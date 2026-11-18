Sept drones ont été détectés dans le ciel moldave le 17 novembre, selon un constat militaire encore provisoire. L’aviation civile confirme la réouverture du secteur Centre après une fermeture temporaire, sans annoncer dans ce communiqué la levée de toutes les restrictions. Des fragments ont également été retrouvés près de Naslavcea. Les signalements, les impacts au sol et les découvertes de débris doivent être distingués : les autorités poursuivent leurs vérifications et ne fournissent pas de bilan humain consolidé dans les communications consultées.

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La Moldavie a détecté sept drones dans son espace aérien le mardi 17 novembre 2026, entre 15 h 45 et 18 h 10, selon le ministère de la Défense. Son constat préliminaire recense cinq impacts au sol et un sixième possible. Une fermeture temporaire du ciel national a perturbé les vols civils.

Les autorités militaires situent ces incursions dans le contexte des attaques russes contre l’Ukraine. Leurs communiqués consultés ne donnent pas de bilan humain consolidé. L’absence d’un tel bilan ne permet pas d’affirmer qu’aucune personne n’a été blessée.

Drones en Moldavie : fermeture, puis réouverture partielle

Un premier communiqué militaire décrit deux passages du même appareil de type Geran-2. À 15 h 49, il entre depuis la région ukrainienne d’Odesa vers Tiraspol, avant de ressortir. À 16 h 02, il revient vers Mălăiești, dans le district de Grigoriopol. Il ne s’agit donc pas de deux drones distincts dans ce premier signalement.

Les autorités signalent ensuite un appareil de type Shahed se dirigeant vers Botanica, un secteur de Chișinău. L’espace aérien national ferme à 16 h 27, heure locale. Le 17 novembre, la Moldavie et le Liban ont la même heure.

L’Autorité de l’aviation civile confirme une réouverture du secteur Centre à 17 h 03, permettant à deux avions de poursuivre leur approche et leur atterrissage. Ce communiqué ne vaut pas annonce de réouverture intégrale de tous les secteurs.

Un vol FLYONE venant de Charm el-Cheikh a attendu environ trente minutes près de la frontière roumaine. Il évoluait au-dessus de 3 000 mètres, contre jusqu’à 1 000 mètres pour les drones détectés, selon l’autorité aéronautique. Celle-ci présente cette procédure comme une mesure de sécurité, sans annoncer d’incident à bord.

Des constats encore provisoires au sol

Le bilan militaire localise cinq impacts près de Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos et Băxani. Il mentionne un possible sixième impact dans le district d’Ocnița. Un autre appareil a disparu des systèmes de surveillance près de Leova, en direction de la frontière.

Dans une communication distincte, la police des frontières indique avoir reçu une alerte ukrainienne vers 18 h 20. Une patrouille a retrouvé des fragments d’un appareil non identifié à 19 h 28, près de Naslavcea, à environ cinquante mètres de la frontière.

Cette découverte ne suffit pas, à elle seule, à identifier le modèle de l’appareil ou à réviser le décompte militaire. Les agents ont isolé la zone et sollicité les services spécialisés pour établir les circonstances. Les autorités demandent de ne pas toucher les débris et de prévenir le service d’urgence 112.

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