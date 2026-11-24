À Antalya, Simon Stiell demande des financements climatiques adaptés à la dette des pays vulnérables. Les objectifs de 2035 ne sont pas des versements acquis. Dons, prêts et accès aux fonds déterminent l’aide utilisable. Les données internationales éclairent les écarts entre les annonces financières et les besoins concrets des bénéficiaires.

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Un même montant de financement climatique peut recouvrir un don, un prêt à rembourser ou des capitaux privés mobilisés. Ces catégories ne procurent pas la même aide aux pays bénéficiaires. Dans une intervention prononcée le 13 novembre 2026 à la COP31 d’Antalya, le secrétaire exécutif d’ONU Climat a replacé cette question au centre du débat : financer la transition sans aggraver la dette.

Ce décryptage porte sur les instruments financiers et les données disponibles, non sur un bilan final de la conférence. Le discours du 13 novembre ne crée pas une nouvelle enveloppe : il interroge les conditions auxquelles les ressources deviennent accessibles.

Finance climatique : deux objectifs pour 2035

Le cadre financier a été adopté à Bakou, lors de la COP29, en novembre 2024. Il fixe un objectif d’au moins 300 milliards de dollars par an d’ici à 2035 pour les pays en développement, les pays développés devant prendre la tête de l’effort. Il appelle aussi l’ensemble des acteurs à porter les financements, toutes sources publiques et privées confondues, à au moins 1 300 milliards de dollars annuels à la même échéance.

Ces montants ne constituent ni les recettes de la COP31 ni une somme immédiatement disponible. Le second couvre un périmètre plus large que le premier. Les additionner pour annoncer 1 600 milliards de dollars nouveaux serait donc trompeur. Il faut également distinguer une cible annuelle à atteindre d’ici à 2035 d’un montant cumulé sur dix ans.

L’accord de Bakou marque un changement d’échelle par rapport à l’ancien objectif de 100 milliards annuels. Mais une décision internationale ne désigne pas, à elle seule, les bénéficiaires d’un prêt ou d’un don. Les modalités, les instruments financiers et l’accès effectif restent déterminants pour les pays qui cherchent à réaliser leurs projets.

Ce que montrent les derniers chiffres disponibles

Les données publiées par l’OCDE le 21 mai 2026 portent sur les années 2023 et 2024. Les pays développés ont fourni et mobilisé respectivement 132,8 milliards et 136,7 milliards de dollars pour les pays en développement. Le seuil de 100 milliards avait été franchi en 2022, avec 115,9 milliards. Il s’agit donc de trois années consécutives au-dessus de l’ancien objectif, et non d’un bilan des financements de 2026.

Cette progression ne bénéficie pas uniformément à tous les destinataires. Selon l’OCDE, les pays à faible revenu ont reçu 9,6 milliards de dollars en 2024, après 8,4 milliards en 2023. Ce redressement demeure inférieur aux 11,1 milliards enregistrés en 2022. Les financements restent concentrés dans les pays à revenu intermédiaire.

Les priorités présentent également un déséquilibre. L’adaptation, qui vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du réchauffement, représente environ un quart du total en 2023 et 2024. La réduction des émissions en absorbe près des deux tiers. Une hausse globale ne suffit donc pas à montrer que les besoins de protection des populations sont couverts dans les mêmes proportions.

Un prêt et un don ne produisent pas le même effet

Le Comité permanent du financement de la convention climatique rappelle, dans son rapport publié le 3 novembre, qu’aucune méthode comptable n’est convenue multilatéralement pour mesurer les progrès vers l’ancien objectif. Les approches diffèrent notamment sur les engagements et les décaissements, les périodes retenues ou la manière de mesurer les financements mobilisés.

Le rapport reprend les données de l’OCDE sur les instruments publics bilatéraux et multilatéraux : 29,7 milliards de dollars de dons en 2024, contre 68,5 milliards de prêts. Ces catégories n’ont pas les mêmes conséquences pour le bénéficiaire. Un don ne crée pas d’obligation de remboursement ; un prêt engage des ressources futures, même lorsqu’il est accordé à des conditions favorables.

Le document souligne aussi l’absence d’un agrégat homogène distinguant prêts concessionnels et non concessionnels sur l’ensemble des canaux. Les définitions utilisées ne coïncident pas partout. La valeur nominale d’un financement ne dit donc pas, à elle seule, quel effort budgétaire supportera le pays qui le reçoit.

Réduire les obstacles avant de multiplier les projets

Dans son discours du 13 novembre, le secrétaire exécutif d’ONU Climat explique que la succession des catastrophes, la hausse du coût du capital et l’endettement peuvent enfermer les économies vulnérables dans un cercle défavorable. Il défend le maintien des dons et des financements très concessionnels, particulièrement pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires. Il ne rejette pas les investissements privés, les prêts ou les garanties : il demande d’en adapter les conditions.

Son autre priorité est administrative. Des dispositifs fragmentés et des exigences complexes compliquent l’accès aux fonds. Il appelle à simplifier les démarches, coordonner les institutions financières et renforcer les systèmes nationaux plutôt qu’à les contourner. Le montant annoncé ne suffit donc pas à mesurer l’aide utilisable.

Illustration d’archives : Antalya, le 19 février 2022. Photo Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 ; habillage Libnanews. Cette vue ne représente pas une séance de la COP31.

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