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Midterms : la course aux sièges en deux graphiques

· 3 min de lecture · 22 vues

Les résultats des midterms se précisent, mais AP n’attribue encore aucune majorité au Congrès. Deux graphiques présentent les sièges démocrates, républicains et non attribués à la Chambre et au Sénat. Le bilan sénatorial inclut les indépendants apparentés aux démocrates et les sièges non renouvelés lors du scrutin américain de 2026.

Couverture Midterms : Congrès, la course aux majorités, Chambre et Sénat, sur une photographie d’archives du Capitole américain.
Le Capitole américain à Washington, photographie d’archives de 1997. Crédit : Architect of the Capitol, domaine public. Habillage éditorial Libnanews réalisé à partir de cette photographie avec un outil d’édition d’image assisté par IA. Aucune scène électorale de 2026 n’est représentée. © Architect of the Capitol, 1997, domaine public ; habillage éditorial Libnanews
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À 3 h 13 UTC, mercredi 4 novembre 2026, le compteur de l’Associated Press affiche 107 sièges démocrates et 62 républicains à la Chambre des représentants. Au Sénat, il donne 45 sièges au bloc démocrate, indépendants apparentés compris, et 36 aux républicains. L’agence n’attribue à cette heure le contrôle d’aucune des deux chambres.

Ce bilan national est arrêté à 5 h 13 à Beyrouth. Les demi-camemberts ci-dessous représentent la répartition des sièges d’après le compteur électoral d’AP, consulté à 3 h 13 UTC. Les zones grises correspondent aux sièges que l’agence n’a pas encore attribués.

Chambre : 169 sièges attribués, 266 encore ouverts

Sur les 435 sièges de la Chambre, tous renouvelés lors de ces élections, AP en attribue 107 aux démocrates et 62 aux républicains. Le total des courses déjà tranchées par l’agence atteint donc 169. Il reste 266 sièges sans attribution AP. Le seuil de la majorité absolue est de 218 sièges.

Chambre au 4 novembre 2026 à 3 h 13 UTC : 107 démocrates, 62 républicains et 266 sièges non attribués par AP.
Chambre des représentants, relevé AP à 3 h 13 UTC. Infographie Libnanews. Les sièges non attribués ne sont accordés à aucun camp.

L’écart entre les deux colonnes partisanes n’est pas un gain net de sièges. Il ne mesure pas non plus le vote populaire national. Il indique uniquement combien de courses AP a déjà attribuées à chaque camp à l’heure retenue.

Sénat : le bloc démocrate à 45, les républicains à 36

Le compteur sénatorial présente une autre construction. Ses 100 sièges incluent 65 mandats non remis en jeu : 34 dans le bloc démocrate et 31 dans le camp républicain. Sur les 35 sièges concernés par le scrutin, 19 restent sans attribution AP.

Les victoires déjà annoncées portent le bloc démocrate à 45 sièges, dont les deux indépendants apparentés, et les républicains à 36. Ces totaux comprennent donc les sièges non renouvelés ; ils ne représentent pas le seul nombre de victoires de cette nuit.

Sénat au 4 novembre 2026 à 3 h 13 UTC : bloc démocrate 45, dont deux indépendants, républicains 36 et 19 non attribués. Sièges non renouvelés inclus.
Sénat, relevé AP à 3 h 13 UTC. Le bloc démocrate inclut deux indépendants apparentés. Les sièges non renouvelés sont compris dans les totaux. Infographie Libnanews.

Le repère de 51 sièges correspond à la majorité absolue du Sénat. En cas de partage à 50 contre 50, le vice-président peut départager les votes à égalité, comme le rappelle le Sénat américain. Aucun contrôle partisan n’est déduit ici de cette règle.

Une photographie du décompte, pas un résultat final

Les surfaces bleues et rouges ne comprennent aucun siège sur la seule base d’une avance provisoire. Une course reste grise tant qu’AP n’en annonce pas le vainqueur. Les graphiques suivent ainsi la progression des attributions, sans transformer les premières tendances en victoires.

Les données sont susceptibles d’évoluer avec les annonces suivantes. Les attributions d’AP reposent sur son analyse électorale et ne remplacent pas la certification officielle des résultats. Ce point constitue un instantané horodaté, distinct du résultat définitif des élections.

Couverture : photographie d’archives du Capitole américain, Architect of the Capitol, 1997, domaine public. Habillage éditorial Libnanews réalisé à partir de cette photographie avec un outil d’édition d’image assisté par IA. Elle ne représente pas une scène électorale de novembre 2026.

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