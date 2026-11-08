8 novembre 2026
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Rail dans le Golfe : les six pays signent un accord

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Les six États du Conseil de coopération du Golfe ont signé un accord ferroviaire à Manama, le 8 novembre 2026. Le texte organise leur coordination avec l’Autorité ferroviaire du CCG, précise les responsabilités nationales et prévoit des règles communes de sécurité et d’exploitation. Cette étape concerne la réalisation du réseau régional, approuvé en 2009. Elle ne marque pas l’ouverture d’un nouveau service de transport. L’objectif affiché reste de relier les réseaux nationaux pour faciliter les déplacements et les échanges.

Six pays signent l’accord ferroviaire du Golfe. Couverture illustrée par une photographie d’archives de Riyad en 2018.
Vue de Riyad le 8 février 2018, photographie d’archives illustrative. Elle ne montre ni la cérémonie de Manama du 8 novembre 2026 ni une infrastructure ferroviaire. Photo : B.alotaby / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage éditorial Libnanews. © B.alotaby / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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Les six États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont signé un accord ferroviaire le 8 novembre 2026. Réunis à Manama, à Bahreïn, ils ont adopté un cadre commun pour relier leurs réseaux nationaux. Le texte précise les responsabilités de chaque pays et les modalités de coordination. Cette étape organise le projet de rail dans le Golfe. Elle ne correspond pas à l’ouverture d’un nouveau service.

L’accord réunit l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. Les ministres des Transports du CCG ont participé à la cérémonie. Le secrétaire général de l’organisation, Jasem Mohamed Albudaiwi, était également présent.

Rail dans le Golfe : des règles communes pour les réseaux

Selon le ministère qatari des Transports, le texte établit un mécanisme de coordination entre les États membres et l’Autorité ferroviaire du CCG. Il vise à lever les obstacles à la réalisation du projet. Il organise aussi l’intégration technique et opérationnelle des réseaux nationaux au futur ensemble régional.

Les dispositions portent sur les normes techniques, les règles d’exploitation et les exigences de sécurité. Elles couvrent également l’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité des différents réseaux à fonctionner ensemble. L’accord définit les responsabilités de chaque pays et prévoit un calendrier de réalisation puis d’exploitation.

Un projet approuvé en 2009

Le Conseil suprême du CCG avait approuvé en 2009 la création d’un réseau reliant les six États membres. En décembre 2021, il avait décidé de créer une autorité ferroviaire commune. Sa mission consiste à coordonner la réalisation du projet et à garantir sa compatibilité avec les réseaux nationaux.

Le ministre qatari des Transports, Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, a défendu les objectifs économiques de l’accord. Il a notamment mis en avant la circulation des personnes et des marchandises, les services logistiques, le commerce et le tourisme. Ces effets attendus restent liés à la réalisation des connexions et à leur mise en exploitation.

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