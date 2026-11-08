L’armée libanaise annonce vingt-huit arrestations dans la Békaa, le Nord et le Mont-Liban. Son communiqué du 8 novembre distingue des interventions après des incidents armés, l’interpellation d’un homme recherché pour le piégeage antérieur d’une voiture à Aïn el-Héloué et des contrôles de séjour. Des armes, des munitions et du haschisch ont été saisis. L’institution ne précise ni la date de chaque opération ni les quantités saisies. Une enquête se poursuit sous supervision judiciaire, sans condamnation annoncée à ce stade.

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L’armée libanaise a annoncé, dans un communiqué daté du dimanche 8 novembre 2026, l’arrestation de 28 personnes. Ces opérations ont eu lieu dans la Békaa, le Nord et le Mont-Liban. Parmi les personnes arrêtées figure un homme recherché pour le piégeage antérieur d’une voiture à Aïn el-Héloué, selon l’institution militaire.

Le bilan comprend trois Libanais et vingt-cinq Syriens. Il regroupe des procédures distinctes : incidents armés, recherche d’un suspect et contrôles des documents de séjour. Le communiqué ne précise pas les dates de chaque opération. Il ne permet donc pas de les situer toutes au 8 novembre.

L’armée libanaise détaille les arrestations dans la Békaa

Au barrage d’al-Mahatta, à Ras Baalbek, les militaires ont arrêté un Syrien présenté comme recherché pour avoir piégé une voiture dans le camp d’Aïn el-Héloué. L’armée situe les faits à une date antérieure, sans autre précision. Elle ne mentionne ni explosion du véhicule, ni victimes, ni affiliation du suspect.

Au même barrage, une autre intervention a conduit à l’arrestation de dix-huit Syriens et du Libanais qui les transportait. L’armée indique que ces passagers circulaient au Liban sans documents légaux. Elle ne leur impute pas les faits liés à la voiture piégée.

À Safri, dans la région de Baalbek, un Libanais a également été arrêté pour des tirs, selon le communiqué. Les militaires déclarent avoir trouvé du haschisch en sa possession. Aucune quantité n’est donnée.

Des perquisitions après des incidents armés

L’armée annonce aussi des perquisitions à Laylaki, dans le caza de Baabda, ainsi qu’à Fnaydik et Akkar el-Atika. Ces interventions font suite à des incidents armés survenus dans ces secteurs. Un Libanais, soupçonné d’avoir tiré, a été arrêté. Des armes et des munitions ont été saisies, sans inventaire chiffré dans le texte.

Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres personnes impliquées dans ces incidents, précise l’institution militaire. Elle ne détaille pas les circonstances de chaque affrontement ni leur éventuel bilan humain.

Enfin, au barrage de Deir Ammar, dans le caza de Minieh-Denniyeh, six Syriens ont été arrêtés. L’armée leur reproche une entrée irrégulière au Liban et une circulation sans documents légaux.

Les faits reprochés aux différentes personnes arrêtées restent des accusations rapportées par l’armée. Le communiqué annonce le début des investigations sous la supervision de la justice compétente et la remise des objets saisis. Il ne fait état d’aucune condamnation.

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