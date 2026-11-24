Des frappes et des tirs sont signalés au Sud-Liban. À Qabrikha, la municipalité soumet l’accès des journalistes à autorisation. À Baabda, Joseph Aoun et Nawaf Salam évoquent l’après-FINUL sans annoncer de décision. Les carburants baissent et Sanofi annonce un accord de rachat.

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Mardi 24 novembre 2026, 12 h à Beyrouth. Des frappes et des tirs d’artillerie sont signalés dans plusieurs secteurs du Sud-Liban. À Qabrikha, la municipalité soumet l’accès de la presse à autorisation après avoir annoncé qu’une habitation a été touchée. À Baabda, Joseph Aoun et Nawaf Salam ont évoqué l’après-FINUL, sans annoncer de décision. Les carburants baissent. En France, Sanofi annonce un accord pour racheter Insmed.

Au Sud-Liban, plusieurs localités touchées dans la matinée

L’agence publique libanaise a fait état dans la matinée de frappes aériennes attribuées à Israël à Kfar Tebnit et aux abords de Qantara et de Touline. D’autres signalements concernent des tirs d’artillerie près de plusieurs villages des secteurs de Bint Jbeil et de Nabatiyé, notamment Baraachit et Hadatha. Les premiers signalements ont été diffusés entre 8 h 58 et 9 h 23, heure de Beyrouth. Ces horaires indiquent quand les informations ont été rendues publiques, pas quand chaque frappe ou chaque tir a eu lieu.

À Qabrikha, la municipalité a déclaré qu’une habitation avait été touchée dans la matinée lors d’une frappe qu’elle attribue à Israël. Dans le même communiqué, rendu public à 10 h 29, elle annonce que l’entrée des journalistes et la couverture médiatique dans la commune nécessitent désormais l’accord préalable de la municipalité et des services de sécurité et militaires concernés. La décision annoncée vise Qabrikha. Elle ne constitue pas un régime général pour la presse au Sud-Liban. Ni la municipalité ni les premiers comptes rendus des autres incidents n’ont donné de bilan humain.

Ce qu’Aoun et Salam ont examiné à Baabda

Le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam se sont entretenus de la situation dans le Sud et des consultations sur l’après-FINUL. Le compte rendu de la rencontre ne fait état ni d’une décision sur la présence internationale qui pourrait prendre le relais, ni d’un accord sur le format d’une éventuelle mission. Les consultations portent sur la suite du mandat actuel, pas sur la mise en place d’une force déjà décidée.

Les deux responsables ont aussi évoqué les dispositions de sécurité pour la période des fêtes. Le compte rendu indique qu’elles sont prévues à partir de la semaine prochaine. Il ne détaille pas de restriction particulière pour les déplacements aujourd’hui. À Beyrouth, un avis distinct des Forces de sécurité intérieure prévoit toujours la fermeture de la rue Bani Kenaan, à Badaro, jusqu’à 16 h pour un tournage, avec une déviation par les rues adjacentes.

À la pompe, les 20 litres de 95 à 2 242 000 livres

Le barème du jour fixe les 20 litres d’essence 95 à 2 242 000 livres libanaises et les 20 litres de 98 à 2 260 000 livres. Les deux baissent de 49 000 livres par rapport à vendredi. Le gazole revient à 2 397 000 livres pour 20 litres, soit 48 000 de moins. Le prix indiqué pour la bouteille de gaz est de 1 625 000 livres.

À quantité identique, 40 litres de 95 reviennent donc à 4 484 000 livres, soit 98 000 de moins qu’au précédent barème. La comparaison porte sur le prix de référence du carburant acheté. Elle ne chiffre pas une économie sur une facture de générateur privé, qui relève d’un autre barème.

Sanofi annonce un accord à 41 milliards de dollars

Sanofi propose 175 dollars en numéraire par action d’Insmed, société américaine spécialisée dans les maladies respiratoires. L’offre valorise l’ensemble des actions à environ 41 milliards de dollars. Les conseils d’administration des deux groupes ont approuvé l’accord, mais les actionnaires d’Insmed et les autorités de régulation doivent encore se prononcer. Sanofi vise une clôture au premier semestre 2027.

Insmed commercialise déjà deux traitements respiratoires. D’autres produits restent en développement. L’annonce porte sur le rachat de l’entreprise, pas sur une nouvelle autorisation de médicament ou sur un changement immédiat des prix pour les patients.

Miss Univers : la finale de San Juan cette nuit

La 75e édition du concours s’achève mardi soir à San Juan, à Porto Rico. À l’heure de Beyrouth, le programme de diffusion américain annonce une avant-soirée à 2 h dans la nuit de mardi à mercredi, puis la retransmission de la finale à 3 h. Ce sont les horaires de ce programme de télévision, pas une confirmation que son flux sera accessible depuis le Liban.

En couverture : cérémonie du 14 juillet 2009 à At Tiri, au Sud-Liban, avec le contingent français de la FINUL. Photographie d’archives, sans lien avec les frappes et tirs évoqués dans ce bulletin. © Libnanews.

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