Ormuz redessine déjà l’économie politique du Golfe

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La crise du détroit d’Ormuz ne se mesure plus seulement au nombre de pétroliers qui parviennent à franchir le passage ou au niveau du baril de Brent. Après plusieurs mois de perturbations, les États du Golfe commencent à modifier leurs circuits commerciaux, leurs stratégies d’exportation et leurs choix de sécurité. L’Irak accélère la recherche de débouchés vers la Méditerranée, les Émirats arabes unis ont suspendu leurs échanges économiques avec l’Iran et les armateurs facturent désormais directement le risque militaire. Si la crise se prolonge, elle pourrait réduire durablement la dépendance régionale à une voie maritime qui demeure l’une des principales infrastructures énergétiques mondiales.

Le détroit d’Ormuz reste ouvert à une circulation réduite, mais son fonctionnement n’a plus grand-chose de normal. Les déclarations politiques se contredisent, le nombre de navires demeure inférieur aux niveaux observés avant la guerre et une partie des acheteurs hésite encore à envoyer des pétroliers vers les terminaux du Golfe. Cette incertitude commence à produire des effets qui dépassent largement le marché pétrolier.

Elle touche désormais la manière dont les États producteurs pensent leurs relations avec leurs voisins, leurs alliances militaires et leurs investissements dans les infrastructures. L’Irak cherche à réduire sa dépendance envers ses terminaux du sud. L’Arabie saoudite bénéficie de ses capacités vers la mer Rouge. Abou Dhabi adapte sa flotte et ses circuits d’exportation. Le Qatar reste exposé en raison du poids du détroit dans ses expéditions de gaz naturel liquéfié.

La crise agit ainsi comme un test grandeur nature d’un problème connu depuis longtemps : plusieurs des économies les plus riches en hydrocarbures du monde continuent de dépendre d’un passage maritime étroit situé à proximité immédiate de l’Iran.

Ormuz reste une infrastructure économique mondiale

Avant les perturbations actuelles, environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole et de produits pétroliers transitait par le détroit d’Ormuz. Au premier semestre 2025, les flux atteignaient environ 20,9 millions de barils par jour, dont 14,7 millions de barils de brut et condensats et 6,1 millions de produits pétroliers.

La dépendance concerne également le gaz. Plus de 20 % du commerce mondial de gaz naturel liquéfié franchissait Ormuz au premier semestre 2025, essentiellement à partir du Qatar. Ce dernier ne dispose pas d’une véritable route maritime alternative permettant de contourner le détroit pour exporter l’essentiel de son GNL.

Les perturbations déclenchées en 2026 ont déjà montré l’ampleur de cette vulnérabilité. Au premier trimestre, les flux pétroliers passant par le détroit étaient tombés à environ 14,6 millions de barils par jour, contre plus de 20 millions au trimestre précédent. Les volumes de GNL étaient également en forte diminution.

Indicateur Ordre de grandeur documenté Pétrole et produits pétroliers via Ormuz au 1er semestre 2025 20,9 millions b/j Brut et condensats 14,7 millions b/j Produits pétroliers 6,1 millions b/j Part d’Ormuz dans le commerce mondial de GNL Plus de 20 % Flux pétroliers via Ormuz au 1er trimestre 2026 14,6 millions b/j Brent le 20 août 2026 Environ 93 dollars

La comparaison explique pourquoi une perturbation d’Ormuz produit immédiatement des effets bien au-delà du Golfe. Elle affecte les raffineries asiatiques, le marché européen du gaz, les assureurs londoniens, les armateurs internationaux et les gouvernements importateurs d’énergie.

Mais elle modifie également les calculs des producteurs eux-mêmes. Plus la fermeture partielle ou la menace d’une nouvelle interruption se prolonge, plus une infrastructure terrestre permettant de contourner Ormuz acquiert une valeur stratégique qui dépasse largement sa rentabilité immédiate.

L’Irak cherche à sortir de sa dépendance au Golfe

L’Irak fournit l’exemple le plus visible de cette évolution. L’essentiel de son pétrole est normalement exporté depuis les terminaux du sud, autour de Bassora. Cette organisation fonctionne tant que les pétroliers peuvent entrer et sortir du Golfe. La crise d’Ormuz a brutalement rappelé à Bagdad qu’une importante capacité de production n’a qu’une valeur limitée si son accès au marché mondial peut être interrompu en aval.

Les autorités irakiennes ont cherché à obtenir des arrangements particuliers pour permettre le passage de leurs cargaisons. Les négociants ont parallèlement tenté de convaincre les acheteurs d’accepter le risque du trajet. Début août, le groupe public irakien chargé de commercialiser le brut proposait d’importantes décotes sur certaines cargaisons de Basrah Heavy et Basrah Medium, alors que plusieurs armateurs hésitaient à envoyer leurs navires dans le Golfe.

Cette situation produit un paradoxe économique. Un pétrole physiquement disponible peut devoir être vendu moins cher précisément parce que l’acheteur doit supporter un coût logistique et sécuritaire supplémentaire pour aller le chercher.

Une autre réponse consiste à déplacer le point de livraison. Mi-août, la branche de négoce de TotalEnergies proposait ainsi du brut irakien livré hors du détroit, avec une prime importante. Le produit reste le même ; ce qui change est la valeur économique du lieu où le pétrole devient accessible.

Bagdad accélère surtout ses routes alternatives. Un accord conclu avec la Turquie prévoit un recours accru à l’oléoduc reliant Kirkouk au port méditerranéen de Ceyhan, avec une capacité minimale annoncée de 750 000 barils par jour. Ce corridor offre à l’Irak une sortie vers la Méditerranée sans passage par Ormuz.

De la Turquie à la Syrie, la Méditerranée redevient stratégique

L’option turque n’est qu’une partie d’une stratégie plus large. L’Irak étudie aussi une nouvelle liaison à travers la Syrie vers le port méditerranéen de Banias. Le projet envisagé passerait par Haditha et relierait les champs du nord et du sud du pays à la côte syrienne.

Le projet reste cependant éloigné d’une mise en service. Les infrastructures anciennes sont trop dégradées pour permettre une simple remise en état et les estimations disponibles évoquent plusieurs années de travaux ainsi qu’un investissement de plusieurs milliards de dollars. Les études techniques et financières ne constituent donc pas encore une nouvelle capacité d’exportation.

Le changement réside ailleurs : un projet qui aurait pu être traité principalement comme un investissement industriel est désormais considéré comme un élément de sécurité nationale.

Le même raisonnement apparaît dans les discussions concernant une liaison vers Aqaba, en Jordanie, et dans les projets de transit par la Syrie puis le Liban. À Beyrouth, le gouvernement de Nawaf Salam a réuni le 10 août les ministères concernés pour examiner les conditions permettant à nouveau le passage de produits ou de brut irakiens vers le Liban. Une première étape pourrait reposer sur le transport terrestre et le stockage avant réexportation.

Ces itinéraires n’offrent aucune solution rapide à la crise actuelle. Ils nécessitent des investissements, des accords entre plusieurs gouvernements et une sécurisation des axes terrestres en Syrie. Leur retour dans les discussions montre néanmoins que la valeur géopolitique de la façade méditerranéenne augmente à mesure que celle d’Ormuz devient plus incertaine.

Les Émirats rompent un lien économique majeur avec l’Iran

La deuxième transformation apparaît aux Émirats arabes unis. Abou Dhabi a annoncé cette semaine la suspension de ses relations économiques et financières avec l’Iran après avoir accusé Téhéran d’être à l’origine de tirs de missiles dirigés vers la zone maritime émiratie. L’Iran a rejeté cette accusation.

La décision possède une portée particulière parce que les relations économiques entre les deux pays ont longtemps survécu aux crises politiques.

Dubaï a constitué pendant des décennies l’une des principales interfaces commerciales de l’Iran avec le monde extérieur. Des entreprises iraniennes ou liées au commerce iranien y utilisaient les infrastructures portuaires, les circuits de réexportation, les services logistiques et les réseaux financiers de l’émirat. Cette fonction avait encore gagné en importance avec le renforcement des sanctions américaines contre Téhéran.

La suspension annoncée par les Émirats peut donc fermer une voie beaucoup plus importante qu’un simple flux bilatéral de marchandises. Si elle est appliquée durablement et strictement, elle compliquerait l’accès iranien aux devises, au financement commercial, à certains biens importés et aux circuits de réexportation.

Elle oblige aussi Dubaï à arbitrer entre plusieurs intérêts. L’émirat veut conserver son statut de plateforme commerciale ouverte et de centre financier international. Mais les autorités fédérales doivent parallèlement protéger le pays contre les risques militaires et répondre aux pressions américaines visant les circuits financiers iraniens.

La durée et surtout l’application réelle de la suspension seront donc des indicateurs importants. Une rupture durable signifierait que la crise sécuritaire a réussi à modifier une relation commerciale qui avait résisté à plusieurs décennies de rivalité entre l’Iran et les monarchies arabes du Golfe.

Les bases américaines deviennent aussi un risque économique

La crise transforme parallèlement la valeur des alliances sécuritaires. Pendant des décennies, la présence militaire américaine a constitué une assurance essentielle pour plusieurs monarchies du Golfe. Elle doit protéger les routes maritimes, dissuader une attaque et garantir l’accès occidental à la région.

Mais cette même présence peut désormais augmenter l’exposition des pays hôtes.

Au début du mois d’août, Téhéran a averti plusieurs États de la région que de nouvelles attaques américaines contre l’Iran pourraient entraîner des représailles contre des infrastructures énergétiques et stratégiques du Golfe. Le message visait notamment des partenaires de Washington qui accueillent des forces ou installations américaines.

Cette menace place les gouvernements concernés devant un dilemme. Ils ont besoin de la protection militaire américaine, particulièrement lorsque les routes maritimes et les installations pétrolières sont menacées. Mais ils cherchent simultanément à éviter que leurs territoires ne servent de point de départ à des opérations susceptibles de provoquer une riposte iranienne.

Le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït et l’Arabie saoudite ne disposent pas tous de la même relation avec Washington ni du même niveau d’exposition. Leur problème commun tient cependant à la proximité géographique. Une escalade entre les États-Unis et l’Iran peut affecter leurs ports, leurs aéroports, leurs installations pétrolières et leurs infrastructures de dessalement, même lorsqu’ils souhaitent rester en dehors du conflit.

La sécurité et l’économie ne peuvent donc plus être traitées comme deux dossiers séparés. Pour un État du Golfe, déterminer le degré de coopération militaire avec Washington revient aussi à calculer son exposition économique à une éventuelle riposte iranienne.

Assurance et transport : le prix invisible de la crise

Le prix du baril reste l’indicateur le plus visible. Le 20 août, le Brent évoluait autour de 93 dollars, à son plus haut niveau depuis plusieurs semaines. Mais ce cours ne représente qu’une partie de la facture créée par Ormuz.

Pour transporter du pétrole, il faut trouver un navire, un équipage, une assurance et un armateur disposé à accepter le risque.

Les primes supplémentaires couvrant le risque de guerre pour les navires franchissant Ormuz ont fortement augmenté. Fin juillet, elles atteignaient selon les données du secteur environ 7,5 % à 10 % de la valeur de la coque, contre 1 % à 3 % quelques semaines auparavant.

Une telle évolution transforme l’économie d’une cargaison. Certains propriétaires préfèrent ne plus entrer dans la zone. Ceux qui acceptent demandent une rémunération beaucoup plus élevée. Les taux d’affrètement de certains grands pétroliers ont atteint des niveaux exceptionnellement hauts, avec des tarifs rapportés allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers de dollars par jour pour les voyages les plus risqués.

Ce mécanisme explique pourquoi une réouverture théorique du détroit ne suffit pas nécessairement à normaliser immédiatement le commerce. Un chenal peut être navigable tout en restant économiquement difficile à utiliser.

Les assureurs doivent considérer le risque comme acceptable. Les armateurs doivent accepter d’exposer leurs navires. Les ports doivent fonctionner. Les équipages doivent pouvoir être recrutés et les acheteurs doivent être disposés à payer le surcoût.

C’est aussi pour cette raison que les statistiques de trafic sont devenues aussi importantes que les déclarations politiques. Début août, seuls 33 navires avaient franchi le détroit entre le lundi et le jeudi d’une même semaine, contre 50 pendant la période comparable de la semaine précédente. Avant la crise, les volumes de circulation étaient nettement supérieurs.

Les routes alternatives deviennent des actifs stratégiques

Tous les producteurs du Golfe ne sont pas égaux face à ce risque. L’Arabie saoudite possède un avantage majeur avec son oléoduc Est-Ouest, qui transporte le brut depuis l’est du royaume jusqu’à Yanbu, sur la mer Rouge. Saudi Aramco indique que cette infrastructure dispose d’une capacité d’environ 7 millions de barils par jour, même si une partie sert aux raffineries et si les capacités portuaires constituent elles-mêmes une limite.

Les Émirats disposent également de moyens permettant d’expédier une partie de leur production sans dépendre entièrement d’Ormuz. ADNOC a parallèlement renforcé sa flotte de pétroliers et organisé des systèmes de navettes pour maintenir ses exportations malgré les risques.

L’Irak se trouve dans une position beaucoup plus vulnérable et cherche précisément à rattraper ce retard. Le Qatar, de son côté, reste fortement dépendant du détroit pour ses exportations de GNL.

La crise crée ainsi une nouvelle hiérarchie économique entre producteurs. La capacité d’extraire du pétrole ou du gaz reste fondamentale, mais la capacité de l’exporter par plusieurs routes acquiert une valeur comparable.

Cette évolution peut modifier les décisions d’investissement des prochaines années. Les oléoducs transarabes, les terminaux méditerranéens, les ports de la mer Rouge et les capacités de stockage situées hors du Golfe ne sont plus seulement des infrastructures logistiques. Ils deviennent des assurances géopolitiques.

Une crise qui peut modifier les relations entre voisins

Ormuz transforme aussi les interdépendances régionales. Un nouvel oléoduc irakien passant par la Syrie augmenterait la valeur économique des relations entre Bagdad et Damas. Une liaison utilisant les installations libanaises créerait un intérêt supplémentaire pour la stabilité des routes traversant la Syrie. L’utilisation de Ceyhan renforce le poids de la relation entre Bagdad et Ankara.

La diversification énergétique peut donc produire de nouvelles dépendances au moment même où elle en réduit une autre.

Éviter Ormuz signifie parfois dépendre davantage de la Turquie, de la Syrie, de la Jordanie ou des infrastructures de la mer Rouge. Chaque corridor possède ses propres risques politiques, sécuritaires et commerciaux. Aucun ne constitue une solution totalement neutre.

La leçon économique de la crise est précisément celle-ci : la diversification ne supprime pas le risque géopolitique. Elle évite qu’un risque unique puisse immobiliser l’essentiel d’une capacité d’exportation.

Pour les gouvernements du Golfe, la question devient donc moins de savoir comment remplacer Ormuz que comment faire en sorte qu’Ormuz ne soit plus irremplaçable.

Transformation durable ou adaptation temporaire ?

La crise n’a pas encore duré suffisamment longtemps pour conclure à une refonte définitive de l’économie politique du Golfe. Certains changements peuvent disparaître rapidement si le trafic retrouve ses niveaux antérieurs et si les relations entre l’Iran et ses voisins se stabilisent.

D’autres décisions sont plus difficiles à inverser. Une fois construit, un oléoduc vers la Méditerranée conserve sa valeur même après une réouverture complète d’Ormuz. Une flotte de pétroliers achetée pour répondre à la crise reste disponible. Des terminaux développés sur la mer Rouge deviennent de nouveaux actifs commerciaux. Des entreprises qui déplacent durablement leurs circuits financiers hors d’un pays peuvent ne pas les rétablir immédiatement après une détente diplomatique.

Cinq indicateurs permettront donc de déterminer si la crise de 2026 constitue une rupture ou seulement une parenthèse : la durée des restrictions dans le détroit, le niveau réel du trafic maritime, la reprise ou non des échanges entre les Émirats arabes unis et l’Iran, les décisions d’investissement dans les corridors alternatifs et la capacité des médiateurs régionaux à rétablir des règles de navigation acceptées par les différents acteurs.

Pour l’instant, le signal le plus important ne vient peut-être pas du cours du pétrole. Il vient de Bagdad, d’Abou Dhabi et des projets qui réapparaissent entre la Mésopotamie, la Syrie, la Turquie, la Jordanie et la Méditerranée. Des États qui avaient construit leur commerce énergétique autour d’Ormuz commencent à calculer le coût d’un avenir dans lequel ils devraient pouvoir s’en passer.



