Opinion syrienne : la reprise à l’épreuve du quotidien

Le nouvel indice de l’opinion syrienne révèle un décalage entre l’appréciation de la situation générale et les moyens des familles. La moitié des personnes interrogées juge que le pays avance dans la bonne direction, mais une minorité seulement déclare pouvoir épargner après les dépenses essentielles. Réalisée auprès de 3 600 répondants, l’enquête doit être lue avec ses limites statistiques et dans un contexte de reconstruction, de reprise inégale et de fortes pressions sur les revenus et les services publics.

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Le nouvel indice de l’opinion syrienne dessine un contraste entre l’appréciation de la situation générale et les ressources des familles. Publiés le 2 novembre, ses premiers résultats indiquent que 50 % des répondants jugent que leur pays avance dans la bonne direction, contre 35 % dans la mauvaise. Mais seuls 13 % déclarent pouvoir couvrir leurs besoins essentiels et épargner.

Une opinion syrienne traversée par la question du revenu

Dans l’enquête, 55 % disent disposer du nécessaire sans pouvoir économiser, tandis que 30 % déclarent un revenu insuffisant pour leurs besoins fondamentaux. L’appréciation de la sécurité est favorable chez 68 % des répondants, celle de la situation politique chez 63 %, contre 41 % pour la situation économique. Autre écart : 66 % estiment que la politique étrangère exprime leurs opinions, mais 44 % seulement le disent de la politique économique intérieure, que 52 % désavouent.

Ces réponses ne mesurent pas toutes la même chose. Juger favorablement la direction du pays n’équivaut ni à approuver chaque décision gouvernementale, ni à considérer son propre niveau de vie comme satisfaisant. La sécurité, la représentation politique et le budget familial constituent des registres distincts. Les agréger en un verdict unique ferait disparaître précisément ce que l’enquête permet de distinguer.

Une enquête, pas un recensement

Le Centre arabe de recherches et d’études politiques a réalisé ce travail avec le Centre arabe d’études sur la Syrie contemporaine. L’enquête porte sur 3 600 personnes interrogées entre le 28 septembre et le 15 octobre 2026, suivant un échantillonnage stratifié en grappes à plusieurs degrés. Les organisateurs déclarent couvrir toutes les provinces et les composantes sociales et économiques. Ils annoncent un niveau de confiance de 98 % et une marge d’erreur de deux à trois points.

Cette précision statistique ne supprime pas toutes les limites d’un sondage. La formulation des questions, les conditions des entretiens et la liberté ressentie pour répondre peuvent influer sur les résultats. Surtout, un échantillon interrogé dans le pays ne doit pas être présenté comme un vote de tous les Syriens, y compris ceux qui vivent à l’étranger. Les pourcentages décrivent des déclarations recueillies à une période déterminée, non une certification de la qualité des institutions.

La reprise économique ne résout pas immédiatement les difficultés

Le contexte décrit par la Banque mondiale aide à comprendre pourquoi une amélioration globale peut coexister avec des budgets contraints. L’institution relève des signes de reprise, mais souligne que les statistiques officielles restent limitées et de qualité inégale. Elle évoque notamment l’amélioration de l’approvisionnement électrique, le retour des réfugiés et le redémarrage de certaines activités. Elle prévient aussi que le conflit régional peut peser sur les échanges, le tourisme, l’investissement et l’électricité. Son estimation de la reconstruction physique atteint 216 milliards de dollars, sur la base des dommages aux infrastructures et aux bâtiments évalués pour 2011–2024.

Le FMI faisait lui aussi une distinction importante à l’issue de sa mission de juillet : une reprise économique renforcée, mais inégale selon les régions, et une pauvreté toujours répandue. Ses services relevaient une remontée des pressions inflationnistes en 2026, liée notamment au coût des importations alimentaires et énergétiques, aux services collectifs et au logement. Ils insistaient sur l’emploi, les services publics et la remise en état des logements pour accompagner durablement les retours.

L’évolution du revenu réel, l’accès aux services et les écarts entre régions restent au centre des difficultés décrites par les institutions économiques. Pour apprécier les prochaines enquêtes, ces indicateurs seront plus instructifs qu’un seul taux de satisfaction, à condition de comparer des questions et des méthodes réellement équivalentes.

Couverture : marché de rue à Damas, Syrie, archive du 16 août 2008. Illustration, pas une image de l’enquête de 2026 ; les personnes photographiées ne sont pas présentées comme participantes. Photo : © Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Recadrage et habillage Libnanews.

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