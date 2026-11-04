Midterms : les démocrates remportent le Sénat, selon AP

L’Associated Press attribue le contrôle du Sénat aux démocrates. Ce point vérifié le 4 novembre à 4 h 38 UTC distingue les annonces d’AP de la certification officielle.

21

Lire l'article Stop

L’Associated Press attribue aux démocrates le contrôle du Sénat américain. L’annonce figure dans son direct électoral, consulté le 4 novembre 2026 à 4 h 38 UTC, soit 6 h 38 à Beyrouth.

L’Iowa et le Kansas basculent

En Iowa, AP donne Josh Turek vainqueur face à Ashley Hinson à 4 h 35 UTC. Au Kansas, Adam Hamilton bat Roger Marshall, selon l’annonce de 4 h 24 UTC. Ces deux sièges passent des républicains aux démocrates.

La Chambre reste distincte

À l’heure de cette vérification, aucune attribution de la majorité à la Chambre des représentants n’a été relevée dans le direct AP consulté. Le contrôle du Sénat ne permet donc pas d’annoncer celui des deux chambres du Congrès.

Dans sa présentation des règles de dépouillement, AP rappelle que le seuil de contrôle de la Chambre est de 218 sièges. Au Sénat, les démocrates doivent en réunir 51, tandis que 50 suffisent aux républicains en raison de la voix de départage du vice-président JD Vance.

Les annonces d’AP constituent des attributions journalistiques fondées sur les résultats disponibles, pas une certification officielle. Aucun décompte final de sièges ni aucune marge définitive n’est avancé dans cette brève.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews