L’Espagne et vingt autres pays s’associent à l’OMS et à l’UNICEF pour accélérer la prévention et la prise en charge de l’obésité. Publié le 17 novembre, leur engagement fixe un horizon à 2030, mais laisse aux États le soin d’adapter leurs objectifs. Le texte apporte une précision importante sur la cible chiffrée, qu’il illustre en personnes pour cent habitants. Un rendez-vous en ligne doit présenter l’appel le 18 novembre, dans le prolongement du sommet organisé à Madrid en octobre.

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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF ont annoncé, le 17 novembre 2026, un engagement commun contre l’obésité avec l’Espagne et vingt autres pays. L’appel associe prévention, intervention précoce et accès aux soins, avec un horizon fixé à 2030. Il ne constitue pas un bilan de résultats déjà obtenus.

Obésité : une cible à lire avec son dénominateur

Le document de quatre pages annonce une réduction de « 5 % » de la prévalence nationale. Mais il l’explicite par cinq personnes de moins sur cent, soit 500 000 pour une population de dix millions d’adultes. Cet exemple correspond mathématiquement à cinq points de pourcentage, et non à une baisse relative de 5 % du nombre de personnes concernées.

Le texte ne fixe pas une année de référence universelle. Chaque pays doit établir sa cible selon sa situation initiale. Là où la prévalence est la plus élevée, enrayer sa progression constitue une première étape. L’exemple adulte ne limite pas l’ensemble de l’appel à cette population.

Vingt et un pays, pas tous les membres du programme

Aux côtés de l’Espagne figurent Bahreïn, la Barbade, le Botswana, le Brésil, Brunei, l’Égypte, l’Eswatini, l’Irlande, la Jordanie, la Malaisie et Maurice. S’y ajoutent le Mexique, le Panama, les Philippines, le Portugal, les Seychelles, la Slovénie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et l’Uruguay.

Ces vingt partenaires appartiennent au groupe pionnier du plan d’accélération de l’OMS, qui compte 34 pays au total. La France et le Liban ne figurent pas dans la liste de cet engagement. Le communiqué rappelle que plus d’un milliard de personnes vivent avec l’obésité dans le monde.

Une présentation publique le 18 novembre

L’OMS annonce un événement en ligne le mercredi 18 novembre, de 16 h 30 à 17 h 45 à Paris, soit 17 h 30 à 18 h 45 à Beyrouth. Ce rendez-vous reste à venir à l’heure de publication. Il prolonge le sommet mondial organisé à Madrid du 26 au 28 octobre.

Le programme prévoit de présenter l’appel et sa mise en œuvre aux gouvernements, professionnels, associations et personnes concernées. Il distingue ainsi la publication de l’engagement, datée du 17 novembre, de sa présentation publique du lendemain.

Références

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