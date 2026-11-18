La NSA confirme une perturbation de certains systèmes internes pendant une maintenance programmée, dans un communiqué publié le 17 novembre. L’agence américaine assure que ses capacités essentielles restent pleinement opérationnelles grâce aux dispositifs de redondance de son infrastructure. Cette prise de position officielle complète les premières informations sur la panne de NSA Net. Elle ne précise ni la durée de l’incident, ni son étendue technique, et ne constitue pas une annonce explicite du rétablissement complet du réseau.

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La NSA confirme, dans un communiqué du 17 novembre 2026, une perturbation temporaire pendant une opération de maintenance programmée. Certains systèmes internes ont été affectés, indique l’agence de renseignement américaine. Elle assure toutefois que ses capacités critiques restent pleinement opérationnelles.

La NSA précise le cadre de la perturbation

Cette réponse officielle complète les premières informations sur la panne du réseau classifié NSA Net, publiées plus tôt mardi. L’agence affirme que sa capacité à défendre la sécurité nationale se poursuit. Elle souligne que son infrastructure comprend plusieurs niveaux de redondance pour maintenir les opérations pendant les interventions prévues ou les événements imprévus.

Le communiqué ne détaille pas les systèmes touchés. Il ne précise ni l’heure de début, ni la durée de la perturbation, ni le nombre d’employés concernés.

Pas d’annonce explicite de rétablissement complet

La NSA situe l’incident pendant une maintenance courante, sans exposer de diagnostic technique détaillé. Elle ne qualifie pas l’événement de cyberattaque et ne décrit aucune fuite de données.

Le maintien des capacités critiques ne signifie pas que tous les services internes fonctionnent normalement. Le texte officiel ne donne pas d’horaire de retour à la normale et n’annonce pas explicitement le rétablissement complet de NSA Net.

Notre couverture précédente

NSA : le premier signalement de la panne du réseau classifié.

Illustration : siège de la NSA à Fort Meade, archives du 14 décembre 2005. Photo NSA / DVIDS, domaine public ; habillage Libnanews. Photographie originale et conditions d’utilisation. The appearance of U.S. Department of War (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement.

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