverneur, la démocrate Amy Acton devance également le républicain Vivek Ramaswamy dans les suffrages affichés. Le décompte reste incomplet : le tableau officiel ne signale encore aucun bureau du jour du scrutin ayant transmis ses résultats.

Brown devant dans le relevé sénatorial provisoire

À 0 h 52 min 19 s UTC, Sherrod Brown totalise 668 599 voix, soit 64,88 % des suffrages affichés, contre 329 865 et 32,01 % pour Jon Husted. Greg Levy recueille 16 100 voix, soit 1,56 %, et le libertarien William B. Redpath en obtient 15 940, soit 1,55 %. Le total publié pour cette course atteint 1 030 504 suffrages.

Le scrutin porte sur un mandat sénatorial non expiré, dont l’échéance est fixée au 3 janvier 2029. Les chiffres ci-dessus sont ceux du tableau de résultats officieux du secrétariat d’État de l’Ohio, et non une projection de l’issue de cette élection.

Acton en tête dans les premiers chiffres du gouverneur

Le relevé consulté à 0 h 52 min 03 s UTC donne 684 920 voix, soit 66,58 %, au ticket démocrate Amy Acton–David Pepper. Le ticket républicain Vivek Ramaswamy–Robert A. McColley en compte 321 919, soit 31,29 %. Les libertariens Don Kissick et James L. Mills obtiennent 21 827 voix, soit 2,12 %. Le total officiel affiché est de 1 028 666 suffrages.

Un périmètre encore très limité

Pour ces deux photographies, les statistiques générales de l’État indiquent que 35 comtés sur 88 ont communiqué des totaux dans la rubrique « absentee ». Le compteur des bureaux du jour du scrutin ayant transmis des résultats reste à zéro, sur 8 834 bureaux recensés.

Ce compteur ne signifie pas que personne n’a voté mardi. Il décrit les remontées de résultats. Le relevé consulté ne fournit pas de ventilation des voix de chaque candidat par méthode : il ne permet donc pas d’affirmer que tous les suffrages affichés proviennent exclusivement du vote anticipé ou par courrier.

Le site précise aussi que les résultats des candidats dont le nom est ajouté manuellement sur les bulletins ne sont pas rapportés le soir du scrutin. Les avances présentées ici restent provisoires. Aucune victoire dans ces deux courses n’est annoncée dans ce point.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

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