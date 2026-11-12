Chypre : accord sur deux nouveaux points de passage

Les dirigeants chypriote grec et chypriote turc ont convenu, le 9 novembre 2026, d’ouvrir simultanément deux nouveaux points de passage entre Louroujina et Lympia, et entre Kampos et Karavostasi. Aucune date de mise en service n’est encore annoncée. L’accord comprend aussi la reprise du programme éducatif Imagine, des projets culturels et environnementaux ainsi qu’un mécanisme de réponse aux urgences. Une rencontre avec António Guterres doit suivre dans les prochaines semaines, tandis que la reprise des négociations politiques reste à préparer.

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Nikos Christodoulides et Tufan Erhürman ont convenu, lundi 9 novembre 2026 à Nicosie, de créer deux nouveaux passages à Chypre. L’accord prévoit leur ouverture simultanée, sans fixer de date. Il accompagne plusieurs mesures de coopération et prépare une rencontre avec António Guterres dans les prochaines semaines. Cette avancée concrète sur la circulation entre les deux communautés ne constitue toutefois pas une reprise des négociations de règlement.

Le dirigeant chypriote grec et son homologue chypriote turc se sont réunis avec María Ángela Holguín, l’envoyée personnelle du secrétaire général des Nations unies. La réunion s’est tenue dans la zone protégée par l’ONU. Les échanges ont porté sur les mesures de confiance, mais également sur la méthode et le fond des futures discussions politiques.

Deux nouveaux passages à Chypre, sur des axes identifiés

Le premier passage reliera Louroujina, également appelée Akıncılar, à Lympia, ou Limya. Le second reliera Kampos, ou Kambo, à Karavostasi, également appelée Gemikonağı. Ces appellations figurent dans l’accord annoncé lundi. Elles permettent d’identifier les deux liaisons retenues, au-delà de la formule générale sur de « nouveaux passages ».

Les deux ouvertures devront intervenir au même moment. L’engagement concerne donc un ensemble de deux liaisons. Il ne prévoit pas qu’une première ouverture précède automatiquement l’autre. Les modalités techniques devront respecter cette simultanéité.

L’accord ne donne cependant ni calendrier des travaux, ni date de mise en service. Il ne détaille pas non plus les équipements, les horaires ou l’organisation des contrôles. Les habitants ne disposent donc pas encore d’une échéance à partir de laquelle emprunter ces itinéraires.

Un accord d’ouverture, pas deux passages déjà ouverts

La distinction entre décision politique et mise en service est essentielle. Les deux dirigeants ont accepté l’ouverture des passages. Ils n’ont pas annoncé leur entrée en fonctionnement le 9 novembre. Présenter dès maintenant onze points de franchissement opérationnels anticiperait une étape encore attendue.

Neuf points permettent actuellement de traverser la ligne de séparation. L’ouverture effective des deux nouvelles liaisons porterait ce nombre à onze. L’objectif est de faciliter les déplacements entre les deux parties de l’île, où les attentes à certains postes pèsent sur les usagers.

Le précédent élargissement de ce réseau remonte au 12 novembre 2018. Les passages de Lefka/Apliki et de Deryneia/Derinya avaient alors porté le total à neuf. L’accord de lundi intervient donc presque huit ans après ces dernières ouvertures. Son application constituerait une nouvelle étape matérielle dans le rapprochement des communautés.

Des préparatifs techniques encore nécessaires

Au 11 novembre, les préparatifs restaient à organiser. Selon les informations locales publiées ce jour-là, les membres chypriotes grecs du comité compétent devaient se réunir dans la semaine, avant une réunion commune attendue la semaine suivante pour établir un programme de travail. Il ne s’agissait donc pas encore d’un calendrier de mise en service arrêté.

La liaison Kampos–Karavostasi pose notamment la question d’un tronçon non goudronné. Les équipes doivent examiner le terrain, déterminer la propriété des parcelles et évaluer les travaux nécessaires. Le tracé dans la zone tampon nécessite également une coordination avec la force des Nations unies. La liaison Louroujina–Lympia est présentée comme plus courte, mais l’engagement d’ouvrir les deux axes ensemble lie leur calendrier. Ces éléments expliquent pourquoi l’accord politique ne permet pas encore d’annoncer une date d’ouverture aux automobilistes.

La circulation, un dossier distinct du règlement politique

Les passages occupent depuis longtemps une place dans les mesures destinées à rétablir la confiance. Ils rendent possibles des contacts réguliers malgré la division de l’île. Leur fonctionnement dépend cependant de décisions pratiques, de moyens et de coopération. Un accord sur leur nombre ne règle pas, à lui seul, les problèmes rencontrés sur les axes existants.

Une prochaine rencontre avec António Guterres

L’autre résultat politique de la journée est la perspective d’une réunion des deux dirigeants avec António Guterres. Elle doit se tenir dans les prochaines semaines. Aucune date ni aucun lieu précis n’ont été annoncés dans le communiqué de lundi.

De retour au palais présidentiel, Nikos Christodoulides a présenté les résultats comme une avancée permettant cette prochaine étape. Il a indiqué que le secrétaire général avait été tenu informé des discussions. Selon lui, l’objectif reste d’aboutir à une réunion élargie, puis à la reprise des négociations avant la fin du mandat d’António Guterres.

Le président chypriote a également fait état de progrès sur certains sujets de méthode et de fond. Il a reconnu l’absence d’avancée sur d’autres. Cette appréciation ne vaut donc pas accord global. La convocation d’une conférence élargie demeure un objectif présenté par la partie chypriote grecque, et non un résultat déjà acquis lundi.

Les pourparlers de règlement restent interrompus depuis l’échec de la conférence de Crans-Montana, en Suisse, en 2017. Les contacts actuels cherchent à recréer les conditions d’une négociation. L’accord sur les passages fournit un résultat identifiable dans ce processus, sans annoncer son aboutissement.

Archives, patrimoine et réponse aux urgences

Les deux dirigeants ont accompagné leur décision de plusieurs engagements confiés aux comités techniques bicommunautaires. Le comité du patrimoine culturel doit organiser le partage de documents d’archives. Il poursuivra également la restauration de certaines églises maronites et d’un monastère arménien, en plus de ses autres activités.

Le comité de l’environnement doit faire avancer des projets communs. Celui chargé de la gestion des crises recevra l’instruction de concevoir un mécanisme de réaction rapide aux urgences. Il s’agit d’un dispositif à construire. L’annonce ne permet pas de le présenter comme déjà opérationnel.

Ces engagements répartissent le travail entre des structures existantes. La mission de bons offices des Nations unies accompagne treize comités techniques sur l’île. Leur rôle consiste à maintenir des échanges et à traiter des questions communes, même lorsque les négociations politiques n’aboutissent pas.

Le programme éducatif Imagine doit reprendre

L’accord prévoit aussi la reprise du programme Imagine, sous les auspices et selon les dispositions du comité technique de l’éducation. Cette initiative rapproche des élèves et des enseignants des deux communautés autour de l’éducation à la paix et de la lutte contre le racisme.

Les discussions continueront aussi sur d’autres points de passage et sur les questions restées en suspens. Les prochains éléments attendus concernent les conditions d’ouverture des deux liaisons retenues et la date de la rencontre avec António Guterres.

Illustration : poste de Ledra Street à Nicosie, photographie d’archive du 7 janvier 2023. Photo : Dor Shabashewitz / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Photographie entière redimensionnée et habillage typographique. Cette image ne représente pas les deux futurs points de passage.

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