Midterms : les démocrates prennent trois sièges en Pennsylvanie, selon AP

Les démocrates remportent trois sièges républicains de Pennsylvanie à la Chambre des représentants, selon Associated Press. Bob Brooks, Paige Cognetti et Janelle Stelson battent les sortants Ryan Mackenzie, Rob Bresnahan et Scott Perry. Ces annonces ne déterminent pas, à elles seules, la majorité nationale issue des élections américaines de 2026.

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Les démocrates remportent trois sièges jusque-là détenus par les républicains en Pennsylvanie à la Chambre des représentants, selon les annonces de l’Associated Press dans la nuit du 3 au 4 novembre 2026. Bob Brooks, Paige Cognetti et Janelle Stelson battent chacun un élu sortant républicain.

AP a annoncé la victoire de Brooks à 3 h 27 UTC, puis celles de Cognetti et de Stelson à 3 h 41 UTC, le 4 novembre. En Pennsylvanie, ces horaires correspondent respectivement à 22 h 27 et 22 h 41 le mardi 3 novembre. Il s’agit d’attributions journalistiques des résultats, distinctes de leur certification officielle.

Bob Brooks bat Ryan Mackenzie dans le 7e district

Dans la 7e circonscription, AP donne Bob Brooks vainqueur face au représentant républicain Ryan Mackenzie. Ce résultat fait passer ce siège de la vallée de Lehigh dans le camp démocrate.

Ancien pompier et responsable syndical, Brooks avait placé son parcours professionnel et les difficultés liées au coût de la vie au cœur de sa campagne, rapporte l’agence. Mackenzie sollicitait un deuxième mandat à Washington.

Paige Cognetti remporte le 8e district

Dans la 8e circonscription, la maire démocrate de Scranton, Paige Cognetti, l’emporte sur Rob Bresnahan selon AP. Le républicain sortant briguait lui aussi un deuxième mandat.

La victoire de Cognetti constitue un deuxième changement de parti parmi ces trois sièges. AP décrit une campagne centrée sur son indépendance politique revendiquée et son action municipale contre la corruption.

Janelle Stelson bat Scott Perry dans le 10e district

Dans la 10e circonscription, AP attribue la victoire à Janelle Stelson face au républicain Scott Perry. L’ancienne présentatrice de télévision locale avait déjà affronté Perry en 2024, sans parvenir alors à le battre.

Perry, ancien dirigeant du House Freedom Caucus, sollicitait un huitième mandat. L’annonce d’AP marque donc un troisième gain démocrate dans cette série de résultats de Pennsylvanie.

Trois gains locaux, sans conclusion sur la majorité nationale

Ces trois scrutins concernent la Chambre fédérale. Ils sont distincts de l’élection du gouverneur de Pennsylvanie et des élections au Sénat. Les victoires annoncées ici ne permettent pas, à elles seules, de déterminer quel parti contrôlera la Chambre des représentants à l’issue des midterms.

Aucune marge définitive ni aucun pourcentage final n’est présenté dans cet article. Les annonces d’AP identifient les vainqueurs de ces trois circonscriptions ; la certification relève des autorités électorales.

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