L’OMS et le PNUE ont présenté le 17 novembre 2026 une nouvelle évaluation mondiale des perturbateurs endocriniens, la première grande actualisation depuis 2012. Les connaissances sur leurs effets se sont renforcées, notamment pour les périodes sensibles du développement. Le rapport souligne aussi les limites des données et la difficulté d’évaluer les mélanges. Il ne permet pas de prédire la maladie d’une personne à partir d’une exposition. Une synthèse complémentaire propose des pistes d’action aux gouvernements et aux entreprises.

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L’Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations unies pour l’environnement ont présenté, le 17 novembre 2026 à Genève, une nouvelle évaluation des perturbateurs endocriniens. Ces substances peuvent modifier le fonctionnement hormonal et entraîner des effets nocifs. L’exposition peut commencer avant la naissance.

La nouveauté n’est pas la découverte de ce phénomène. Le document actualise l’évaluation mondiale de 2012, à partir de recherches accumulées depuis. Il élargit les domaines étudiés et examine les moyens de réduire l’exposition.

Perturbateurs endocriniens : des preuves à distinguer

La synthèse scientifique relève des connaissances renforcées sur le développement cérébral, la reproduction, la thyroïde et le métabolisme. Elle souligne l’importance des périodes sensibles, notamment le développement fœtal et la puberté. Certains effets peuvent apparaître longtemps après l’exposition.

Les auteurs n’attribuent toutefois pas tous les effets recensés à toutes les substances. Les données humaines sur certains cancers restent hétérogènes, malgré des résultats expérimentaux préoccupants. Cette distinction interdit de transformer un constat collectif en prédiction de maladie pour une personne.

Le chapitre sanitaire s’appuie notamment sur une revue de revues scientifiques. Il ne prétend pas analyser exhaustivement chaque étude publiée depuis 2012. Une grande partie des données provient des pays à revenu élevé : les lacunes géographiques limitent aussi les conclusions.

Des mélanges, pas seulement des substances isolées

Le communiqué évoque plus de 350 000 substances et mélanges enregistrés pour la production et l’utilisation dans le monde. Ce chiffre n’est pas un décompte de perturbateurs endocriniens avérés. Seule une petite fraction a fait l’objet d’une évaluation de ces propriétés.

Les produits et usages concernés sont divers : emballages alimentaires, cosmétiques, textiles, pesticides ou certains dispositifs médicaux. La synthèse pratique du PNUE décrit plusieurs voies d’exposition, par l’alimentation, l’eau, l’air ou le contact cutané. Elle insiste sur les différences liées au travail, au cadre de vie et aux étapes du développement.

Les organismes rencontrent des mélanges, alors que les évaluations réglementaires restent souvent centrées sur une substance. Pour les auteurs, mieux prendre en compte ces expositions combinées constitue une priorité.

Agir sur les produits et leurs chaînes de fabrication

Le second document vise les pouvoirs publics et les entreprises. Il propose d’améliorer l’information sur la composition des produits, les essais et le choix des solutions de remplacement. Substituer une substance par une autre insuffisamment évaluée peut déplacer le problème.

Ces publications apportent des orientations, pas une nouvelle interdiction mondiale. Leur lancement accompagne la conférence internationale sur le Cadre mondial relatif aux produits chimiques, réunie à Genève du 16 au 20 novembre.

Documents : Communiqué OMS–PNUE du 17 novembre 2026 ; évaluation scientifique 2026 (résumé exécutif et méthodologie, section 2.2) ; synthèse du PNUE sur les actions sectorielles.

Illustration : siège de l’OMS, Genève, archives de février 2012. United States Mission Geneva, Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photo entière conservée, composition Libnanews, sans approbation institutionnelle implicite.

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