Sport universitaire : 42 disciplines au programme

La Fédération libanaise du sport universitaire a lancé sa nouvelle saison à l’Université américaine de Beyrouth. Quarante-deux disciplines sont annoncées par son président, Ziad Saadé. La rencontre avec les représentants des universités et les responsables d’équipes a porté sur les règles, les inscriptions et la coordination des compétitions. Les intervenants ont aussi souligné le rôle éducatif du sport. Les calendriers détaillés, les lieux et les conditions propres aux différentes disciplines restent à préciser pour les étudiants et le public.

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La nouvelle saison du sport universitaire au Liban a été officiellement lancée lors d’une rencontre accueillie par l’Université américaine de Beyrouth. La fédération nationale a rassemblé les équipes autour des échéances à venir. Son président, Ziad Saadé, annonce un programme élargi à quarante-deux disciplines, un défi d’organisation qui doit mobiliser à la fois la fédération et les établissements participants.

La réunion a rassemblé des capitaines, des entraîneurs, des responsables d’équipes et des représentants universitaires. Elle a surtout porté sur la coordination des compétitions et sur les règles à appliquer pendant la saison.

Sport universitaire au Liban : les règles avant les résultats

Jenny Nassar, membre de la fédération et présidente de sa commission de discipline, a présenté les principaux règlements ainsi que les modifications prévues. La séance devait permettre de clarifier leur application et de répondre aux questions des équipes.

L’objectif annoncé est d’harmoniser les pratiques, notamment les modalités d’inscription, entre les universités engagées. Un programme réparti sur quarante-deux disciplines implique des interlocuteurs et des contraintes différents. Le lancement commun vise à donner aux équipes un cadre partagé avant le déroulement des rencontres.

Une place dans la formation des étudiants

Tarek Abou Omar, responsable du sport à l’AUB et membre de la fédération, a insisté sur la dimension éducative des compétitions. Il met en avant le développement des capacités des étudiants, le travail collectif, l’engagement et la discipline.

Cette présentation donne à la saison un objectif plus large que la succession de classements. Les équipes représentent leurs universités, mais les organisateurs décrivent aussi le sport comme un lieu d’apprentissage commun. Cette ambition devra se traduire dans les conditions concrètes de participation et d’encadrement.

Ziad Saadé a, de son côté, appelé à renforcer la coopération avec les établissements pour réussir les échéances à venir et élever le niveau des compétitions. Le nombre de disciplines annoncé mesure l’étendue du programme ; il ne fournit pas encore un total de participants ou de rencontres.

Un agenda pratique encore à documenter

Pour les étudiants souhaitant suivre la saison ou y participer, les informations décisives seront les dates, les lieux, les universités engagées et les modalités propres à chaque discipline. Le compte rendu du lancement ne réunit pas ces éléments dans une liste exhaustive.

Les calendriers et les règlements détaillés devront préciser les rendez-vous et les conditions de participation propres aux quarante-deux disciplines annoncées.

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