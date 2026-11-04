Roumieh : l’amnistie attend les décisions individuelles

Des dizaines de détenus du bâtiment B de Roumieh ont protesté contre les délais d’application de l’amnistie. Leurs familles demandent des décisions rapides et une priorité aux urgences médicales. L’examen judiciaire reste individuel, après la loi de septembre et la décision constitutionnelle du 12 octobre. Les explications rapportées évoquent la charge des services, les demandes et les difficultés d’interprétation. Aucun bilan vérifié des libérations ne peut être tiré du rassemblement, qui s’est achevé après une promesse de transmission des revendications.

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À Roumieh, des dizaines de détenus du bâtiment B ont protesté contre la lenteur d’application de l’amnistie générale. Les familles réclament des décisions rapides. L’examen de chaque dossier reste cependant distinct du vote de la loi et de son contrôle constitutionnel.

Le rassemblement rapporté le 3 novembre s’est tenu dans la cour du bâtiment B de la prison centrale. Les détenus demandent la libération des personnes couvertes par le texte. Le mouvement intervient après l’annonce du décès d’un prisonnier, deux jours auparavant. Aucun lien médical ou causal ne peut être établi à partir de cette seule succession d’événements.

Les participants ont mis fin au rassemblement après l’engagement de la direction de transmettre leurs demandes aux autorités compétentes. Cette promesse ne constitue ni une décision de libération ni un calendrier de traitement des dossiers.

À Roumieh, l’amnistie se juge dans les dossiers

Les détenus et leurs proches évaluent d’abord la portée de la loi à travers les sorties effectives. L’adoption d’un texte ne répond pourtant pas, à elle seule, à la question de son application à une personne déterminée. La qualification des faits, l’état de la procédure et les conditions prévues doivent être examinés.

Les explications attribuées à une source judiciaire font état de plusieurs facteurs de ralentissement. Certains dossiers nécessitent une interprétation du champ de l’amnistie à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel. D’autres restent soumis au dépôt et au traitement des demandes. Cette source évoque également la charge des parquets, des tribunaux et des services pénitentiaires.

Cette appréciation reste celle de la source judiciaire. Elle ne permet pas de déterminer la cause de l’attente dans chaque dossier. Elle ne suffit pas davantage à écarter les critiques des familles sur les délais effectivement subis.

Trois étapes à ne pas confondre

La loi n° 70 a été promulguée le 4 septembre 2026. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 12/2026 le 12 octobre. Il a censuré certaines dispositions et assorti d’autres de réserves d’interprétation. Le texte doit donc être appliqué en tenant compte de cette décision.

Le vote fixe les dispositions de l’amnistie. Le contrôle constitutionnel porte sur la conformité des dispositions contestées. L’autorité judiciaire doit ensuite déterminer leurs effets dans les affaires dont elle est saisie. Ces étapes ont des objets différents.

Le passage d’une étape à l’autre ne produit donc pas mécaniquement une date commune de sortie. Deux personnes détenues dans le même bâtiment peuvent relever de situations juridiques différentes. Le seul lieu de détention ne dit rien de leur éligibilité.

La même source judiciaire rejette l’idée d’une obstruction volontaire généralisée. Elle évoque notamment des demandes tardives déposées par certains conseils. Sans état détaillé des requêtes, il serait toutefois impossible de mesurer la part respective des difficultés d’interprétation, des retards de dépôt et de la charge de traitement.

Les familles demandent la priorité aux urgences

Le comité des familles de prisonniers réclame une accélération et une intervention pour les situations médicales graves. Il avertit d’un risque de dégradation des conditions dans les prisons. La Ligue des oulémas musulmans appelle également à lever les obstacles procéduraux et à appliquer le texte sans discrimination.

Ces demandes portent à la fois sur le rythme judiciaire et sur les conditions de détention. Une urgence médicale ne peut attendre que le débat général sur l’amnistie soit réglé. Elle appelle une réponse adaptée à la situation de la personne, indépendamment des arguments politiques entourant la loi.

Les protestataires ont aussi évoqué des libérations en Syrie de détenus transférés depuis le Liban. Leurs déclarations ne permettent pas de comparer les dossiers ni d’en déduire un droit identique pour les personnes restant à Roumieh. Les procédures et les décisions individuelles doivent être vérifiées séparément.

Rendre les délais visibles

Aucun bilan vérifié des libérations liées à cette mobilisation n’est disponible dans les éléments examinés. Il serait donc prématuré d’annoncer un nombre de sorties ou de présenter tous les détenus concernés par le rassemblement comme bénéficiaires de l’amnistie.

Les informations les plus utiles aux familles restent concrètes : date du dépôt, autorité saisie, pièces éventuellement manquantes et état d’examen. La direction de Roumieh doit transmettre les revendications. Les suites judiciaires devront préciser, dossier par dossier, qui relève du texte et dans quelles conditions.

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