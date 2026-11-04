Israël : les résultats officiels remis à Herzog

Isaac Herzog a reçu mercredi 4 novembre les résultats officiels des élections israéliennes du 27 octobre, remis par le juge Noam Sohlberg. Le président doit maintenant consulter les partis avant de désigner un député chargé de former un gouvernement. Aucun bloc ne détient la majorité à la Knesset. La commission électorale annonce n’avoir trouvé aucun élément affectant l’intégrité du scrutin à l’issue de ses contrôles. L’enquête distincte du Shin Bet sur des soupçons d’ingérence étrangère reste ouverte. Les recommandations formelles des délégations restent à venir.

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Isaac Herzog a reçu mercredi 4 novembre les résultats officiels des élections israéliennes du 27 octobre. Le président de la Commission électorale centrale, le juge Noam Sohlberg, les lui a remis à Jérusalem. Cette étape précède les consultations des partis sur la formation du prochain gouvernement. Aucun des deux principaux blocs ne dispose de la majorité à la Knesset.

Résultats officiels : Herzog reçoit le scrutin certifié

La remise marque un changement concret dans le calendrier politique. Jusqu’à mercredi matin, elle restait annoncée. Elle a désormais eu lieu, selon des informations concordantes d’une agence de presse et de la presse israélienne. La présidence a consacré une retransmission officielle à cette cérémonie.

La commission avait approuvé les résultats dans la matinée. Le président va maintenant entendre les formations élues avant de désigner un député chargé de tenter de constituer une coalition. Recevoir les résultats ne signifie donc pas qu’un candidat a déjà obtenu ce mandat.

Un contrôle électoral distinct de l’enquête du Shin Bet

La commission a également annoncé mercredi les conclusions de son contrôle des opérations de vote. Elle indique avoir examiné les procès-verbaux de 9 069 bureaux et les réclamations reçues. Selon son communiqué, elle n’a relevé aucun élément montrant une atteinte à l’intégrité du scrutin ou une modification de ses résultats.

Cette conclusion concerne la vérification électorale. Elle ne constitue pas la clôture de l’enquête distincte du Shin Bet sur des soupçons d’ingérence étrangère. Les accusations portées par Benjamin Netanyahu et ses alliés contre les formations arabes restent contestées. Elles ne deviennent pas des faits établis du seul fait de l’existence d’investigations.

Des consultations avant le choix d’un candidat

Le rapport de forces demeure inchangé : le bloc Netanyahu compte 53 sièges, celui de Gadi Eisenkot 48. Les formations arabes en détiennent 19. Une majorité absolue exige 61 des 120 sièges de la Knesset. L’addition de groupes opposés à Netanyahu ne constitue pas, à elle seule, un accord de gouvernement.

Les consultations présidentielles doivent commencer mercredi avec les petites formations, puis se poursuivre jeudi 5 novembre. Le calendrier annoncé prévoit d’abord le Sionisme religieux, Shas et Yisrael Beiteinu. Le président demandera aux délégations quel député elles recommandent pour former un gouvernement.

La présentation officielle des compétences présidentielles rappelle que cette désignation suit la consultation des groupes parlementaires. Le délai légal court pendant sept jours à compter de la publication des résultats. La recommandation des partis et le choix du président constituent ainsi une étape distincte des négociations de coalition.

Le premier député désigné dispose ensuite de 28 jours pour former un gouvernement. Le président peut accorder une prolongation allant jusqu’à 14 jours supplémentaires. À ce stade, les recommandations formelles des délégations et la décision de Herzog restent à venir.

Sources et références

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