4 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

International

Midterms : les démocrates remportent le Sénat, selon AP

· 1 min de lecture · 21 vues

L’Associated Press attribue le contrôle du Sénat aux démocrates. Ce point vérifié le 4 novembre à 4 h 38 UTC distingue les annonces d’AP de la certification officielle.

Sénat : majorité démocrate, selon l’Associated Press. Photographie réelle d’archives du Capitole fédéral à Washington, prise en 1997.
Photographie d’illustration : Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. Mise en page Libnanews. © Architect of the Capitol, 1997, domaine public ; mise en page Libnanews.
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

L’Associated Press attribue aux démocrates le contrôle du Sénat américain. L’annonce figure dans son direct électoral, consulté le 4 novembre 2026 à 4 h 38 UTC, soit 6 h 38 à Beyrouth.

L’Iowa et le Kansas basculent

En Iowa, AP donne Josh Turek vainqueur face à Ashley Hinson à 4 h 35 UTC. Au Kansas, Adam Hamilton bat Roger Marshall, selon l’annonce de 4 h 24 UTC. Ces deux sièges passent des républicains aux démocrates.

La Chambre reste distincte

À l’heure de cette vérification, aucune attribution de la majorité à la Chambre des représentants n’a été relevée dans le direct AP consulté. Le contrôle du Sénat ne permet donc pas d’annoncer celui des deux chambres du Congrès.

Dans sa présentation des règles de dépouillement, AP rappelle que le seuil de contrôle de la Chambre est de 218 sièges. Au Sénat, les démocrates doivent en réunir 51, tandis que 50 suffisent aux républicains en raison de la voix de départage du vice-président JD Vance.

Les annonces d’AP constituent des attributions journalistiques fondées sur les résultats disponibles, pas une certification officielle. Aucun décompte final de sièges ni aucune marge définitive n’est avancé dans cette brève.

· ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *