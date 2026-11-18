Bernard Raymond Jabre analyse la confrontation entre Washington et Téhéran à travers deux conceptions de la puissance. À la supériorité militaire et économique américaine, l’Iran oppose une stratégie d’endurance. Cette tribune interroge les limites de la coercition, la crédibilité du compromis et le rôle décisif du temps dans la guerre.

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Comment la première puissance mondiale a pu dominer le rapport de forces sans parvenir à imposer sa logique à Téhéran

Bernard Raymond Jabre

Novembre 2026

Les États-Unis ont cru pouvoir résoudre le problème iranien par une accumulation de puissance : sanctions, blocus, frappes, supériorité technologique, domination aérienne et financière. Mais l’Iran n’a jamais joué exactement sur ce terrain. Là où Washington mesure la puissance en capacités, Téhéran mesure aussi la survie en durée. C’est peut-être là que se trouve le malentendu fondamental de la stratégie américaine : avoir pensé que l’on pouvait faire céder l’Iran sans comprendre ce que l’Iran considère comme une défaite.

Une erreur de lecture avant d’être une erreur militaire

Le problème iranien n’est pas né avec Donald Trump, et il serait simpliste de lui attribuer seul l’échec de plusieurs décennies de politique américaine au Moyen-Orient. Mais Trump a poussé à son point extrême une certaine conception de la puissance : si l’adversaire refuse l’accord proposé, on augmente le prix de son refus jusqu’à ce qu’il devienne rationnel pour lui de céder.

Cette logique a une cohérence. Elle fonctionne dans une négociation commerciale, dans certaines crises diplomatiques, parfois même entre États lorsque les intérêts en jeu sont quantifiables. Mais elle suppose une chose essentielle : que les deux adversaires calculent leurs pertes et leurs gains selon une échelle comparable.

Or ce n’est précisément pas le cas entre Washington et Téhéran.

Pour les États-Unis, l’Iran est un problème stratégique : nucléaire, missiles, sécurité d’Israël, sécurité du Golfe, liberté de navigation, réseaux armés régionaux. Pour la République islamique, la confrontation avec les États-Unis touche à quelque chose de plus profond : la survie du régime, son récit fondateur, son indépendance stratégique et sa capacité à ne pas redevenir un État dont les grandes orientations seraient dictées de l’extérieur.

Dès lors, infliger une souffrance économique considérable ne produit pas mécaniquement une capitulation. On peut appauvrir un pays sans briser sa volonté politique. On peut détruire des installations sans détruire la raison pour laquelle elles avaient été construites.

Trump a voulu fixer un prix à la résistance iranienne

La stratégie de « maximum pressure » reposait sur une intuition simple : priver l’Iran de revenus, notamment pétroliers, rendre son financement extérieur plus difficile, frapper ses capacités militaires et lui présenter ensuite une alternative — l’accord ou l’asphyxie.

Cette stratégie a effectivement imposé des coûts réels à l’Iran. Il serait faux de prétendre le contraire. Les sanctions, puis le blocus naval et la pression militaire ont profondément réduit la marge de manœuvre économique de Téhéran. En novembre 2026, l’administration américaine continue d’ailleurs de soutenir que cette pression produit ses effets et qu’elle peut éviter de nouvelles opérations militaires de grande ampleur.

Mais le raisonnement rencontre une limite : il suppose que l’Iran cherche d’abord à maximiser sa prospérité. Or un régime révolutionnaire soumis depuis des décennies aux sanctions peut accepter un niveau de souffrance économique qu’une démocratie occidentale jugerait politiquement insupportable.

C’est ici que Trump semble avoir mal calibré l’adversaire. Il a voulu fixer un prix à la résistance. L’Iran lui a répondu que certaines choses n’avaient pas de prix — ou, plus exactement, que le prix de la soumission pouvait être considéré par le régime comme supérieur au prix de la pauvreté, de l’isolement et même de la guerre.

L’Iran n’est pas seulement un régime : c’est une mémoire stratégique

Pour comprendre Téhéran, il faut sortir de l’image d’un pays apparu en 1979 avec la révolution islamique. L’Iran possède une profondeur historique, impériale et nationale exceptionnelle. Les régimes changent ; la conscience d’être une puissance ancienne, entourée de rivaux et régulièrement exposée aux interventions étrangères, demeure.

La mémoire iranienne est traversée par l’ingérence russe et britannique, par la question du pétrole, par le renversement de Mossadegh en 1953 avec l’implication des services américain et britannique, par le soutien occidental au Shah, puis par la guerre Iran-Irak durant laquelle Téhéran s’est senti abandonné face à Saddam Hussein.

Cela ne justifie ni la politique du régime ni ses interventions régionales. Mais cela aide à comprendre son obsession de l’autonomie stratégique.

Dans cette vision, les missiles ne sont pas seulement des armes. Le programme nucléaire n’est pas seulement une infrastructure. Les réseaux régionaux ne sont pas seulement des instruments idéologiques. Ils constituent ensemble une architecture de sécurité destinée à rendre le coût d’une attaque contre l’Iran suffisamment élevé pour décourager l’adversaire.

C’est une stratégie née en grande partie de la faiblesse. Parce que l’Iran ne peut rivaliser avec les États-Unis avion contre avion, flotte contre flotte ou dollar contre dollar, il cherche ailleurs son avantage : missiles, drones, dispersion, profondeur régionale, ambiguïté, capacités asymétriques et surtout patience.

Détruire une capacité n’est pas détruire une volonté

C’est probablement l’erreur conceptuelle la plus grave de toute stratégie reposant principalement sur la force.

Une installation nucléaire peut être détruite. Des centrifugeuses peuvent être anéanties. Un dépôt de missiles peut disparaître sous les bombes. Un commandement peut être décapité. Mais la connaissance scientifique ne se bombarde pas facilement. Et surtout, la perception de la menace qui avait conduit à construire ces capacités peut survivre — voire être renforcée par leur destruction.

Avant même la guerre actuelle, les évaluations publiques américaines distinguaient clairement la capacité nucléaire de la décision politique de fabriquer une arme. En juin 2025, le Congressional Research Service rappelait que les renseignements américains n’estimaient pas que Téhéran avait alors pris la décision de construire une arme nucléaire, tout en soulignant que l’expansion de l’enrichissement avait considérablement raccourci le temps nécessaire pour produire la matière fissile requise.

Voilà le paradoxe.

Si un État estime qu’il peut être frappé malgré l’absence d’arme nucléaire, certains de ses responsables peuvent en conclure non pas qu’il faut abandonner définitivement l’option nucléaire, mais qu’il faut acquérir une dissuasion plus difficile à neutraliser. Les responsables européens cités ces derniers jours craignent précisément que la guerre n’ait renforcé les éléments iraniens les plus hostiles au compromis.

La puissance militaire peut donc produire deux effets contradictoires : retarder matériellement un programme et, simultanément, renforcer politiquement les raisons de vouloir le reconstituer.

La grande méprise : croire que l’Iran voulait gagner comme l’Amérique

Les États-Unis cherchent traditionnellement un résultat identifiable : une victoire militaire, un traité, une reddition, un changement de comportement, un accord vérifiable. Leur système politique lui-même impose un calendrier. Il faut montrer des résultats. Il faut expliquer le coût de la guerre. Il faut répondre à l’opinion publique, au Congrès, aux élections, aux marchés.

L’Iran peut définir la victoire autrement.

Ne pas tomber peut être une victoire.

Ne pas capituler peut être une victoire.

Conserver une partie de ses capacités peut être une victoire.

Survivre assez longtemps pour que l’adversaire modifie ses objectifs peut être une victoire.

C’est une conception beaucoup plus défensive et beaucoup plus temporelle du succès. Elle ne nécessite pas de battre militairement les États-Unis. Elle nécessite d’empêcher les États-Unis de transformer leur supériorité militaire en résultat politique définitif.

C’est exactement ce que l’on observe aujourd’hui. Après près de neuf mois de guerre, Washington et Téhéran restent éloignés d’un accord. Les États-Unis misent sur le blocus et l’épuisement économique. L’Iran refuse de négocier sous pression et exige des concessions préalables. Chacun attend que le coût du temps devienne insupportable pour l’autre.

Nous ne sommes donc plus seulement dans une guerre de missiles, de sanctions ou de pétrole. Nous sommes entrés dans une guerre des horloges.

La guerre du temps

C’est ici que se trouve, à mes yeux, la clé de toute la confrontation.

L’Amérique possède la supériorité de l’instant. L’Iran cherche la supériorité de la durée.

Washington peut concentrer en quelques heures une puissance militaire que Téhéran ne pourra probablement jamais égaler. Il peut fermer des circuits financiers, déplacer des porte-avions, frapper des infrastructures, intercepter des cargaisons, sanctionner des entreprises à l’autre bout du monde.

Mais la question iranienne n’est pas de savoir qui gagne pendant les premières vingt-quatre heures.

Elle est de savoir qui tient après six mois. Après un an. Après deux ans.

La République islamique a fait de cette asymétrie temporelle une composante de sa stratégie. Elle absorbe, disperse, reconstruit, contourne, attend. Elle sait que le temps politique américain n’est pas le sien.

Le président américain vit dans le temps de l’élection, du marché, de la télévision, du prix de l’essence et de la popularité. Le pouvoir iranien vit dans un temps institutionnel différent, beaucoup plus brutal intérieurement mais également capable d’imposer à sa population des sacrifices considérables.

Cela ne signifie nullement que le temps travaille nécessairement pour l’Iran. Une économie peut s’effondrer. Une société peut se révolter. Un régime peut se fissurer. Une pression prolongée peut finir par modifier le calcul de ses dirigeants.

Mais cela signifie que la stratégie américaine ne peut être évaluée uniquement par la quantité de dommages infligés. Elle doit être jugée par sa capacité à transformer ces dommages en comportement politique durable.

Et c’est là que l’équation reste ouverte.

L’illusion de la toute-puissance

Il existe une tentation constante chez les grandes puissances : confondre la capacité de détruire avec la capacité d’ordonner le monde qui vient après.

L’Amérique a rencontré cette difficulté au Vietnam. Elle l’a rencontrée en Irak. Elle l’a rencontrée en Afghanistan. Les situations ne sont évidemment pas identiques, et les analogies faciles sont dangereuses. Mais une constante demeure : la supériorité militaire ne garantit pas la maîtrise du résultat politique.

On peut gagner toutes les batailles importantes et perdre le contrôle de la finalité.

La question qui aurait dû précéder toute escalade contre l’Iran était donc moins : « Que pouvons-nous détruire ? » que : « Quel comportement iranien voulons-nous obtenir, et par quel mécanisme précis la destruction de ces objectifs produira-t-elle ce comportement ? »

Un Iran sans arme nucléaire ? C’est un objectif.

Un Iran sans enrichissement ? C’en est un autre.

Un Iran privé de missiles balistiques ? Encore un autre.

Un Iran sans relais régionaux ? Autre chose encore.

Un changement de régime ? C’est une guerre entièrement différente.

Lorsque plusieurs objectifs sont poursuivis simultanément sans hiérarchie claire, l’adversaire ne sait plus quelle concession suffirait pour arrêter la pression. Et lorsqu’un régime pense que même sa capitulation sur un dossier ne garantira pas sa survie, il a moins de raisons de capituler.

Le paradoxe de la coercition

La coercition ne fonctionne que si l’adversaire croit qu’il existe une porte de sortie.

Pour obtenir une concession, il faut deux choses : rendre le refus coûteux et rendre l’acceptation crédible.

Si Téhéran pense que céder sur le nucléaire sera suivi d’une nouvelle exigence sur les missiles, puis d’une autre sur ses alliés régionaux, puis finalement d’une tentative de changement de régime, la rationalité même de la concession disparaît.

C’est pourquoi la crédibilité d’un compromis compte autant que la crédibilité d’une menace.

Trump a extraordinairement développé la seconde. Il a beaucoup moins clairement établi la première.

Sa méthode consiste souvent à créer une incertitude maximale chez l’adversaire : ne jamais exclure l’escalade, maintenir toutes les options ouvertes, rendre le prochain mouvement difficile à prévoir. Cette méthode peut être redoutable tactiquement. Mais dans une négociation existentielle, l’imprévisibilité peut aussi convaincre l’autre camp qu’aucune concession ne lui apportera la sécurité recherchée.

À ce moment-là, la peur ne conduit plus nécessairement au compromis. Elle conduit à la fortification.

Ce que Washington n’avait peut-être pas suffisamment regardé

Il fallait analyser l’Iran non pas seulement comme un problème à résoudre, mais comme un système à comprendre.

Comprendre la différence entre le peuple iranien et le régime.

Comprendre le nationalisme iranien, qui peut survivre à l’impopularité de la République islamique.

Comprendre le rôle des Gardiens de la révolution, qui ne sont pas seulement une force militaire mais un appareil politique, économique et idéologique.

Comprendre la mémoire des interventions étrangères.

Comprendre la peur de l’encerclement.

Comprendre que les relais régionaux, aussi affaiblis soient-ils, ont été conçus comme une assurance contre la guerre directe.

Comprendre enfin qu’un adversaire peut être rationnel sans partager notre rationalité.

C’est probablement le point le plus important. Qualifier l’Iran d’irrationnel parce qu’il accepte des coûts que Washington juge exorbitants ne permet pas de le comprendre. Sa rationalité est simplement structurée autour d’autres priorités : survie du régime, autonomie, dissuasion, statut régional, continuité historique.

Une bonne stratégie commence toujours par cette question : qu’est-ce que mon adversaire craint davantage que ce que je lui inflige ?

Si la réponse est : la capitulation elle-même, alors augmenter la douleur ne suffit plus.

Trump avait cependant vu une faiblesse réelle

Il serait tout aussi erroné de transformer cette analyse en célébration de la stratégie iranienne.

L’Iran paie un prix immense. Son économie est vulnérable. Ses infrastructures sont exposées. Ses relais régionaux ont été frappés. La pression américaine sur ses exportations d’énergie est sévère. La poursuite indéfinie de cette confrontation comporte pour le régime des risques économiques, sociaux et politiques considérables.

Trump avait donc identifié une faiblesse réelle : l’Iran n’est pas invulnérable à la pression.

L’erreur éventuelle se situe ailleurs : avoir pu croire que vulnérabilité signifiait nécessairement malléabilité.

Un État peut être faible et obstiné.

Un régime peut être économiquement acculé et stratégiquement inflexible.

Et surtout, la faiblesse peut rendre un acteur plus dangereux si celui-ci estime que sa survie est menacée.

La question n’est donc pas de savoir si la pression américaine fonctionne. Elle fonctionne : elle coûte cher à l’Iran. La vraie question est de savoir ce qu’elle produit politiquement. Une concession ? Une radicalisation ? Une attente ? Une fuite en avant ? Une négociation différée ?

C’est cette causalité qui doit être démontrée, et non présumée.

La puissance contre le temps

Nous arrivons ainsi au cœur du problème.

Trump a pensé l’Iran à travers la puissance.

L’Iran a répondu à travers le temps.

L’Amérique possède l’avantage militaire, financier, technologique et logistique. L’Iran possède une capacité de nuisance, une profondeur géographique, une culture de l’endurance et un système politique capable — jusqu’à un certain point — de dissocier la souffrance de la population de la décision stratégique du pouvoir.

L’affrontement devient alors une compétition entre deux fonctions de temps.

Washington demande : combien de temps l’économie iranienne peut-elle tenir ?

Téhéran demande : combien de temps l’Amérique acceptera-t-elle de payer le prix économique, militaire et politique de cette confrontation ?

Chacun attend la rupture de l’autre.

Et c’est pourquoi le conflit peut sembler paradoxal : la puissance la plus forte ne parvient pas nécessairement à imposer sa volonté, tandis que la puissance la plus faible ne peut pas davantage obtenir ce qu’elle veut. L’une domine l’espace ; l’autre cherche refuge dans la durée.

Le résultat est l’impasse.

La leçon iranienne

La grande leçon de cette confrontation dépasse Trump et dépasse même l’Iran.

Au XXIe siècle, la puissance ne peut plus être mesurée seulement par le nombre d’avions, de missiles, de porte-avions, de milliards de dollars ou de sanctions disponibles.

Il faut lui ajouter une autre variable : le temps.

Combien de temps une société accepte-t-elle le coût d’une guerre ?

Combien de temps un régime peut-il absorber les sanctions ?

Combien de temps une coalition demeure-t-elle unie ?

Combien de temps les marchés supportent-ils l’incertitude ?

Combien de temps l’adversaire peut-il attendre avant que notre propre système politique nous oblige à changer de stratégie ?

La puissance véritable est donc la puissance multipliée par la durée pendant laquelle elle peut être politiquement soutenue.

C’est peut-être ce que Washington a insuffisamment intégré dans son calcul iranien.

Les États-Unis peuvent gagner presque toutes les confrontations militaires ponctuelles avec l’Iran. Mais ils ne gagneront politiquement que s’ils savent exactement quelle concession ils recherchent, quel compromis ils sont prêts à accepter et quelle sécurité ils offrent en échange.

Sans cela, la pression devient une fin en soi.

Et lorsqu’une guerre n’a plus pour objet de créer une paix définissable, elle risque de devenir son propre système.

Conclusion — L’Iran ne demandait pas d’être plus fort. Il lui suffisait de ne pas céder.

Trump n’a donc pas nécessairement « sous-estimé » la puissance militaire iranienne. Le problème est plus subtil.

Il a peut-être sous-estimé la nature même de la résistance iranienne.

Il a pensé que l’accumulation des coûts modifierait nécessairement la décision. Il a pensé la puissance comme un levier dont la pression croissante devait finir par ouvrir la porte.

Mais certaines portes se renforcent lorsque l’on pousse dessus.

Pour comprendre l’Iran, il fallait moins compter ses centrifugeuses que comprendre sa mémoire ; moins compter ses missiles que comprendre sa perception de l’encerclement ; moins mesurer son PIB que mesurer ce que son régime était prêt à sacrifier pour survivre.

Et surtout, il fallait comprendre que Téhéran n’avait pas besoin de vaincre l’Amérique.

Il lui suffisait de durer.

C’est peut-être toute l’histoire de cette guerre.

Les États-Unis ont voulu imposer leur puissance au temps.

L’Iran a essayé d’imposer le temps à la puissance.

Et tant qu’aucun des deux ne transformera cette confrontation en un objectif politique réaliste, limité et négociable, la plus grande puissance du monde pourra continuer à dominer le champ de bataille sans nécessairement maîtriser l’issue.

Car il existe une vérité que les empires redécouvrent génération après génération :

la force décide souvent du commencement des guerres.

Le temps, lui, décide très souvent de leur fin.

Repères documentaires

Reuters, 17 novembre 2026 — « Trump and Tehran gamble on time as Iran war stalemate deepens » : état de l’impasse, stratégie américaine de blocus et de pression économique, refus iranien de négocier sous pression et inquiétudes européennes sur un possible durcissement du régime.

Reuters, 10 novembre 2026 — Déclarations de Marco Rubio sur la préférence américaine pour la campagne économique plutôt que de nouvelles opérations militaires majeures, et sur les effets du blocus et des sanctions.

Reuters, 14 novembre 2026 — Informations sur l’hésitation de l’administration Trump à reprendre des frappes majeures en l’absence de nouvelles provocations.

Congressional Research Service, 24 juin 2025 — Iran and Nuclear Weapons Production : état des évaluations publiques américaines sur la décision iranienne de fabriquer une arme, l’enrichissement et les délais de breakout.

Congressional Research Service, 2025 — Iran: Background and U.S. Policy : objectifs de la politique de « maximum pressure », négociations et enjeux du programme nucléaire iranien.

Note de l’auteur. Cet article est une analyse stratégique et interprétative. Il distingue les faits documentés des conclusions analytiques et ne prétend pas attribuer des intentions psychologiques non établies aux dirigeants concernés.

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