Les offres Starlink via Alfa engagent les entreprises sur douze mois payés à l’avance. Aux tarifs consultés le 18 novembre, dix recharges de 500 Go font dépasser à la petite formule le coût annuel de la grande. Ce calcul hypothétique exclut TVA et frais éventuels d’installation.

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Le prix mensuel affiché ne suffit pas à comparer les offres Starlink pour les entreprises au Liban. Il faut distinguer l’engagement annuel, le terminal et les recharges ponctuelles. À partir des tarifs publiés par Alfa et consultés le 18 novembre 2026, le calcul fait apparaître un seuil précis : dix recharges de 500 Go dans l’année rendent la petite formule plus chère que l’abonnement de 1 To, sous les hypothèses exposées ci-dessous.

Le coût Starlink via Alfa, hors TVA

Alfa affiche 2 100 dollars par an pour 500 Go mensuels et 3 588 dollars pour 1 To, soit des équivalents de 175 et 299 dollars par mois. Les douze mois sont payables à l’avance, avec un engagement de même durée. Le terminal coûte séparément 550 dollars. Une recharge de 500 Go est facturée 150 dollars. Tous ces prix s’entendent hors TVA.

Les conditions de l’opérateur prévoient la perte des données inutilisées en fin de mois. La recharge expire avec le cycle en cours. Après épuisement du forfait, le client peut conserver une connexion à débit réduit ou acheter du volume supplémentaire. Une activation après le premier jour entraîne une allocation de données proratisée. Ces indications ne constituent pas une mesure indépendante du débit disponible.

Deux budgets initiaux, un même terminal

En additionnant simplement abonnement et matériel, le premier engagement représente 2 650 dollars pour la petite formule, contre 4 138 dollars pour la grande. Ces sommes sont des calculs hors TVA, pas des devis complets d’installation. Aucun coût éventuel de pose, de câblage ou d’alimentation de secours n’y est ajouté. Ces postes doivent être chiffrés séparément lorsqu’ils sont nécessaires.

L’écart entre les deux abonnements atteint 1 488 dollars sur douze mois. Comme le terminal a le même prix dans cette comparaison, il ne modifie pas cet écart. Il pèse en revanche sur la trésorerie initiale. Présenter uniquement les équivalents mensuels masquerait donc le paiement annuel anticipé et l’achat du matériel.

Le seuil de dix recharges : une hypothèse, pas une facture

Supposons que l’entreprise conserve la formule de 500 Go pendant douze mois et achète une recharge certains mois, sans jamais dépasser le volume que couvrirait la formule supérieure. Neuf recharges coûtent 1 350 dollars : l’abonnement et ces recharges totalisent alors 3 450 dollars, soit 138 dollars de moins que les 3 588 dollars de la grande formule.

Avec dix recharges, le total passe à 3 600 dollars. Il dépasse de 12 dollars le prix annuel de la formule supérieure. Avec douze recharges, il atteint 3 900 dollars : l’écart devient 312 dollars. Ces résultats reposent exclusivement sur les prix relevés et sur le scénario décrit. Ils ne prédisent ni la consommation d’un client ni le maintien futur des tarifs.

La répartition mensuelle importe autant que le total annuel. Des recharges concentrées sur quelques mois ne sont pas équivalentes à un supplément disponible chaque mois. Un besoin dépassant le plafond de la grande formule imposerait d’ailleurs un autre calcul. Avant de comparer, l’entreprise doit donc établir ses pointes de consommation, et non diviser mécaniquement un volume annuel par douze.

Une offre professionnelle, pas un abonnement domestique

Le cadre décrit par l’Autorité de régulation des télécommunications autorise les sociétés commerciales à utiliser le service pour leurs propres activités. Il ne permet pas les abonnements résidentiels ou individuels, ni l’attribution d’un terminal à chaque salarié travaillant depuis son domicile. Pour plusieurs implantations, les équipements doivent être rattachés à un compte centralisé.

La même autorité désigne Alfa comme distributeur officiel. Elle exclut l’importation privée de terminaux et l’utilisation en itinérance de matériels achetés à l’étranger. Un appareil déjà importé ne devient utilisable qu’après les procédures d’homologation, d’identification, de douane et de sécurité requises. Le budget commercial et l’admissibilité réglementaire doivent ainsi être vérifiés séparément.

Le Grand Sérail à Beyrouth, le 12 août 2017. Illustration institutionnelle d’archives, sans représentation d’un terminal ou d’une installation Starlink. Photo : Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Photographie non retouchée.

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