Nasser Al-Attiyah annoncé au Baja d’Oman en décembre

Nasser Al-Attiyah participera au nouveau Baja d’Oman, du 17 au 19 décembre 2026 à Bidiyah. Le pilote qatari choisit un Taurus T3 Max en catégorie Challenger. L’épreuve sera observée pour les calendriers internationaux de 2027. Les inscriptions doivent fermer le 2 décembre, avant le carnaval local des sables de Bidiyah.

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Nasser Al-Attiyah prévoit de participer à l’Oman International Baja, organisé du 17 au 19 décembre 2026 autour de Bidiyah. Le pilote qatari disputera cette nouvelle épreuve au volant d’un Taurus T3 Max, engagé dans la catégorie Challenger. Il a confirmé sa présence au Qatar, à l’arrivée du Baja couru le week-end précédent, selon le communiqué transmis le 3 novembre.

Sa participation doit accompagner les débuts internationaux de cette compétition. Organisée selon les règlements de la Fédération internationale de l’automobile et de la Fédération internationale de motocyclisme, l’épreuve sera observée en vue d’une éventuelle intégration aux calendriers de 2027. Une date du 4 au 6 novembre 2027 est envisagée pour une manche de la Coupe du Moyen-Orient des bajas. Cette perspective ne constitue pas encore une inscription définitive.

Un Taurus en catégorie Challenger

Al-Attiyah a choisi une voiture de la catégorie Challenger plutôt qu’un prototype Ultimate. Le communiqué rapporte qu’il souhaite soutenir les organisateurs et qu’il s’est entendu avec Hamed Al-Wahaibi sur ce choix de catégorie. Le Qatari avait déjà remporté le Dubai International Baja de 2024 avec un véhicule similaire, accompagné du navigateur espagnol Pablo Moreno.

Le nouveau rendez-vous est distinct du Rallye international d’Oman, où Al-Attiyah compte neuf victoires selon le dossier de presse. Le Baja empruntera les dunes de Sharqiya et les secteurs sablonneux voisins du Rub al-Khali.

Trois jours au terme du carnaval de Bidiyah

L’Oman Automobile Association organise l’épreuve avec le ministère de la Culture, des Sports et de la Jeunesse et le gouvernorat de Sharqiya Nord. Shell Oman figure parmi ses soutiens. La course coïncidera avec les trois derniers jours du carnaval des sables de Bidiyah, annoncé du 19 novembre au 19 décembre.

La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 2 décembre 2026. Le communiqué ne précise pas encore le plateau complet ni le détail des étapes.

Couverture : photo fournie avec le communiqué Nasser Al-Attiyah du 3 novembre 2026, photographe non précisé. Véhicule Nasser Racing photographié en course ; lieu et date de prise de vue non précisés. Illustration, et non photographie du Baja d’Oman à venir. Mise en page : Libnanews.

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