Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a présenté, le 17 novembre 2026, un bilan documenté de plus de 2 230 civils tués au Soudan entre janvier et fin octobre. Plus de 1 630 décès sont liés aux drones. Ces chiffres ne constituent pas un recensement exhaustif : l’ONU estime le bilan réel probablement supérieur. Ses représentants soulignent également les conséquences des attaques sur les infrastructures et les services essentiels, au-delà des morts directement recensés dans le conflit.

20

Lire l'article Stop

Au Soudan, l’ONU a confirmé plus de 2 230 civils tués entre janvier et fin octobre 2026. Plus de 1 630 ont péri dans des frappes de drones. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a annoncé ces chiffres le 17 novembre, à Genève.

Il s’agit d’un bilan documenté, non exhaustif. L’organisation juge le nombre réel probablement plus élevé. Ces données portent sur dix mois de 2026, pas sur toute la guerre.

Soudan : les drones au cœur du bilan

Le communiqué distingue deux périodes. Au premier semestre, au moins 1 390 civils ont été tués, dont plus de 80 % par drones. De juillet à octobre, 840 autres morts ont été recensés, dont près de 520 dans ces frappes.

Le rapport présenté couvre janvier à juin. Les chiffres supplémentaires communiqués par le Haut-Commissariat prolongent ce bilan jusqu’à fin octobre. Ils ne doivent donc pas être confondus avec les seules données du rapport semestriel.

Des dégâts qui dépassent les pertes humaines

À Genève, les représentants du Haut-Commissariat ont aussi décrit les effets des attaques sur les marchés, les établissements de santé et les services essentiels. Les destructions, les pillages et les restrictions de déplacement compliquent l’accès à la nourriture.

Depuis Khartoum, Li Fung, représentante du Haut-Commissariat au Soudan, a appelé à agir contre les livraisons d’armes alimentant le conflit. Elle a également demandé aux parties de négocier de bonne foi un cessez-le-feu.

À lire également : Soudan : l’ONU alerte sur la pénurie d’abris.

Documents : Communiqué du Haut-Commissariat du 17 novembre ; Présentation à Genève.

Illustration : photographie d’archives de juin 2025, sans lien établi avec une frappe ou les victimes de ce bilan. Ahmed 222222, Wikimedia Commons, CC0 1.0. Composition Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews